Решатели капчи
Безупречное решение капчи: лучшие услуги и предложения
Capsolver
Служба решения капч CapSolver — лучшее решение для автоматического решения капч на базе искусственного интеллекта, специализирующееся на решении всех типов капч.
NextCaptcha
NextCaptcha - это мощный сервис решения captcha, который поддерживает все типы captcha, включая reCAPTCHA v2, reCAPTCHA v2 Enterprise, reCAPTCHA v3, reCAPTCHA Mobile и FunCaptcha
2Captcha
Сервис 2Captcha помогает пользователям решать капчи в автоматическом режиме. Используются как люди, так и алгоритмы.