Конфигурации браузера: что это такое и как их использовать

Что такое браузерные конфигурации?
Определение
Конфигурация - это набор данных, собранный на основе реальных браузеров и устройств. При выборе в программе определенной конфигурации при создании браузерного профиля, все отпечатки вашей системы будут подменены отпечатками из конфигурации.
Что в себя включает конфигурация
Каждая конфигурация состоит из следующих параметров:
- User-Agent
- Разрешение экрана
- Параметры WebGL
- Параметры Navigator
- HTTP заголовки
- Шрифты
- Плагины
- Mimetypes
- Параметры объекта Window
- … и другие необходимые для работы параметры.
Часть параметров можно рандомизировать либо отключить в системных настройках профиля.
Преимущества использования конфигураций
Чем же наши конфигурации лучше рандомно сгенерированных отпечатков?
- В других решениях вам как правило генерируют отпечаток системы абсолютно рандомным образом и у вас нет возможности выбрать необходимый для вас отпечаток по тонким настройкам.
- Исключены несоответствия систем, у вас не получится создать профиль, скажем, на ios, с несуществующим разрешением экрана.
- Реальные данные браузеров и устройств, что позволяет с высокой вероятностью обойти антифрод системы.
- Одна конфигурация используется только одним человеком.
Как выглядит работа с конфигурациями в новой панели управления.
На различных тарифах будет доступно ограниченное количество бесплатных конфигураций, но вы сможете докупить каждую последующую за 1$. Конфигурации продаются исключительно в одни руки.
- Если вы уже приобрели более 50 конфигураций - ваша скидка составит 5% на приобретение новых конфигураций.
- Более 100 конфигов - скидка 10%.
- Более 200 конфигов - скидка 15%.
и тд. Максимальная скидка 30% остается с вами, если вы купите больше 500 конфигураций.
Использование конфигураций в Undetectable
В Undetectable вам даются на выбор бесплатные конфигурации (количество зависит от тарифа), а также есть возможность подключить купленные вами конфигурации в магазине. С помощью заданных параметров вы быстро сможете выбрать нужную конфигурацию из списка представленных.
Наш интерфейс отличается от других антидетект браузеров простотой и удобством. На данный момент у нас более 10 000 готовых конфигураций, количество которых растет с каждым днем.