Thordata - обзор прокси сервиса

Thordata - обзор прокси сервисаПерейти на сайт партнёра
Промокод Thordata на 10%-20% скидку
С таким количеством преимуществ неудивительно, что прокси играют ключевую роль в современном мультиаккаунт-менеджменте. Сегодня мы рады представить нашего надежного Партнера Thordata и предложить вам дополнительную скидку 10-20% на резидентные прокси.
Как получить бонус:
Перейдите по ссылке: - https://www.thordata.com/?invitation_code=RR1YQE1E&ls=Browser&lk=undetectable
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При покупке какой промокод вводить лучше:
- Купите тарифный план Thordata Residential Proxies Regular, введите промокод «undetectable» в соответствующем поле, и вы получите скидку 20% на свой заказ.
- Купите тарифный план Thordata Residential Proxies Enterprise, введите промокод «undetectable10» в соответствующем поле, и вы получите скидку 10% на свой заказ.
Помните, что эти промокоды действительны только для тарифных планов Thordata Residential Proxies.
Что такое Thordata?
Thordata — ведущий провайдер решений для работы с данными, специализирующийся на безопасном сборе, обработке и анализе информации для бизнеса и разработчиков. С помощью распределенной глобальной сети сервис предоставляет:
- Прокси-IP для парсинга, маркетинговых исследований, верификации рекламы
- Инструменты управления данными
- Решения для защиты брендов
Ключевые услуги:
- Динамические прокси для сбора данных
- Ротация резидентных IP по запросу
- Обход антипарсинговых систем
- Применение: сбор данных в реальном времени, мониторинг цен, анализ соцсетей
- Статические резидентные прокси
- Постоянные выделенные IP с сертификацией ISP
- Применение: регистрация аккаунтов, долгосрочные операции, трекинг
- Датацентровые прокси
- Высокоскоростные IPv4/IPv6
- Поддержка высокой нагрузки
- Применение: тестирование рекламы, автоматизация, CDN-проверки
- Индивидуальные сценарии:
- Кастомизируемые решения от сбора данных до аналитики
- API-интеграция и приватное развертывание
- Для секторов: финансы, e-commerce, R&D
Преимущества Thordata:
- Глобальное покрытие: 90+ стран, 10M+ IP/день (резидентные, датацентровые, мобильные).
- Интеллектуальная маршрутизация: Автоподбор узлов → скорость отклика до 0.3 сек.
- Безопасность и соответствие нормам: Zero-log политика + шифрование, GDPR-совместимость.
- Интеграции: Поддержка Scrapy, Selenium, Puppeteer, Детальная документация для разработчиков.