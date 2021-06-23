Магазин конфигураций Undetectable — как купить и использовать

Любой, кто активно занимается мультиаккаунтингом, арбитражем трафика, интернет-маркетингом или ведет несколько социальных аккаунтов одновременно, прекрасно знает, что успех работы напрямую зависит от того, насколько качественно настроены профили антидетект-браузера. В Undetectable есть специальный магазин реальных браузерных конфигураций (Config Store) с помощью которого вам не нужно ломать голову над правильной настройкой параметров цифрового отпечатка.

В магазине вы сможете приобрести конфиги от всех популярных операционных систем включая мобильные (Android, IOS), которые будут использоваться для генерации цифрового отпечатка профилей в программе.

В этой статье мы разберём, почему конфигурации важны и как правильно пользоваться конфиг шопом.

Что такое браузерные конфигурации?

Конфигурация — это набор данных, собранный с реальных браузеров и устройств. При выборе конкретной конфигурации в программе при создании браузерного профиля все отпечатки вашей системы заменяются отпечатками из выбранной конфигурации.

В Undetectable помощью одной конфигурации вы можете создать несколько профилей. Каждый профиль будет уникальным, даже если вы используете одну конфигурацию много раз, так как в него добавляются некоторые случайные значения, также у вас будет уникальный IP, куки, история и т.д.

Каждая конфигурация включает:

User-Agent

Разрешение экрана

Параметры WebGL

Параметры Navigator

HTTP заголовки

Шрифты

Плагины

MIME-типы

Параметры объекта Window

Другие необходимые параметры фингерпринта.

Некоторые параметры можно рандомизировать или отключить в настройках профиля.

Несмотря на то, что при регистрации в приложении каждый пользователь получает от 10 до 100 бесплатных браузерных конфигураций (в зависимости от тарифа), которые обновляются автоматически 2 раза в месяц, для продуктивной работы вам могут понадобиться дополнительные конфиги.

Качественные конфигурации — ключ к успеху

Когда вы работаете с множеством аккаунтов, важно, чтобы каждый из них воспринимался антифрод-системами как реальный и уникальный пользователь. Если вы упустите даже малейшие детали, аккаунты могут быть заблокированы, а это значит потерю времени и денег.

Преимущества наших конфигураций перед случайно сгенерированными отпечатками:

Исключение системных несоответствий. Вы не создадите профиль с несуществующим разрешением экрана или неверной ОС.

Использование данных реальных браузеров и устройств позволяет эффективно обходить антифрод-системы.

Каждая конфигурация продаётся только одному человеку, что обеспечивает уникальность профиля.

Наш магазин предлагает более 100 000 готовых конфигураций, включая конфигурации от Яндекс.Браузера, что существенно расширяет ваши возможности для работы. Их количество постоянно растет. Далее разбираемся как их купить.

Как пользоваться магазином конфигураций Undetectable

Мы постарались сделать магазин максимально удобным и интуитивно понятным. Вот пошаговая инструкция, как им пользоваться:

Вход в магазин

Чтобы попасть в магазин конфигов вначале нужно войти в панель администратора. Сделать это можно нажав на кнопку «Войти» или «Регистрация» на официальный сайте undetectable.io.

После входа в личный кабинет перейдите во вкладку «Configurations» так вы попадете в конфиг шоп.

Магазин конфигураций разделён на две основные вкладки:

Configs Store — каталог доступных конфигураций. Используйте фильтры по WebGL, User-Agent, ОС, браузеру, версии браузера, разрешению экрана, ядрам CPU и объему памяти для удобного поиска. Чтобы сбросить фильтры нажмите «Reset».

— каталог доступных конфигураций. Используйте фильтры по WebGL, User-Agent, ОС, браузеру, версии браузера, разрешению экрана, ядрам CPU и объему памяти для удобного поиска. Чтобы сбросить фильтры нажмите «Reset». My Configs — каталог приобретённых вами конфигураций. Для удобного поиска можно сортировать их по ID, имени или User-Agent.

Покупка конфигураций

Для того чтобы совершить покупку, во вкладке “Configs Store”, отметьте галочкой нужные конфигурации, сумма к оплате появится в правом верхнем углу. Далее нажмите на иконку корзины, затем нажмите «Buy».

Оплата

Оплатить конфигурации можно после пополнения баланса, для этого:

Перейдите в раздел «Billing» в админ панели.

Нажмите кнопку «Make a deposit» и введите сумму (не менее $10).

Нажмите «Checkout» и выберите способ оплаты: Visa/MasterCard, «Мир» (для РФ), криптовалюты, Capitalist.

После успешного пополнения переведите средства на баланс магазина конфигураций с помощью кнопки «Transfer from account». Средства, переведенные на баланс магазина, нельзя вернуть обратно.

Покупайте выгодно

Для наших постоянных пользователей действуют накопительные скидки: чем больше конфигураций вы покупаете, тем больше повышается процент скидки

Более 50 конфигураций — скидка 5% на последующие покупки конфигов в магазине.

Более 100 конфигураций — скидка 10%.

Более 200 конфигураций — скидка 15%.

Максимальная скидка — 30% при покупке свыше 500 конфигураций. Она остается с вами навсегда.

Также, для пользователей на любом платном тарифе цена на покупку каждого конфига составляет $1 вместо $2,5 на бесплатном тарифе.

В качестве итога

Используя магазин конфигураций Undetectable, вы получаете готовые и надёжные конфигурации, позволяющие быстро запускать и безопасно вести множество аккаунтов. Правильно подобранные и качественные конфигурации помогут вам минимизировать риски блокировок и существенно увеличить эффективность вашей работы. Пользуйтесь конфигурациями разумно и зарабатывайте больше с Undetectable!