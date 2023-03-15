有关最新活动的新闻: VK、Yandex、Google广告更新

大型广告平台最新事件摘要
仲裁人应始终了解广告市场的最新动态。以下是最近几个月内发生的事情...
VK广告
2023年初，该平台推出了几个工具，扩大了在社交网络中推广的可能性。其中包括一项服务，可以从上传的静态组件（文本和图像）自动生成推广视频。此外，还新增了针对重新定位的设置，可以在现有用户中推广移动应用程序的推广活动。
此外，VK广告还扩展了可以在商品数据源中进行广告推广的垂直领域列表。现在，可以使用商品数据源来推广票务销售和酒店预订服务。
Yandex广告
Yandex广告平台在其广告位上推出了在VKontakte社区进行推广的功能。他们的广告会在搜索结果和Yandex广告联盟中播放。
此外，该网络还推出了一种新的移动推广格式——Top Ad。它是一个横幅广告，在开始观看后的2秒钟内出现并固定在网页顶部。除了静态图像，Top Ad还可以放置媒体内容。新格式可在Yandex广告的所有资源上使用，包括Adfox。
Google广告
该平台在测试版中推出了自动生成的广告对象。这些对象是由网络算法根据广告主提供的标题和描述生成的。新功能仅适用于基于自适应搜索广告的广告系列。
目前，该功能正在Google搜索服务的英语用户群中进行公开测试。根据初步数据，使用自动生成的实体可以平均提高搜索广告系列的转化率2%。
此外，广告平台还推出了按小时计费的masthead横幅广告。在此之前，该格式仅支持一种付费模式——每千次展示付费。
masthead广告用于YouTube的原生广告系列。这些横幅广告在所有设备类型上的主页动态中播放。
总体而言？
目前，广告市场越来越趋向自动化。大多数平台逐渐放弃手动竞价策略。这对于广告活动的成本是积极的，但对于小规模推广和有限广告预算的效果产生了负面影响。
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