Как настроить прокси от MarsProxies в антидетект-браузере Undetectable?
Возьмите антидетект-браузер Undetectable на новый уровень, сочетая его с первоклассными прокси-серверами MarsProxies.
Что такое MarsProxies?
MarsProxies — это высоко оцененный поставщик услуг прокси. То, чего его сеть из более чем 1 миллиона резидентных прокси недостает в размере, она компенсирует выдающимся качеством. В настоящее время это прокси-сервис с самым высоким рейтингом на PCMag, который хвалит его за разнообразие типов прокси и удобство использования, а также профессиональную поддержку пользователей. Вот что предлагает MarsProxies.
Почему выбрать MarsProxies?
- Резидентский трафик без границ
MarsProxies имеет резидентные прокси-серверы в 195 странах. Более того, это один из немногих провайдеров, который не устанавливает срок действия трафика. Какой бы остаток пропускной способности у вас ни был, вы всегда можете к нему вернуться!
- Разнообразие типов прокси
Лучше всего выбрать прокси-сервис для всех случаев. Этот провайдер предлагает резидентные, дата-центр, ISP, мобильные, и даже кроссовочные прокси для автоматизации онлайн-шопинга.
- Круглосуточная поддержка клиентов
Не стесняйтесь заглянуть в онлайн-базу знаний MarsProxies с полезными пошаговыми руководствами. Однако вы также можете связаться с их круглосуточной службой поддержки через чат, если вам нужна помощь с любыми проблемами.
- Дополнительные инструменты
Используйте бесплатный онлайн-проверяющий прокси MarsProxies, инструмент IP Lookup и расширения для Chrome или Firefox для удобного управления прокси.
Настройка прокси-соединения в браузере анти-детект Undetectable
Шаг 1: Создайте новый профиль
Запустите браузер Undetectable и войдите в систему. Затем нажмите кнопку «Новый профиль».
Шаг 2: Перейдите в раздел “Main” и измените параметры Proxy на “New Proxy”
Давайте начнем добавлять значения в профиль. Во-первых, назовите свой профиль в самом верху. Мы назовем наш MarsTest.
Шаг 3: Заполните данные прокси
Теперь вам нужно скопировать строку прокси MarsProxies в следующем формате: host:port:login:password.
Обратите внимание, что информация вашего профиля и прокси указана справа. Из-за соображений безопасности и конфиденциальности мы скрыли некоторые части. Вот пример того, как выглядит строка прокси MarsProxies:
Пример:
ultra.marsproxies.com:44443:mr10478lWc5:TestPassword
Шаг 4: Проверьте подключение к прокси
После указания правильного протокола прокси и копирования его данных нажмите на знак «Проверить прокси» справа (две противоположные стрелки). У Undetectable есть встроенный тестер прокси для проверки успешного соединения. В этом случае мы видим соединение в США, Брэндон.
Шаг 5: Откройте новый профиль
Нажмите кнопку «Создать», чтобы завершить создание профиля. Затем нажмите «Открыть», чтобы запустить его.
Настройка прокси с помощью Proxy Manager
Шаг 1: Откройте браузер Undetectable и выберите опцию «Прокси»
После запуска Undetectable нажмите кнопку «Proxy» в меню опций слева.
Шаг 2: Начните вводить детали прокси
Нажмите знак +, чтобы «Добавить новое прокси» соединение.
Шаг 3: Заполните обязательные поля
Назовите ваше подключение к прокси. Заполните данные: имя хоста, порт, имя пользователя и пароль.
Шаг 4: Проверьте успешное подключение
Нажмите кнопку «Check», чтобы убедиться, что всё проходит гладко.
Шаг 5: Сохраните прокси
Наконец, нажмите на опцию «Save Proxy», чтобы завершить задачу.
Как видите, мы добавили новое прокси-соединение, которое вы можете использовать для Undetectable профилей. Имейте в виду, что мы также поддерживаем массовый импорт прокси для экономии времени с помощью опции «Импорт»!
Заключение
Во время нашего теста MarsProxies успешно подключился к прокси-серверу в США без каких-либо проблем. С множеством типов прокси на выбор и покрытием 195 стран, вы можете использовать его для обхода географических ограничений, парсинга веб-страниц или просто для частного просмотра. Помните, что их трафик резидентных прокси никогда не истекает, так что не стесняйтесь сохранить его и вернуться в удобное для вас время.
Undetectable - идеальное решение для