Thordata - 代理服务评测

Thordata 10%-20% 折扣码

凭借众多优势，难怪代理在现代多账户管理中扮演着重要角色。今天，我们很高兴向您介绍我们可靠的合作伙伴Thordata，并为您提供额外节省10%-20%住宅代理的机会。

如何利用这个奖励:

点击此链接：https://www.thordata.com/?invitation_code=RR1YQE1E&ls=Browser&lk=undetectable

在 Thordata 创建账号

访问 Thordata 官网。 点击“注册”按钮。 填写您的个人信息，包括电子邮件地址和密码。 同意服务条款和隐私政策。 点击“创建账号”按钮。 验证您的注册电子邮件地址。 账号创建成功后，您将可以登录并使用 Thordata 提供的服务。

购买 Thordata Residential Proxies Regular 计划，在相应字段中输入优惠码“ undetectable ”，即可获得订单 20% 的折扣。

”，即可获得订单 20% 的折扣。 购买 Thordata Residential Proxies Enterprise 计划，在相应字段中输入优惠码“undetectable10”，即可获得订单 10% 的折扣。

请记住，这仅适用于 Thordata Residential Proxies。

什么是Thordata?

Thordata 是一家领先的全球数据情报服务提供商，专注于为企业和开发者提供高效、安全的数据采集、处理和分析解决方案。通过先进的技术架构和全球分布式网络，Thordata 为客户提供多种代理IP服务和数据管理工具，涵盖网页爬虫、市场研究、广告验证、品牌保护等多样化的业务场景。

Thordata 核心服务类型

动态数据收集代理

基于真实住宅IP的动态轮换代理服务，IP地址按需自动切换，有效避免反爬机制。适合于高频数据爬取、价格监控、社交媒体分析等场景，以确保请求的匿名性和成功率。

静态长期住宅代理

独享静态住宅IP，支持长期绑定相同的IP地址，具备强稳定性和ISP认证。适合需要固定身份认证的场景，如账户注册、平台操作、长期数据跟踪等。

高性能数据中心代理

提供静态或动态数据中心IP资源，覆盖IPv4/IPv6协议，高并发支持能力，适用于广告投放验证、内容分发测试、大规模自动化任务及其他具有高速要求的业务。

定制化数据解决方案

根据企业需求提供定制化的数据采集、清洗、存储和分析一站式服务，支持API集成和私有部署，满足金融、电子商务、科学研究等领域的复杂数据处理需求。

Thordata 的核心优势