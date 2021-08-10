Что такое браузерные конфигурации?

Конфигурации браузера: что это такое и как их использовать

Определение

Конфигурация - это набор данных, собранный на основе реальных браузеров и устройств. При выборе в программе определенной конфигурации при создании браузерного профиля, все отпечатки вашей системы будут подменены отпечатками из конфигурации.

Что в себя включает конфигурация

Каждая конфигурация состоит из следующих параметров:

  • User-Agent
  • Разрешение экрана
  • Параметры WebGL
  • Параметры Navigator
  • HTTP заголовки
  • Шрифты
  • Плагины
  • Mimetypes
  • Параметры объекта Window
  • … и другие необходимые для работы параметры.

Часть параметров можно рандомизировать либо отключить в системных настройках профиля.

Преимущества использования конфигураций

Чем же наши конфигурации лучше рандомно сгенерированных отпечатков?

  • В других решениях вам как правило генерируют отпечаток системы абсолютно рандомным образом и у вас нет возможности выбрать необходимый для вас отпечаток по тонким настройкам.
  • Исключены несоответствия систем, у вас не получится создать профиль, скажем, на ios, с несуществующим разрешением экрана.
  • Реальные данные браузеров и устройств, что позволяет с высокой вероятностью обойти антифрод системы.
  • Одна конфигурация используется только одним человеком.

Как выглядит работа с конфигурациями в новой панели управления.

На различных тарифах будет доступно ограниченное количество бесплатных конфигураций, но вы сможете докупить каждую последующую за 1$. Конфигурации продаются исключительно в одни руки.

  • Если вы уже приобрели более 50 конфигураций - ваша скидка составит 5% на приобретение новых конфигураций.
  • Более 100 конфигов - скидка 10%.
  • Более 200 конфигов - скидка 15%.

и тд. Максимальная скидка 30% остается с вами, если вы купите больше 500 конфигураций.

Использование конфигураций в Undetectable

В Undetectable вам даются на выбор бесплатные конфигурации (количество зависит от тарифа), а также есть возможность подключить купленные вами конфигурации в магазине. С помощью заданных параметров вы быстро сможете выбрать нужную конфигурацию из списка представленных.

Наш интерфейс отличается от других антидетект браузеров простотой и удобством. На данный момент у нас более 10 000 готовых конфигураций, количество которых растет с каждым днем.

Регистрируйся сейчас!!

Обход Cloudflare: Проблемы и решения
Руководства Dec 16, 2024 10 min
Обход Cloudflare: Проблемы и решения
Увеличь продажи на Авито с помощью мультиаккаунта
Руководства Dec 10, 2024 11 min
Увеличь продажи на Авито с помощью мультиаккаунта
Арбитраж трафика TikTok: Руководство по увеличению заработка
Руководства Dec 5, 2024 10 min
Арбитраж трафика TikTok: Руководство по увеличению заработка