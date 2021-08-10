浏览器配置：它们是什么及如何使用它们

什么是浏览器配置？
定义
配置是基于真实浏览器和设备收集的一组数据。在创建浏览器配置文件时选择特定配置，您系统的所有指纹都将被替换为配置中的指纹。
配置包括什么
每个配置包括以下参数：
- User-Agent
- 屏幕分辨率
- WebGL参数
- 导航器参数
- HTTP头
- 字体
- 插件
- MIME类型
- 窗口对象参数
- ...以及其他必要的参数。
某些参数可以在配置文件的系统设置中进行随机化或禁用。
使用配置的优势
那么我们的配置与随机生成的指纹相比有什么优势呢？
- 在其他解决方案中，通常会以完全随机的方式生成系统指纹，您无法根据细微的设置选择所需的指纹。
- 消除了系统不匹配的问题，您无法创建具有不存在的屏幕分辨率的iOS配置文件。
- 使用真实的浏览器和设备数据，可以高度可能地绕过反欺诈系统。
- 每个配置仅由一个人使用。
在新的控制面板中使用配置的外观
不同的套餐将提供有限数量的免费配置，但您可以以1美元的价格购买每个后续配置。配置仅售给一个人。
- 如果您已经购买了50个以上的配置，您将获得5%的折扣购买新配置。
- 超过100个配置-10%折扣。
- 超过200个配置-15%折扣。
以此类推。如果您购买了500个以上的配置，您将获得最高30%的折扣。
在Undetectable中使用配置
在Undetectable中，您可以选择免费配置（数量取决于套餐），还可以将您在商店购买的配置连接到您的账户。通过指定的参数，您可以快速从提供的列表中选择所需的配置。
我们的界面与其他反检测浏览器不同，简单而方便。目前，我们拥有超过10,000个现成的配置，这个数字每天都在增长。
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