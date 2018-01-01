AccountDiversity — Магазин цифровых товаров и решений для арбитража

AccountDiversity — Магазин цифровых товаров и решений для арбитражаПерейти на сайт партнёра
Решения для арбитражников, маркетологов и владельцев бизнесов, которые хотят быстро запустить или усилить свои digital-проекты.
О компании AccountDiversity
AccountDiversity — это профессиональный магазин цифровых товаров, работающий с 2018 года. Мы предлагаем готовые решения для запуска проектов в социальных сетях, арбитража трафика, маркетинга, создания Telegram-сеток и построения бизнес-экосистем. Специализируемся на предоставлении Telegram-каналов, чатов и аккаунтов, а также на услугах по накрутке для повышения активности в социальных сетях.
Широкий ассортимент товаров для любых задач
Наш ассортимент включает готовые тематические Telegram-каналы и чаты с подписчиками, аккаунты соцсетей для арбитража и маркетинга, базы чатов Telegram, а также услуги по накрутке подписчиков, лайков и просмотров. Благодаря глубокому пониманию рынка и высокому качеству товаров, мы предоставляем решения, которые полностью соответствуют потребностям клиентов.
Telegram-решения
- Готовые Telegram-каналы с подписчиками и контентом
- Активные Telegram-чаты для инвайта, рекламы или запуска сообществ
- Аккаунты Telegram для передачи прав владельца на каналы и чаты
- Базы чатов Telegram для парсинга и эффективных рассылок
- Услуги по накрутке подписчиков, лайков, просмотров для роста активности
- Готовые программы для автоматизации: автопостинг, автопрогрев, регистрация аккаунтов, инвайтинг, рассылки
Аккаунты соцсетей
- Аккаунты Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, Discord, VK и других платформ
- Аккаунты почтовых сервисов (Gmail, Mail, Rambler, Hotmail)
- Профили для запуска рекламы и мультиаккаунтинга
Софты и программы
- Программное обеспечение для автоматизации: Telegram, YouTube, WhatsApp, VK, Google
- Связки и цифровые решения под задачи арбитража и SMM
Все товары проходят предварительную проверку перед размещением и продажей. Мы остаемся на связи до полной передачи контроля над приобретенными ресурсами, чтобы вы чувствовали себя уверенно.
Индивидуальные заказы и гибкий подход
В AccountDiversity доступна возможность оформления индивидуальных заказов. Если вам необходим специфический ресурс — старый Telegram-канал под нишу, аккаунты под условия рекламной сети, базы под партнерские воронки — мы подберем решение под ваши задачи.
Мы умеем работать под задачи любой сложности — от единичного канала до масштабных подборок аккаунтов и сеток для арбитража.
Факты о AccountDiversity
Проверенные решения без лишнего риска
Мы тщательно проверяем все товары перед продажей. При возникновении проблем на этапе передачи покупателю предоставляется быстрая замена. Работаем без скрытых комиссий и подмен — прозрачность для нас важнее всего.
Большой опыт и репутация
На рынке с 2018 года. Постоянное развитие, мониторинг трендов и работа с проверенными поставщиками позволяют нам поддерживать высокий уровень качества товаров.
Широкий ассортимент и комплексные решения
Telegram, соцсети, базы, программы — все в одном месте. Наш магазин подходит для арбитражников, SMM-специалистов, владельцев бизнесов и всех, кто развивает проекты в мессенджерах и социальных сетях.
Поддержка клиентов
Мы предоставляем консультации по выбору товаров и условиям передачи ресурсов. Наша поддержка всегда готова помочь оформить заказ и ответить на возникающие вопросы.
Где можно применить товары AccountDiversity
- Запуск Telegram-магазинов и воронок
- Создание рекламных сеток в Telegram и соцсетях
- Продвижение проектов через накрутку подписчиков, лайков и просмотров
- Фарм и мультиаккаунтинг
- Автоматизация арбитражных схем
- Интеграция в антидетект-браузеры и парсеры
- Создание собственных Telegram-экосистем
- Продажа перепакованных ресурсов