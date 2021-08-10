什么是浏览器配置？

浏览器配置：它们是什么及如何使用它们

定义

配置是基于真实浏览器和设备收集的一组数据。在创建浏览器配置文件时选择特定配置，您系统的所有指纹都将被替换为配置中的指纹。

配置包括什么

每个配置包括以下参数：

  • User-Agent
  • 屏幕分辨率
  • WebGL参数
  • 导航器参数
  • HTTP头
  • 字体
  • 插件
  • MIME类型
  • 窗口对象参数
  • ...以及其他必要的参数。

某些参数可以在配置文件的系统设置中进行随机化或禁用。

使用配置的优势

那么我们的配置与随机生成的指纹相比有什么优势呢？

  • 在其他解决方案中，通常会以完全随机的方式生成系统指纹，您无法根据细微的设置选择所需的指纹。
  • 消除了系统不匹配的问题，您无法创建具有不存在的屏幕分辨率的iOS配置文件。
  • 使用真实的浏览器和设备数据，可以高度可能地绕过反欺诈系统。
  • 每个配置仅由一个人使用。

在新的控制面板中使用配置的外观

不同的套餐将提供有限数量的免费配置，但您可以以1美元的价格购买每个后续配置。配置仅售给一个人。

  • 如果您已经购买了50个以上的配置，您将获得5%的折扣购买新配置。
  • 超过100个配置-10%折扣。
  • 超过200个配置-15%折扣。

以此类推。如果您购买了500个以上的配置，您将获得最高30%的折扣。

在Undetectable中使用配置

在Undetectable中，您可以选择免费配置（数量取决于套餐），还可以将您在商店购买的配置连接到您的账户。通过指定的参数，您可以快速从提供的列表中选择所需的配置。

我们的界面与其他反检测浏览器不同，简单而方便。目前，我们拥有超过10,000个现成的配置，这个数字每天都在增长。

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