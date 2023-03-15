Новости о последних событиях: обновления рекламы VK, Yandex, Google

Арбитражнику следует всегда быть в курсе последних новостей из жизни рекламного рынка. И вот что произошло в нем за последние месяцы…

VK Реклама

В начале 2023 г. платформа представила несколько инструментов, расширяющие возможности продвижения в социальной сети. Среди них сервис для автоматической генерации промороликов из загруженных статических составляющих (текста и изображений). А также новые настройки ретаргетинга – запуск кампаний продвижения мобильных приложений среди существующих пользователей.

Кроме этого VK реклама расширила список вертикалей, которые можно рекламировать в товарных фидах. Теперь появилась возможность продвигать с помощью товарных фидов сервисы продажи билетов и бронирования отелей.

Яндекс.Реклама

Рекламная платформа Яндекса запустила продвижение на своих рекламных площадках сообществ ВКонтакте. Их реклама транслируется в поисковой выдаче и РСЯ.

Также в арсенале сети появился новый мобильный формат промо – Top Ad. Он представляет собой баннер, который появляется и фиксируется вверху веб-страницы через 2 сек. после начала просмотра. Кроме статической графики в Top Ad можно размещать и медийный контент. Новый формат доступен для использования на всех ресурсах Яндекс.Рекламы. В том числе и в Adfox.

Google Реклама

Платформа запустила в бета-версии автоматически созданные объекты. Они генерируются алгоритмами сети из заданных рекламодателем заголовков и описаний. Новый функционал доступен для применения только в кампаниях, развернутых на основе адаптивных поисковых объявлений.

Сейчас функционал проходит открытое тестирование среди англоязычной аудитории поисковых сервисов Google. По первичным данным использование автоматически созданных сущностей повышает показатель конверсий поисковых кампаний в среднем на 2%.

Кроме этого рекламная платформа презентовала баннеры masthead с оплатой за час показа. До этого данный формат был доступен только с одной моделью оплаты – за тысячу показов.

Объявления masthead используются в нативных рекламных кампаниях YouTube. Баннеры транслируются в фиде главной страницы на всех типах устройств.

А в целом?

Сейчас рекламный рынок все больше склоняется в сторону автоматизации. Большинство платформ постепенно отказываются от ручных стратегий установки ставок в рекламном аукционе. Что позитивно сказывается на стоимости кампаний, но негативно влияет на эффективность менее масштабного продвижения с небольшими рекламными бюджетами.