HQ-ACCOUNTS.COM — надежные аккаунты для рекламы с гарантией

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О магазине HQ-ACCOUNTS.COM

HQ-ACCOUNTS.COM — это надёжный магазин, специализирующийся на продаже качественных аккаунтов для различных рекламных и маркетинговых целей. Тысячи вебмастеров, арбитражников и SMM-специалистов уже выбрали этот сервис за стабильность, ассортимент и оперативную поддержку.

Мы предоставляем аккаунты популярных социальных сетей и почтовых сервисов: Facebook, Google, TikTok, Twitter и другие — в любом необходимом объёме.

Ассортимент: от автозалива до BM и ПЗРД

В магазине представлен обширный выбор аккаунтов под любые цели:

  • Facebook авторег и автозалив
  • Аккаунты с привязанным бизнес-менеджером (BM)
  • ПЗРД (Подтвержденные Записи Реальных Людей)
  • KING-аккаунты и другие уникальные форматы
  • География: UA, PL, EU, USA и многие другие

Мы предлагаем оптовые цены и высокую степень кастомизации по параметрам: дата регистрации, страна, активность, пол, аватар и наполненность профиля.

Почему выбирают HQ-ACCOUNTS.COM?

  • Гарантия качества

Все аккаунты проходят проверку и соответствуют заявленным характеристикам. При возникновении вопросов действует гарантийный период, подробно описанный в правилах магазина.

  • Оперативная поддержка

Наша поддержка отвечает быстро и по делу. Среднее время ответа — от 30 до 60 минут.

  • Собственная команда разработчиков

Мы ежедневно улучшаем платформу и расширяем ассортимент. Благодаря этому магазин работает стабильно, а поставки аккаунтов идут без задержек.

  • Честные цены

Цены формируются без наценок. За счёт прямого сотрудничества с поставщиками мы предлагаем лучшие условия.

  • Удобная оплата

Поддержка множества способов оплаты: криптовалюты, карты, электронные кошельки и др.

Для кого этот сервис?

  • Арбитражники и медиабайеры
  • Вебмастера и владельцы сайтов
  • SMM-специалисты и агентства
  • Маркетологи и бизнес

Оставайтесь на связи

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