ADxAD – обзор партнерской сети

ADxAD – обзор партнерской сетиПерейти на сайт партнёра
ADxAD — Рекламная сеть №1 для азиатского, и мирового трафика.
Рекламная сеть ADxAD — это трафик высокого качества с гибким таргетингом, производительностью и точностью.
Мы предлагаем трафик по любым направлениям: Gambling, Dating, Nutra, Betting, Crypto и другие мейнстримные вертикали. Наши менеджеры окажут индивидуальное обслуживание всем клиентам и помогут монетизировать трафик на лучших условиях.
Платформа ADxAD простая в использовании, а интуитивно понятный интерфейс обеспечит мгновенный старт. Бесплатное полное обслуживание и саппорт 24/7, широкий выбор форматов рекламы – попсовый, нативный, дисплейный, баннерный и другие.
Независимо от того, давно ли вы работаете с трафиком или новичок, крупный бизнес или стартап, ADxAD сопровождает на каждом этапе работы, а по всем вопросам Вас проконсультируют наши менеджеры. Начни лить трафик высокого качества с ADxAD – зарегистрируйся на нашей платформе!
ADxAD - это рост вашего успеха в Интернете!
Что мы предлагаем паблишерам:
- Работу по протоколу OpenRTB
- 34+ ГЕО
- Саппорт на английском, украинском, русском, испанском, китайском языках. Также по запросу подключаем специалистов, которые говорят на других языках
- Доступ к API
- Работаем с платежными системами Wire (€,$), Paxum ($,€), Capitalist ($,€), PayPal ($,€), USDT, Банковские карты
Что мы предлагаем рекламодателям:
- Работу по протоколу OpenRTB
- 34+ ГЕО
- Бид для баннерной рекламы от 0.005$, для попандеров от 0.2$
- Оперативная модерация рекламных кампаний
- Саппорт на английском, украинском, русском, испанском, китайском языках. Также по запросу подключаем специалистов, которые говорят на других языках
- Доступ к API
- Работаем с платежными системами Wire (€,$), Paxum ($,€), Capitalist ($,€), PayPal ($,€), USDT, Банковские карты
Бонус для новых рекламодателей! Регистрируйся в ADxAD, сделай первое пополнение баланса от 1000$ и получи бонус 10%! Чтобы получить бонус назови своему персональному менеджеру кодовое слово Undetectable.
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