DuoPlus - обзор сервиса

DuoPlus - фокусируется на создании специализированного облачного телефона для глобального маркетинга в социальных сетях с несколькими аккаунтами. С DuoPlus можно достичь трансграничной электронной торговли, операций с короткими видео и продаж через прямые трансляции, а также использовать облачные телефоны с антиассоциацией!

Что такое "облачный телефон"?

С расширением трансграничной электронной торговли и международной торговли появляется концепция облачного мобильного телефона.

Это виртуальное устройство работает в облаке и может управляться удаленно как с ПК, так и со смартфона одним щелчком.

Эта технология преодолевает ограничения физических мобильных телефонов, позволяя управлять несколькими виртуальными телефонами с одного устройства. Интерфейс каждого облачного телефона напоминает интерфейс обычного мобильного телефона, что упрощает такие операции, как управление зарубежными аккаунтами, проведение прямых трансляций для электронной торговли, взаимодействие в социальных сетях и продвижение бизнеса — все это без необходимости покупки нескольких физических устройств.

Пользователи могут управлять этими операциями пакетно через веб-интерфейс на своих компьютерах.

Проблемы в трансграничной электронной торговле.

Глобальная торговля продолжает расти, и с ней также увеличивается доля и конкурентное преимущество трансграничной электронной торговли. Однако этот рост приносит несколько проблем:

Управление несколькими аккаунтами является обременительным и дорогостоящим. Продавцам необходимо управлять несколькими аккаунтами на разных платформах, что требует частой смены устройств, что может привести к задержкам и увеличению затрат на дополнительное оборудование.

Продавцам необходимо управлять несколькими аккаунтами на разных платформах, что требует частой смены устройств, что может привести к задержкам и увеличению затрат на дополнительное оборудование. Риск ассоциации аккаунтов включает серьезные штрафы, такие как приостановка или закрытие аккаунта. Крупные платформы электронной торговли имеют строгие процессы аудита, чтобы предотвратить операции нескольких аккаунтов с одного сетевого IP или связанных продуктов, что может привести к значительным операционным рискам.

включает серьезные штрафы, такие как приостановка или закрытие аккаунта. Крупные платформы электронной торговли имеют строгие процессы аудита, чтобы предотвратить операции нескольких аккаунтов с одного сетевого IP или связанных продуктов, что может привести к значительным операционным рискам. Риски безопасности данных возникают из-за обширной передачи данных, необходимой для удаленных операций, что увеличивает вероятность утечек личной информации, проблем с безопасностью аккаунтов и потери данных из-за злонамеренных атак или ошибок.

Преимущества сервиса DuoPlus.

Технология облачного мобильного телефона DuoPlus предоставляет управление в один клик для решения этих проблем, предлагая решения для эффективного управления несколькими аккаунтами, снижения затрат на оборудование и трудозатраты, предотвращения задержек и защиты безопасности данных, что критически важно для адаптации к различным глобальным маркетинговым сценариям и содействия экономическому росту в трансграничном маркетинге.

Глобальное развертывание ARM обеспечивает эмуляцию местных операций телефонов через GPS и SIM-данные по всему миру, облегчая плавные операции в различных приложениях и регионах, поддерживая живую торговлю, видимость бренда, привлечение клиентов и рекламу.

Неограниченный доступ к облачным мобильным телефонам поддерживает матрицу маркетинговых аккаунтов, упрощая операции без необходимости частой смены устройств. Это снижает затраты, связанные с закупкой мобильных устройств и трудозатратами, позволяя одному человеку за компьютером эффективно управлять несколькими аккаунтами и способствуя командной работе для повышения операционной продуктивности.

Облачная обработка данных защищает информацию и конфиденциальность, смягчает риски, связанные с злонамеренными действиями или ошибками, и обеспечивает безопасную работу облачных баз данных и удаленного хранения данных, защищая безопасность трансграничных транзакций и поддерживая репутацию компаний и частных лиц.

В условиях жесткой конкурентной международной электронной торговли облачные телефоны DuoPlus придают приоритет подходам, ориентированным на клиента и инновациям, чтобы обеспечить возможность работы с несколькими аккаунтами в различных странах и регионах.

Мы стремимся развивать глобальные инструменты маркетинга в социальных сетях, которые обеспечивают значительную бизнес-ценность, способствуя взаимовыгодной среде и поддерживая высококачественное развитие внутренних и международных маркетинговых усилий.

Наши контакты

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Центр помощи: Help Center - DuoPlus Cloud Phone

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