Лучшие браузерные расширения для арбитража трафика с Undetectable

Почему-то многие считают, что профессиональное ПО обладает только заданным по умолчанию набором функций. Это утверждение верно для большинства программ, но только не для Undetectable. Ведь расширить его возможности легко и просто. Достаточно установить в антидетект одно из специализированных расширений. И вот их перечень:

Большое количество открытых вкладок – беда, с которой ежедневно сталкивается каждый арбитражник. Ведь закрыв их, можно потерять важную информацию (кейс, пример эффективного креатива и т.д.). Данное расширение сохраняет список открытых веб-страниц в текстовом файле, HTML или JSON-формате.

Для продвижения офферов арбитражник использует не только графические форматы рекламы, но и текстовый контент. Но чтобы он был виден целевой аудитории, контент должен соответствовать множеству SEO-показателей. TextOptimizer упрощает этот процесс, автоматически анализируя текст по заданным в настройках параметрам.

Разработка промороликов финансово затратно и занимает много времени. Поэтому выгоднее использовать идеи и наработки, которые можно подсмотреть у конкурентов. SaveFrom.net умеет скачивать видео, опубликованные в соцсетях и каналах видеохостингов, и без проблем сохранять их на вашем устройстве.

Инструмент для быстрого поиска постов в социальных сетях по заданной тематике. Расширение позволяет быстро сохранить найденный контент для дальнейшего редактирования.

Правильно подобранные ключевые слова – залог эффективного продвижения. Благодаря Word Grabber процесс сбора семантики в Яндекс.Wordstat занимает всего несколько минут. При этом вебмастеру необязательно открывать страницу сервиса в своем Undetectable.

Расширения для формирования истории интернет-серфинга на основе cookies. Оно автоматически осуществляет посещение сайтов. При этом их список формируется на основе заданных ключевых слов.

Арбитражнику приходится регистрироваться во множестве сервисов и создавать в них множество аккаунтов. Расширение 10 Minutes Email упрощает эту задачу, предоставляя временные электронные ящики. При этом их адрес выводится в отдельном диалоговом окне.

Перечисленные инструменты, конечно, не смогут сделать из обычного браузера антидетект. Но помогут расширить возможности Undetectable в нужном направлении. Поэтому не пренебрегайте этой возможностью!