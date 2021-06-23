配置商店 Undetectable — 如何购买和使用

任何积极从事多账户操作、流量套利、网络营销，或同时管理多个社交账号的人都深知，工作的成功直接取决于反检测浏览器配置的质量。在 Undetectable 中，有一个特别的真实浏览器配置商店（Config Store），通过它，您无需费心调整数字指纹的正确参数设置。

在商店中，您可以购买所有流行操作系统（包括移动操作系统：Android, iOS）的配置文件，这些配置文件将用于在程序中生成个人资料的数字指纹。

在本文中，我们将讨论为什么配置很重要以及如何正确使用配置商店。

什么是浏览器配置？

配置是从真实浏览器和设备收集的数据集。在创建浏览器配置文件时，在程序中选择特定的配置，您系统的所有指纹都会被选定配置中的指纹替换。

通过一个配置，您可以创建多个档案。即使您多次使用相同的配置，每个档案也将是独特的，因为在其中添加了一些随机值，此外，您还将拥有独特的IP、cookie、历史记录等。

每个配置包括：

用户代理

分辨率

WebGL 参数

Navigator 参数

HTTP 头信息

字体

插件

MIME 类型

Window 对象参数

其他必要的指纹参数。

某些参数可以在个人资料设置中随机化或禁用。

尽管在应用注册时，每个用户可以获得10到100个免费的浏览器配置（取决于套餐），这些配置每月会自动更新两次，但为了提高工作效率，您可能还需要额外的配置。

优质配置 — 成功的关键

当您管理多个账户时，确保每个账户被反欺诈系统视为真实且独特的用户非常重要。如果您忽略了哪怕最微小的细节，账户可能会被封禁，这意味着会有时间和金钱的损失。

我们配置的优点相对于随机生成的指纹：

排除系统不一致性。您不能创建具有不存在的屏幕分辨率或错误操作系统的配置文件。

使用真实浏览器和设备的数据可以有效绕过反欺诈系统。

每个配置仅出售给一个人，确保了配置文件的唯一性。

我们的商店提供超过100,000种现成的配置，包括来自 Яндекс.Браузера 的配置，这大大扩展了您的工作可能性。它们的数量在不断增加。接下来我们来看看如何购买它们。

如何使用配置商店 Undetectable

我们尽力使商店尽可能方便和直观。以下是如何使用它的分步说明：

进入商店

要进入配置商店，首先需要进入管理员面板。可以通过点击官方网站 undetectable.io 上的“登录”或“注册”按钮来完成。

登录您的个人帐户后，转到“配置”选项卡，这将带您进入配置商店。

配置商店分为两个主要标签：

Configs Store — 可用配置的目录。使用WebGL、User-Agent、操作系统、浏览器、浏览器版本、屏幕分辨率、CPU核心数量和内存容量等筛选器进行便捷搜索。要重置筛选器，请点击“Reset”。

— 可用配置的目录。使用WebGL、User-Agent、操作系统、浏览器、浏览器版本、屏幕分辨率、CPU核心数量和内存容量等筛选器进行便捷搜索。要重置筛选器，请点击“Reset”。 My Configs — 您已购买的配置目录。可以按ID、名称或User-Agent进行排序，以方便搜索。

购买配置

为了进行购买，在“Configs Store”选项卡中，勾选所需的配置，支付金额将出现在右上角。然后点击购物车图标，再点击“Buy”。

支付

您可以在充值余额后支付配置，为此：

转到管理员面板中的“Billing”部分。

点击“Make a deposit”按钮并输入金额（不少于$10）。

点击「Checkout」并选择付款方式：Visa/MasterCard, 「Мир」（适用于俄罗斯），加密货币，Capitalist。

成功充值后，使用“Transfer from account”按钮将资金转入配置商店的余额。转入商店余额的资金无法退回。

以优惠价格购买

对于我们的常客，我们提供累积折扣：您购买的配置越多，折扣百分比就越高。

超过50种配置 — 在商店购买后续配置可享受5%折扣。

超过100种配置 — 享受10%折扣。

超过200种配置 — 15%折扣。

最大折扣 — 购买超过500个配置时可享30％折扣。它将永远伴随您。

此外，对于任何付费计划的用户，每个配置的购买价格为 $1，而免费计划的价格为 $2.5。

作为总结

使用配置商店 Undetectable，您将获得准备就绪且可靠的配置，可以快速启动并安全地管理多个账户。正确选择的高质量配置将帮助您最小化被封锁的风险，并显著提高您的工作效率。明智地使用这些配置，并通过 Undetectable 赚取更多收益！