Thordata - обзор прокси сервиса

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Промокод Thordata на 10%-20% скидку

С таким количеством преимуществ неудивительно, что прокси играют ключевую роль в современном мультиаккаунт-менеджменте. Сегодня мы рады представить нашего надежного Партнера Thordata и предложить вам дополнительную скидку 10-20% на резидентные прокси.

Как получить бонус:

Перейдите по ссылке: - https://www.thordata.com/?invitation_code=RR1YQE1E&ls=Browser&lk=undetectable

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При покупке какой промокод вводить лучше:

  • Купите тарифный план Thordata Residential Proxies Regular, введите промокод «undetectable» в соответствующем поле, и вы получите скидку 20% на свой заказ.
  • Купите тарифный план Thordata Residential Proxies Enterprise, введите промокод «undetectable10» в соответствующем поле, и вы получите скидку 10% на свой заказ.

Помните, что эти промокоды действительны только для тарифных планов Thordata Residential Proxies.

Что такое Thordata?

Thordata — ведущий провайдер решений для работы с данными, специализирующийся на безопасном сборе, обработке и анализе информации для бизнеса и разработчиков. С помощью распределенной глобальной сети сервис предоставляет:

  • Прокси-IP для парсинга, маркетинговых исследований, верификации рекламы
  • Инструменты управления данными
  • Решения для защиты брендов

Ключевые услуги:

  1. Динамические прокси для сбора данных
  • Ротация резидентных IP по запросу
  • Обход антипарсинговых систем
  • Применение: сбор данных в реальном времени, мониторинг цен, анализ соцсетей
  1. Статические резидентные прокси
  • Постоянные выделенные IP с сертификацией ISP
  • Применение: регистрация аккаунтов, долгосрочные операции, трекинг
  1. Датацентровые прокси
  • Высокоскоростные IPv4/IPv6
  • Поддержка высокой нагрузки
  • Применение: тестирование рекламы, автоматизация, CDN-проверки
  1. Индивидуальные сценарии:
  • Кастомизируемые решения от сбора данных до аналитики
  • API-интеграция и приватное развертывание
  • Для секторов: финансы, e-commerce, R&D

Преимущества Thordata:

  • Глобальное покрытие: 90+ стран, 10M+ IP/день (резидентные, датацентровые, мобильные).
  • Интеллектуальная маршрутизация: Автоподбор узлов → скорость отклика до 0.3 сек.
  • Безопасность и соответствие нормам: Zero-log политика + шифрование, GDPR-совместимость.
  • Интеграции: Поддержка Scrapy, Selenium, Puppeteer, Детальная документация для разработчиков.