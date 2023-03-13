用于流量套利的顶级浏览器扩展与Undetectable

为什么很多人认为专业软件只具备默认功能集？这个说法对大多数程序来说是正确的，但对于Undetectable来说却不是。因为它的功能可以轻松扩展。只需安装一个专门的扩展程序即可。以下是这些扩展的列表：

大量打开的标签页是每个联盟营销人员每天都会遇到的问题。关闭它们可能会导致丢失重要信息（案例、有效创意示例等）。该扩展可以将打开的网页列表保存为文本文件、HTML或JSON格式。

联盟营销人员在推广优惠时不仅使用图形广告格式，还使用文本内容。但为了让目标受众看到这些内容，文本必须符合多个SEO指标。TextOptimizer可以简化这个过程，根据设置的参数自动分析文本。

制作宣传视频需要花费大量资金和时间。因此，最好利用可以从竞争对手那里借鉴的创意和经验。SaveFrom.net可以下载在社交媒体和视频平台上发布的视频，并轻松保存到您的设备上。

这是一个用于根据指定主题快速搜索社交媒体帖子的工具。该扩展可以快速保存找到的内容以供进一步编辑。

正确选择的关键词是有效推广的关键。借助Word Grabber，可以在几分钟内收集Yandex.Wordstat的语义。而且，网站管理员无需在Undetectable中打开该服务页面。

这是一个基于Cookie生成互联网浏览历史的扩展。它会自动访问网站，并根据指定的关键词生成访问列表。

联盟营销人员需要在许多服务中注册并创建多个帐户。10分钟邮箱扩展简化了这个任务，提供临时电子邮箱。这些邮箱地址将显示在单独的对话框中。

当然，这些工具不能将普通浏览器变成Undetectable，但它们可以帮助您在需要的方向上扩展Undetectable的功能。所以不要忽视这个机会！