交通蛋糕：我们知道盈利的秘诀！前往合作伙伴网站
交通蛋糕：我们知道盈利的秘诀！
Traffic Cake - 是一家iGaming广告商，提供独家优惠：体育、赌场、电子竞技。它是顶级赌场Winnita（IT）和VOX（KZ）的直接广告商，以及备受认可的品牌IceCasino、Verde Casino、Vulkan Vegas等的授权合作伙伴。
与许多地理位置（GEOs）合作，包括欧洲、拉丁美洲和亚洲。
汇率和支付
Traffic Cake提供CPA、RevShare和Hybrid模式，让联盟合作伙伴选择最合适的货币化方法。对于当前的联盟合作市场，费率确实令人印象深刻：
- 每笔交易最高500欧元的CPA
- RevShare高达新客户收入的60%
- 混合模式
所有付款都每周准时进行，并以对您方便的方式完成。对于那些积极参与推广并希望快速获得利润的人来说，这尤为方便。Traffic Cake支持许多现代化的方式提取您的收入，以下是其中一些：
- Skrill
- Neteller
- ERC20
- TRC20
- Bitcoin
- 资本主义者
联盟计划接受所有类型的流量，费率将通过个人经理进行单独商讨，个人经理随时准备提供24/7支持。
免费应用程序/PWA's
Traffic Cake提供免费的应用程序和渐进式Web应用（PWA），因此您无需寻找中间商来租赁 - 联盟计划将为您提供一切所需。
如何注册
在Traffic Cake网站上注册过程简单直观：
- 前往官方Traffic Cake网站。
- 点击“注册”按钮。 填写注册表格，包括您的联系方式和有关流量渠道的信息。
- 通过电子邮件确认您的注册。
- 确认后，请联系您的个人经理以连接报价并讨论合作条款。
在橱柜中，您也可以立即获得一个专属推荐链接，通过这个链接您可以从被邀请的网络大师们赚取收入。
结论和联系方式
流量蛋糕- 对于那些希望通过iGaming行业的转化提供赚钱机会的人来说是一个很好的选择，该行业提供多种佣金模式和可靠的支持。
技术支持：
- https://t.me/CAKEsupport
电报：
- https://t.me/taras_cake
- https://t.me/CAKEmanager
SKYPE: trafficake
社交网络:
- Instagram (https://www.instagram.com/trafficake/)
- YouTube (https://www.youtube.com/channel/UChOubnoW8E9J43qKeAB2_Iw))
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