Traffic Cake: мы знаем рецепт профита!Перейти на сайт партнёра
Traffic Cake: мы знаем рецепт профита!
Traffic Cake - iGaming Advertiser с эксклюзивными офферами: спорт, казино, киберспорт. Выступает прямым рекламодателем топовых казино: Winnita (IT) и VOX (KZ), а также авторизованным партнером известных брендов, таких как IceCasino, Verde Casino, Vulkan Vegas и других.
Работают со многими ГЕО, в том числе Европа, Латам и Азия.
Ставки и выплаты
Traffic Cake предлагает CPA, RevShare и гибридные модели, что позволяет партнерам выбрать наиболее подходящий способ монетизации. Для современного рынка арбитража ставки действительно внушительные:
- CPA до 500 евро за сделку.
- RevShare до 60% от дохода от новых клиентов.
- Hybrid
Все выплаты производятся еженедельно, без задержек и удобным для вас способом. Это особенно удобно для тех, кто активно занимается продвижением и рассчитывает на быстрый доступ к прибыли. Traffic Cake поддерживает много современных способ для вывода вашего дохода, вот некоторые из них:
- Skrill
- Neteller
- ERC20
- TRC20
- Bitcoin
- Capitalist
Партнерская программа принимает все виды трафика, ставки обсуждаются индивидуально с вашим персональным менеджером, который готов оказать поддержку 24/7.
Бесплатная аренда приложений/PWA
Traffic Cake предоставляют бесплатные приложения и PWA под залив на их офферы, поэтому вам не нужно искать посредников для аренды - партнерская программа обеспечит вас всем необходимым.
Как зарегистрироваться
Процесс регистрации на сайте Traffic Cake простой и интуитивно понятный:
- Перейдите на официальный сайт Traffic Cake.
- Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться”.
- Заполните регистрационную форму, указав свои контактные данные и информацию о каналах трафика.
- Подтвердите регистрацию через электронную почту.
- После подтверждения, свяжитесь с вашим персональным менеджером для подключения оффера и обсуждения условий сотрудничества.
В кабинете вы также можете сразу получить реферальную ссылку, по которой сможете заработать с приглашенных вебмастеров.
Заключение и контакты
Traffic Cake – это отличный выбор для тех, кто хочет зарабатывать на конвертации в предложениях в сфере iGaming, предоставляя широкий выбор комиссионных моделей и надежную поддержку.
Тех. поддержка:
- https://t.me/CAKEsupport
Telegram:
- https://t.me/taras_cake
- https://t.me/CAKEmanager
SKYPE: trafficake
Соц. сети:
- Instagram (https://www.instagram.com/trafficake/)
- YouTube (https://www.youtube.com/channel/UChOubnoW8E9J43qKeAB2_Iw)
- TikTok (https://www.tiktok.com/@traffic_cake)
- Telegram (https://t.me/cakeofficial)