如何在反侦察浏览器 Undetectable 中设置 MarsProxies 代理

将反检测浏览器 Undetectable 提升到一个新的水平，结合顶级 MarsProxies 代理服务器。

MarsProxies 是什么？

MarsProxies 是一家备受好评的代理服务提供商。尽管其拥有超过100万个住宅代理的网络在规模上不占优势，但在优秀的质量上弥补了这一点。目前，它是在PCMag上评分最高的代理服务，PCMag称赞其代理类型的多样性和易用性，以及专业的客户支持。以下是MarsProxies提供的内容。

为什么选择 MarsProxies？

没有边界的住宅流量

MarsProxies在195个国家/地区拥有住宅代理服务器。此外，它是少数几个不设流量过期日期的提供商之一。无论你有多少剩余带宽，你都可以随时回来使用！

代理类型多样性

最好选择一个适合各种场合的代理服务。此提供商提供住宅、数据中心、ISP、移动，甚至是用于自动化网上购物的运动鞋代理。

24/7 客户支持

欢迎随时访问 MarsProxies 在线知识库，获取有用的分步指南。不过，如果您遇到任何问题需要帮助，也可以通过实时聊天联系他们的全天候客户支持。

附加工具

使用免费的 MarsProxies 在线代理检查器、IP 查询工具，以及 Chrome 或 Firefox 扩展程序来进行舒适的代理管理。

在Undetectable反侦测浏览器中设置代理连接

步骤 1：创建一个新个人资料

启动 Undetectable 浏览器并登录。然后，点击“New Profile”按钮。

步骤 2：进入“Main”部分，将代理选项更改为“New Proxy”

让我们开始添加配置文件值。首先，在最顶部命名您的配置文件。我们将其命名为 MarsTest。

第三步：填写代理详细信息

现在，您需要以以下格式复制 MarsProxies 代理字符串：host:port:login:password。

注意，您的个人资料和代理信息详述于右侧。出于安全和隐私原因，我们已模糊处理了一些内容。以下是 MarsProxies 代理字符串的示例：

示例:

`ultra.marsproxies.com:44443:mr10478lWc5:TestPassword`

第4步：验证代理连接

在指定正确的代理协议并复制其详细信息后，点击右边的“检查代理”标志（两个相对的箭头）。Undetectable 内置了一个代理测试器来验证连接是否成功。在这种情况下，我们可以看到在美国布兰登的连接。

步骤 5：打开新配置文件

点击“Create”按钮以完成配置文件创建。然后，点击“Open”以执行它。

使用代理管理器配置代理

第一步：打开 Undetectable 浏览器并选择“代理”选项

启动Undetectable后，点击左侧选项菜单中的“Proxy”按钮。

步骤 2：开始输入代理详细信息

点击 + 号以“添加新代理”连接。

步骤 3：填写所需字段

命名您的代理连接。填写主机名、端口、用户名和密码详情。

步骤 4：验证成功连接

点击“检查”按钮以验证一切是否顺利。

第五步：保存代理

最后，点击“Save Proxy”选项完成任务。

如您所见，我们已经添加了一个新的代理连接，您可以将其用于 Undetectable 配置。请记住，我们还支持批量导入代理，通过使用“导入”选项来节省时间！

结论

在我们的测试中，MarsProxies 成功连接到美国的代理服务器，没有任何问题。它提供多种代理类型可供选择，并覆盖195个国家，你可以用它来绕过地理限制、抓取网页或仅仅是私密浏览。请记住，他们的住宅代理流量永不过期，因此可以随时保存并在方便时使用。