Thordata - обзор прокси сервиса

Промокод Thordata на 10%-20% скидку

С таким количеством преимуществ неудивительно, что прокси играют ключевую роль в современном мультиаккаунт-менеджменте. Сегодня мы рады представить нашего надежного Партнера Thordata и предложить вам дополнительную скидку 10-20% на резидентные прокси.

Как получить бонус:

Перейдите по ссылке: - https://www.thordata.com/?invitation_code=RR1YQE1E&ls=Browser&lk=undetectable

Зарегистрируйте аккаунт в Thordata.

При покупке какой промокод вводить лучше:

Купите тарифный план Thordata Residential Proxies Regular, введите промокод « undetectable » в соответствующем поле, и вы получите скидку 20% на свой заказ.

» в соответствующем поле, и вы получите скидку 20% на свой заказ. Купите тарифный план Thordata Residential Proxies Enterprise, введите промокод «undetectable10» в соответствующем поле, и вы получите скидку 10% на свой заказ.

Помните, что эти промокоды действительны только для тарифных планов Thordata Residential Proxies.

Что такое Thordata?

Thordata — ведущий провайдер решений для работы с данными, специализирующийся на безопасном сборе, обработке и анализе информации для бизнеса и разработчиков. С помощью распределенной глобальной сети сервис предоставляет:

Прокси-IP для парсинга, маркетинговых исследований, верификации рекламы

Инструменты управления данными

Решения для защиты брендов

Ключевые услуги:

Динамические прокси для сбора данных

Ротация резидентных IP по запросу

Обход антипарсинговых систем

Применение: сбор данных в реальном времени, мониторинг цен, анализ соцсетей

Статические резидентные прокси

Постоянные выделенные IP с сертификацией ISP

Применение: регистрация аккаунтов, долгосрочные операции, трекинг

Датацентровые прокси

Высокоскоростные IPv4/IPv6

Поддержка высокой нагрузки

Применение: тестирование рекламы, автоматизация, CDN-проверки

Индивидуальные сценарии:

Кастомизируемые решения от сбора данных до аналитики

API-интеграция и приватное развертывание

Для секторов: финансы, e-commerce, R&D

Преимущества Thordata: