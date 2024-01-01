TerraLeads. Обзор партнерской сети на примере нового оффера КЕТО КОФЕ

TerraLeads — это прямой нутра-рекламодатель и СРА-сеть, которая работает на рынке уже более 8 лет. У партнерки есть собственный колл-центр, отдел R&D и более 3000 worldwide-офферов. В январе 2024 года TerraLeads презентовала новый эксклюзивный продукт — порошок для похудения Keto Coffee. Узнайте больше подробностей о том, кому может быть интересен этот оффер, как его лучше продвигать и каких результатов можно ожидать от залива на новинку.

Что предлагает Terra Leads своим партнерам

Партнерская сеть Terra Leads является прямым рекламодателем с большим количеством in-house офферов и имеет собственные производственные мощности и мультигео call-центр.

Для арбитражных команд и соло, которые работают с большими объемами трафика, коллектив партнерки всего за месяц готов разработать частный оффер, предварительно протестировав несколько вариантов продукции. R&D отдел нарисует варианты упаковки, протестирует их (также вебы могут собственноручно протестировать конверсию), и выявит вариант с самыми высокими показателями конверсии. Более того, Terra Leads выпустит, зарегистрирует и доставит продукт в необходимые гео, открыв доступ к офферу только для того вебмастера или команды, для которого был разработан продукт.

Партнерка предоставляет доступ к более чем 3000 офферов по всему миру. Также вебам предлагают большое количество инструментов, которые призваны облегчать решение рабочих задач арбитражников и повышать ROI:

CRM собственной разработки;

АPI;

Привязка доменов;

Гео и модели оплаты

В партнерке представлены офферы, ориентированные на аудиторию стран Европы, Латинской Америки, Средней и Центральной Азии и Океании. Также регулярно добавляются новые предложения и открываются новые перспективные гео.

В TerraLeads преобладают офферы, выплаты по которым осуществляются по CPA-модели.Но также присутствуют довольно интересные SS-предложения с приятными для арбитражников условиями.

Keto Coffee — это коктейль для похудения на основе натуральных ингредиентов. Оффер представлен в виде порошка, который нужно просто растворить в воде и получить полезный протеиновый коктейль с приятным кофейным запахом и вкусом. Продается порошок в банке, которая обеспечит сохранность продукта и легко поместится в любую сумку.

CEO TerraLeads Евгений Микитенко рассказывает:

Более миллиарда людей во всем мире страдают от избыточного веса и ожирения. Создавая Keto Coffee, мы подробно изучили особенности нашей целевой аудитории: вкусы и предпочтения; привычки и шаблоны поведения; проблемы, с которыми покупатели часто сталкиваются на пути к идеальной фигуре; мотивы принятия решения.

Мы проанализировали рынок, разработали около 20 вариантов и протестировали их вместе с продуктами конкурентов. В итоге получили оффер, который учитывает все эти факторы и помогает людям с лишним весом добиться максимальных результатов, прилагая минимум усилий.

Спектр применения Keto Coffee довольно широк. Он предназначен для людей, которые хотят похудеть быстро, легко и безопасно. Также средство поможет покупателям, которые сталкиваются с проблемами повышенного аппетита, хронической усталости, несбалансированного питания, целлюлита и плохого состояния кожи.

В чем секрет эффективности Keto Coffee?

За это отвечают активные компоненты продукта. Ингредиенты подобраны и скомбинированы таким образом, чтобы запустить естественные механизмы похудения за счет активации кетоновых тел. Это помогает «перепрограммировать» организм на выработку энергии из жировых отложений, а не из белков и углеводов, поступающих с пищей.

Благодаря этому эффект от применения Keto Coffee схож с тем, который появляется в результате соблюдения кето-диеты. При этом потребитель не обязан кардинально менять свои привычки: потеря веса происходит естественно, безопасно, без необходимости регулярно посещать спортзал или придерживаться строгой диеты. Это делает Keto Coffee идеальным продуктом для людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов, но не готовы перестраивать свой образ жизни ради похудения.

Стоит ли лить на Keto Coffee?

Однозначно! Рекламодатель уже провел сплит-тесты с этим продуктом. Результаты превзошли все ожидания: Keto Coffee занял первое место по конверту среди самых популярных офферов для похудения.

Сейчас Keto Coffee доступен в таких странах:

Доля взрослых с избыточным весом в этих и других странах ЕС составляет от 37 до 58 %, поэтому залив на этот оффер обещает быть очень профитным.

На что делать ставку?

Продвигая Keto Coffee, стоит обращать внимание целевой аудитории на те проблемы, которые помогает решить оффер. В частности, продукт подойдет для таких целей:

избавление от лишнего веса;

контроль аппетита;

увеличение выносливости;

борьба с усталостью;

решение проблем с кожей;

поддержание молодости и красоты;

улучшение общего самочувствия.

Также следует акцентировать внимание на главных преимуществах продукта:

быстрый результат без особых усилий;

состав на основе натуральных ингредиентов;

высокая степень качества и безопасности;

инновационная формула;

простой способ применения;

приятный вкус и аромат;

выгодное ценовое предложение.

Офферы TerraLeads стабильно показывают высокий процент конверта и апрува, а потому новинка Keto Coffee имеет все шансы произвести революцию на рынке средств для быстрого, эффективного и безопасного похудения. Кстати, этот оффер также участвует в масштабной денежной акции Cash Rally с призовым фондом в более 250 000 $!

Каждый месяц партнерка разыгрывает 10 000 $ и другие крутые призы, а в июне 2024 года состоится суперфинал, победитель которого заберет главный приз — более 100 000 $. Для участия в розыгрышах необходимо зарегистрироваться в TerraLeads, лить на акционные офферы и обменивать заработанные монеты на лотерейные билеты. Поэтому у вебов есть шанс не только получить внушительный профит, но и стать обладателем огромного выигрыша.

Пройдите мини-игру и получите бонус к выплате

Специально к выходу оффера партнерка создала мини-игру Labyrinth со своим маскотом — тихоходкой. По сюжету, он хочет поухаживать за красоткой-менеджером, чтобы получить бонус к выплате за новый Keto Coffee. Но тихоходка очень поправился за новогодние праздники. Теперь ему нужно пройти лабиринт и собрать все упаковки коктейля для похудения, чтобы прийти в форму и произвести впечатление на девушку. Каждому победителю тихоходка подарит бонус:** +1 доллар к выплате** за каждый апрув по офферу Keto Coffee в течение недели!

Успейте воспользоваться выгодным предложением: помогите тихоходке пройти лабиринт и получите бонус для Keto Coffee, чтобы не только сделать залив еще более выгодным, но и накопить больше акционных монет для участия в розыгрышах Cash Rally!