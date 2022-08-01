2022年最佳浏览器指纹测试服务

今天我们要在Facebook上推广加密货币，然后在TikTok上进行赌博，或者反过来。因为现在有了反检测浏览器，我们可以随时随地以多个身份行动。最重要的是及时更换数字指纹以保持相关性。但是，如果指纹出现问题怎么办？这意味着反检测并不是多账户的完美工具吗？

初学者的营销人员和仲裁员一旦尝试了像Undetectable这样可靠的反检测工具，就会开始赞美其他匿名浏览器。与此同时，他们确信反检测工具是通过魔法运作的，并且不愿意理解其工作原理。而当出现故障时，他们将所有问题归咎于失去魔力的反检测浏览器。然而，多账户活动的失败可能不是由于反检测工具本身，而是由于其组成部分之一。因此，了解该软件的工作机制非常重要。否则，“多账户魔法”将变成一个头疼的问题，很难找到解决办法。

反检测工具也会出问题吗？

为了理解使用匿名浏览器可能出现的问题，让我们先了解一下理论。然后再深入分析由指纹引起的故障。

不要相信反检测工具的神奇本质。从本质上讲，它们只是普通的浏览器，可以用来访问网站、在网站上注册，甚至安装扩展程序。但是只有像Undetectable这样的专业工具才能做到这一点。

然而，反检测工具有一个特点，这就是它们的多账户功能的核心——可以替换指纹并编辑其参数。正是由于这一点，反检测浏览器可以无障碍地访问任何网站，并保护用户免受追踪。但是反检测工具是如何工作的？数字指纹又与此有何关系？

反检测工具如何工作？

任何反检测工具都包含以下基本组件：

浏览器引擎——负责应用程序与互联网之间的数据交换。也就是说，它为用户提供访问特定网站的能力。

用户界面——包括浏览器引擎的控制工具和程序设置。匿名浏览器的用户界面包括用于管理配置文件、代理包和其他特定功能的工具。

数字指纹——也称为指纹。它们是一组特征，其组合使反欺诈系统能够识别用户的数字身份。

通常情况下，反检测工具的第一和第二个组件都可以正常工作，很少导致多账户使用的用户帐户被封锁。那么问题都出在数字指纹上吗？那么我们应该消除对高科技的恐惧，更多地了解指纹。

关于指纹的基本概念

数字指纹应被视为一个组成部分，其参数值可以被在线服务的反欺诈系统用来识别用户。数字指纹包括以下特征：

用户设备的技术特征——操作系统、位数、CPU核心数、时钟频率、内存容量等。

本地设置——语言、时区、国家。

浏览器设置——浏览器类型、版本。以及浏览器在User-Agent字符串中发送的参数。

该字符串是HTTP标头的一部分，由客户端应用程序（在我们的情况下是浏览器）发送给服务器。User-Agent用于确定用户的语言、软件类型及其版本、操作系统和区域设置（语言、时区）。这些指标使网站能够个性化提供给受众的内容。但它们也用于识别用户的数字身份。

大多数反检测工具都附带一组指纹。最好的工具，如Undetectable，每月更新默认提供的数字指纹集合。它们还包括专门的商店，用户可以在其中购买所需的指纹。

此外，匿名浏览器还允许更改指纹中的所有参数值。但是，要使用此功能，您必须至少具备有关反检测工具的工作原理和互联网组成部分的基本知识。否则，您可能会失去代理、在社交网络中购买的帐户以及使用它们取得的成果。

如何避免成为有缺陷的指纹的受害者？

通过一个明显的实例，描述使用不正确编辑的数字指纹可能导致的后果的规模，可以理解这个问题的全部痛苦。

假设您决定使用Undetectable购买不止一张欧洲冠军联赛决赛的门票，而是十张。这样，您就可以通过门票的费用来弥补自己的费用，并赚取一些热狗和可口可乐。为此，您需要：

在反检测工具的网站上注册。 下载并安装它到您的计算机上。 创建一个新配置文件。 在下拉列表中选择相关配置和User-Agent字符串。 将操作系统的值更改为Mac OS。 添加cookies。 使用此指纹进行第一次购票。 然后重复第3到第6步几次，并购买下一批门票。

然后，在一个美好的时刻，我们忘记在User-Agent中正确设置操作系统，并尝试购买门票...但是反欺诈系统不会放过我们。它的算法很快发现了指纹中操作系统与User-Agent中指定的操作系统不匹配。然后，悲剧的结局来临——为自己的粗心付出代价：

未购买的门票。

在门票销售服务上被封禁的帐户。

为购票支付的资金被冻结。

用于支付门票的支付系统钱包被列入黑名单。

显然，这种情况在Undetectable中是不可能发生的。因为它是唯一一个在配置中实现了User-Agent值与指纹中指定的值相匹配的反检测工具。而在其他匿名浏览器中，这种情况是非常可能的，因此会产生如此严重的后果。此外，一些反检测工具对提供的指纹质量不够认真。因此，您应该始终检查它们的参数。但是如何检查呢？通过仔细研究每个数字指纹。如果涉及到大规模的多账户操作，涉及数百个指纹，该怎么办呢？

相信反检测工具，但验证数字指纹！

您可以通过互联网上提供的专门服务来验证用于多用户访问的指纹，而无需亲自动手。我们为您选择了最佳的数字指纹验证工具。

该服务提供数字指纹的匿名性和安全性评估。此外，它还显示了主要参数的值：IP地址、地理位置、互联网服务提供商、操作系统、浏览器类型和版本。还可以检查所使用的代理是否在IP地址黑名单中。

这是Undetectable团队推荐的验证数字指纹有效性的工具。因此，它是反检测工具的主页。除了经典指纹外，Leaks Radar还可以根据Canvas、WebGL和使用的字体等指纹进行验证。

该服务具有简约的设计，但提供了许多用于评估用户匿名性的工具。还可以根据多个参数检查数字指纹的质量，包括WebRTC、Canvas和基于字体的指纹。甚至还可以检查Flash和Silverlight的版本等特定参数。

该平台提供了大量工具，可以帮助用户了解他们在访问网站时留下的信息。该服务还可以用于验证指纹参数，包括HTTP标头的值。这是该平台的独特功能。

这是一个专门用于评估指纹质量的服务，经常被Undetectable的客户使用。它具有高精度的测量和显示许多指纹参数的功能，包括屏幕分辨率、WebGL哈希、使用的字体列表等。

该平台在其他服务中没有的参数方面并不突出。然而，该服务提供了一系列数据，这些数据在更受欢迎的专业平台上无法获得。例如，活动浏览器插件列表、IP的Whois历史记录和其他重要信息。

该服务主要面向普通用户，他们可以评估自己的浏览器的匿名性。然而，它提供的信息也可以用于验证数字指纹的主要指标。

指纹的有效性不仅取决于正确设置的参数，还取决于代理的质量。IPqualityscore可以检查代理提供商提供的IP地址是否在黑名单中。

这是一个快速验证浏览器部分指纹可信度的工具。它还提供了有关每个参数的更详细信息，以防止根据这些特征封锁数字指纹。

保护自己免受有缺陷的指纹的影响

反检测工具可以在任何平台上实现高效的多账户操作。但在某些情况下，即使它们也无法应对人为因素。在编辑指纹时出现的错误会降低多用户访问的效果。为了避免这种情况，只需使用上述服务验证反检测浏览器中使用的指纹。只有这样，您才能完全享受Undetectable的魔力。