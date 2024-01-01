TerraLeads。通过新的KETO COFFEE产品提供的会员网络示例进行概述

TerraLeads。通过新的KETO COFFEE产品提供的会员网络示例进行概述前往合作伙伴网站
TerraLeads 是一家直接的健康产品广告商和CPA网络，已经在市场上运营超过8年。该联盟计划拥有自己的呼叫中心、研发部门和超过3000个全球性报价。 在2024年1月，TerraLeads发布了一种新的独家减肥粉末，Keto Coffee。了解更多关于谁可能对这个提供感兴趣，如何有效推广，并可期望达到什么结果的详细信息。
Terra Leads为其合作伙伴提供什么
- 自行开发的CRM；
- API；
- 域绑定；
地理和支付模型
TerraLeads首席执行官Yevhenii Mykytenko解释道：
全球有超过十亿人超重和肥胖。在创造生酮咖啡时，我们深入研究了我们的目标受众群体，包括他们的口味和偏好；习惯和行为模式；买家在追求理想体重过程中经常面临的问题，以及他们的决策动机。 我们分析了市场，开发了大约20种变体，并与竞争对手的产品进行了测试。结果，我们得到了一个考虑到所有这些因素的报价，可以帮助体重过重的人以最小的努力取得最大的效果。 Keto Coffee的应用范围非常广泛。它适用于希望快速、轻松、安全地减重的人群。该产品还有助于帮助那些面临增加食欲、慢性疲劳、营养不均衡、橙皮组织和皮肤状况不佳等问题的消费者。
咖啡生效的秘密是什么？
产品的活性成分对此负有责任。这些成分被精心挑选和组合，以启动自然的减重机制，通过激活酮体。这有助于“重新调整”身体，使其从脂肪堆积中产生能量，而不是从食物中获得的蛋白质和碳水化合物。 因此，Keto Coffee 的效果类似于遵循生酮饮食所产生的效果。与此同时，消费者无需彻底改变他们的习惯，因为体重自然而安全地减轻，无需经常去健身房或遵循严格的饮食。这使得Keto Coffee 成为那些想要减掉多余重量但又不愿彻底改变生活方式的人理想的产品。
推广生酮咖啡值得吗？
绝对！广告商已经对这款产品进行了分割测试。结果超出了所有预期：Keto Coffee在最流行的减肥产品中的转化率排名第一。 目前，Keto Coffee 可在以下国家购买：
- 西班牙 (ES);
- 葡萄牙 (PT);
- 罗马尼亚 (RO);
- 希腊 (GR);
- 意大利 (IT);
- 匈牙利 (HU). 这些以及其他欧盟国家成年人超重的百分比范围从37%到58%，因此推广这个优惠承诺将非常有利可图。
应该关注什么？
在促销生酮咖啡时，值得吸引目标受众的注意力，让他们了解这款产品可以帮助解决的问题。特别是，这款产品适合以下人群：
- 消除多余的体重；
- 控制食欲；
- 增加耐力；
- 对抗疲劳；
- 解决皮肤问题；
- 保持青春美丽；
- 改善整体健康。 同时，突出产品的主要优点也是至关重要的，包括：
- 以最小努力取得快速效果；
- 基于天然成分的配方；
- 高水平的质量和安全性；
- 创新配方；
- 简单易用；
- 口味和气味宜人；
- 价格吸引人。 TerraLeads的优惠产品一直表现出高转化率和批准率，因此新的Keto Coffee有机会彻底改变快速、有效和安全减肥市场。顺便说一下，这个优惠产品还参与了总奖金超过$250,000的大规模**现金拉力赛促销活动。 每个月，联盟计划都会送出10,000美元和其他酷炫奖品。2024年6月将举行超级决赛，获胜者将带走高达100,000美元的主奖。要参加抽奖，您需要在TerraLeads**注册，将流量带往促销优惠，然后用赚取的硬币兑换彩票。因此，联盟成员不仅有机会赚取可观利润，还有机会成为巨额奖品的所有者。