Traffic Cake: мы знаем рецепт профита!

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Traffic Cake: мы знаем рецепт профита!

Traffic Cake - iGaming Advertiser с эксклюзивными офферами: спорт, казино, киберспорт. Выступает прямым рекламодателем топовых казино: Winnita (IT) и VOX (KZ), а также авторизованным партнером известных брендов, таких как IceCasino, Verde Casino, Vulkan Vegas и других.

Работают со многими ГЕО, в том числе Европа, Латам и Азия.

Ставки и выплаты

Traffic Cake предлагает CPA, RevShare и гибридные модели, что позволяет партнерам выбрать наиболее подходящий способ монетизации. Для современного рынка арбитража ставки действительно внушительные:

  • CPA до 500 евро за сделку.
  • RevShare до 60% от дохода от новых клиентов.
  • Hybrid

Все выплаты производятся еженедельно, без задержек и удобным для вас способом. Это особенно удобно для тех, кто активно занимается продвижением и рассчитывает на быстрый доступ к прибыли​. Traffic Cake поддерживает много современных способ для вывода вашего дохода, вот некоторые из них:

  • Skrill
  • Neteller
  • ERC20
  • TRC20
  • Bitcoin
  • Capitalist

Партнерская программа принимает все виды трафика, ставки обсуждаются индивидуально с вашим персональным менеджером, который готов оказать поддержку 24/7.

Бесплатная аренда приложений/PWA

Traffic Cake предоставляют бесплатные приложения и PWA под залив на их офферы, поэтому вам не нужно искать посредников для аренды - партнерская программа обеспечит вас всем необходимым.

Как зарегистрироваться

Процесс регистрации на сайте Traffic Cake простой и интуитивно понятный:

  1. Перейдите на официальный сайт Traffic Cake.
  1. Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться”.
  2. Заполните регистрационную форму, указав свои контактные данные и информацию о каналах трафика.
  1. Подтвердите регистрацию через электронную почту.
  2. После подтверждения, свяжитесь с вашим персональным менеджером для подключения оффера и обсуждения условий сотрудничества​.

В кабинете вы также можете сразу получить реферальную ссылку, по которой сможете заработать с приглашенных вебмастеров.

Заключение и контакты

Traffic Cake – это отличный выбор для тех, кто хочет зарабатывать на конвертации в предложениях в сфере iGaming, предоставляя широкий выбор комиссионных моделей и надежную поддержку.

Тех. поддержка:

  • https://t.me/CAKEsupport

Telegram:

  • https://t.me/taras_cake
  • https://t.me/CAKEmanager

SKYPE: trafficake

Соц. сети:

  • Instagram (https://www.instagram.com/trafficake/)
  • YouTube (https://www.youtube.com/channel/UChOubnoW8E9J43qKeAB2_Iw)
  • TikTok (https://www.tiktok.com/@traffic_cake)
  • Telegram (https://t.me/cakeofficial)