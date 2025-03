免费VPS代理用于SEO和防检测浏览器

许多人在需要访问另一个地区的内容或确保在线匿名时会遇到这样的情况。市场上的标准解决方案往往会让人觉得很吃力:

月费开始为$10-20的商业代理服务

住宅代理按照每GB流量$3-5定价

预制的VPN解决方案,位置选项有限

许多人并不需要复杂的基础设施,如IP地址轮换或数百个代理——通过特定位置的稳定连接来执行特定任务即可。

适合在VPS上使用预算SOCKS代理的人群

猜KEY特定列表

如果您已经为托管网站支付VPS费用,并且需要检查搜索结果在您的服务器所在地区,为什么还要支付额外的代理服务费用呢?基于Dante程序的个人代理服务器将使您能够利用现有资源。

反检测浏览器的所有者

要使用!556565!或其他防检测浏览器,您需要一个稳定的代理,具有固定的IP。如果您已经在所需位置拥有VPS,则配置Dante将为您提供所需的代理,无需额外费用。

对于 Proxifier 用户和同类工具

如果您使用程序来管理代理连接,基于Dante的SOCKS代理将成为您的应用程序的可靠后端,而无需额外投资。

针对那些避免 VPN 复杂性的人

为一个准备不足的用户设置OpenVPN或WireGuard可能会很复杂。但当您只需要通过另一个位置重定向流量时,Dante提供了一个更简单的替代方案。

预算解决方案的优势

节约成本 : 使用您现有的付费VPS而不是购买额外的服务。 完全控制 : 您是代理的所有者 - 没有中间商或窥探者。 只有您决定如何配置连接,只有您可以访问日志。 没有人会监视您的流量或出售关于您行为的数据给第三方。 这就像拥有自己的汽车而不是乘坐出租车 - 您可以去任何地方,也没有人会问您去哪里。 连接稳定性 : 专用IP地址,没有与其他用户竞争。 最低系统要求 : Dante消耗最少的服务器资源。 兼容性 : 与支持SOCKS协议的大多数程序配合使用。

当这个解决方案不适用时

如果需要频繁更改 IP 地址以进行解析或批量注册。

当需要高度匿名和加密时(VPN 将是最佳选择)。

如果缺乏基本服务器设置的技能。

如果您没有所需位置的VPS,并且获取一个比现成的解决方案更昂贵。为了选择价格/质量比的最佳 VPS,建议查看我们的VPS 托管排名。

真实应用案例

检查SEO结果 :“我需要查看在德国搜索结果是如何显示的,我已经为客户网站托管一个VPS”

:“我需要查看在德国搜索结果是如何显示的,我已经为客户网站托管一个VPS” 绕过地理限制 :“我想使用我的美国VPS访问仅在美国提供的内容”

:“我想使用我的美国VPS访问仅在美国提供的内容” 处理社交媒体帐户 :“我需要来自特定地区的稳定IP,以便在当地市场上开展工作”

:“我需要来自特定地区的稳定IP,以便在当地市场上开展工作” 网站测试 :“有必要检查客户网站在不同国家的地理定位如何运作”

在Ubuntu上安装Dante SOCKS代理的指南

我们已经在Ubuntu 24.04.2 LTS上测试了这个指南,但别担心 - 它也适用于旧版本。如果你使用Ubuntu 18.04.4 LTS或更新版本,那么一切都会很简单:Dante服务器可以直接从标准Ubuntu存储库中通常方式安装。无需搜索软件包或从源代码编译 - 一切都在官方源中可用。

系统要求

在VPS上设置和运行Dante SOCKS服务器所需的资源非常少。这是与VPN服务器相比的一大优势 - Dante不仅对硬件要求较低,而且配置更容易,使其成为小型虚拟服务器的绝佳选择。但是,如果您打算处理许多同时连接或预计高流量,建议为RAM分配额外资源。

要实施这样的解决方案,您需要在所需位置拥有一个VPS。如果您还没有一个,可以使用我们的VPS/VDS托管评级来选择所需国家的可靠提供商。

Dante 安装

首先,需要更新OS中的软件包列表,以确保操作系统处于最新状态,然后再安装新软件。连接到服务器的终端并执行以下命令:

sudo apt update sudo apt full-upgrade

之后,使用以下命令安装Dante:

要安装 dante-server 包,请运行以下命令:

sudo apt install dante-server

确保将Dante添加到启动很重要。要做到这一点,请运行命令 systemctl is-enabled danted

结果应该是“已启用”,这意味着服务将在系统加载时自动启动。

设置一个SOCKS服务器

为了配置Dante SOCKS服务器,您需要编辑配置文件/etc/danted.conf。建议首先删除默认配置文件并创建一个新文件。让我们重新命名默认配置文件:

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

现在您可以继续创建我们的配置文件。使用文本编辑器打开它:

sudo nano /etc/danted.conf

我们的工作配置如下(只需复制粘贴即可):

logoutput: stderr internal: ens3 port = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

在这个文件中,您可能需要更改接口名称(在我们的文件中是 ens3),要查看可用的网络接口,请使用以下命令:

sudo ip addr list

更改配置后,要应用新的设置,需要使用以下命令重新启动服务:

sudo systemctl restart danted

Dante服务器将用于对正常的Linux用户帐户进行身份验证。最好创建一个独立的SOCKS用户,不赋予其他系统权限。

让我们创建一个将使用我们的SOCKS服务器的用户,拒绝通过SSH访问,并将他们添加到代理组或Dante配置参数user.privileged中指定的组中。

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

sudo usermod -aG proxy proxyuser1

在防火墙中,不要忘记为传入连接打开 1080 端口。如果您正在使用 ufw,请执行以下命令:

sudo ufw allow 1080

您可以使用 systemctl status danted.service 命令检查服务状态,以确保其正常运行。

完成所有这些步骤后,您的SOCKS5代理服务器Dante已经准备好使用。您可以通过指定服务器的IP地址、端口1080和用户凭据从其他设备连接到它。

反检测浏览器中的代理检查

现在我们需要将代理连接到一个具有SOCKS v5支持的现代反检测浏览器。反检测浏览器Undetectable非常适合我们的目的。

转到代理选项卡并填写详细信息。点击“检查”按钮,查看IP是否被确定为德国,城市为法兰克福。

不要忘记在反检测浏览器中将代理连接到您的配置文件。

现在让我们检查第三方服务,我们可以选几个流行的,比如Whoer和Pixelscan。一切都很好!

您的价格实惠且完全受控的代理已经准备就绪,祝您工作顺利。

结论

VPS 上的预算 SOCKS 代理并不是每个人的通用解决方案,但对于一定范围的任务,它提供了价格和功能的最佳平衡。如果您已经在所需位置拥有 VPS,并且不需要具有 IP 地址轮换的复杂基础架构,Dante 可能是解决您任务的工具,无需额外费用。

本文由DIEG.info团队的专家团队准备完成,由具有多年网络技术和安全经验的专业人士Dmitry Yakovenko带领。我们的目标是分享知识,帮助您有效解决现代IT技术动态世界中的任务。我们的使命是让复杂问题变得简单!