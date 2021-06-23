Как настроить прокси от MarsProxies в антидетект-браузере Undetectable?

Возьмите антидетект-браузер Undetectable на новый уровень, сочетая его с первоклассными прокси-серверами MarsProxies.

Что такое MarsProxies?

MarsProxies — это высоко оцененный поставщик услуг прокси. То, чего его сеть из более чем 1 миллиона резидентных прокси недостает в размере, она компенсирует выдающимся качеством. В настоящее время это прокси-сервис с самым высоким рейтингом на PCMag, который хвалит его за разнообразие типов прокси и удобство использования, а также профессиональную поддержку пользователей. Вот что предлагает MarsProxies.

Почему выбрать MarsProxies?

Резидентский трафик без границ

MarsProxies имеет резидентные прокси-серверы в 195 странах. Более того, это один из немногих провайдеров, который не устанавливает срок действия трафика. Какой бы остаток пропускной способности у вас ни был, вы всегда можете к нему вернуться!

Разнообразие типов прокси

Лучше всего выбрать прокси-сервис для всех случаев. Этот провайдер предлагает резидентные, дата-центр, ISP, мобильные, и даже кроссовочные прокси для автоматизации онлайн-шопинга.

Круглосуточная поддержка клиентов

Не стесняйтесь заглянуть в онлайн-базу знаний MarsProxies с полезными пошаговыми руководствами. Однако вы также можете связаться с их круглосуточной службой поддержки через чат, если вам нужна помощь с любыми проблемами.

Дополнительные инструменты

Используйте бесплатный онлайн-проверяющий прокси MarsProxies, инструмент IP Lookup и расширения для Chrome или Firefox для удобного управления прокси.

Настройка прокси-соединения в браузере анти-детект Undetectable

Шаг 1: Создайте новый профиль

Запустите браузер Undetectable и войдите в систему. Затем нажмите кнопку «Новый профиль».

Шаг 2: Перейдите в раздел “Main” и измените параметры Proxy на “New Proxy”

Давайте начнем добавлять значения в профиль. Во-первых, назовите свой профиль в самом верху. Мы назовем наш MarsTest.

Шаг 3: Заполните данные прокси

Теперь вам нужно скопировать строку прокси MarsProxies в следующем формате: host:port:login:password.

Обратите внимание, что информация вашего профиля и прокси указана справа. Из-за соображений безопасности и конфиденциальности мы скрыли некоторые части. Вот пример того, как выглядит строка прокси MarsProxies:

Пример:

ultra.marsproxies.com:44443:mr10478lWc5:TestPassword

Шаг 4: Проверьте подключение к прокси

После указания правильного протокола прокси и копирования его данных нажмите на знак «Проверить прокси» справа (две противоположные стрелки). У Undetectable есть встроенный тестер прокси для проверки успешного соединения. В этом случае мы видим соединение в США, Брэндон.

Шаг 5: Откройте новый профиль

Нажмите кнопку «Создать», чтобы завершить создание профиля. Затем нажмите «Открыть», чтобы запустить его.

Настройка прокси с помощью Proxy Manager

Шаг 1: Откройте браузер Undetectable и выберите опцию «Прокси»

После запуска Undetectable нажмите кнопку «Proxy» в меню опций слева.

Шаг 2: Начните вводить детали прокси

Нажмите знак +, чтобы «Добавить новое прокси» соединение.

Шаг 3: Заполните обязательные поля

Назовите ваше подключение к прокси. Заполните данные: имя хоста, порт, имя пользователя и пароль.

Шаг 4: Проверьте успешное подключение

Нажмите кнопку «Check», чтобы убедиться, что всё проходит гладко.

Шаг 5: Сохраните прокси

Наконец, нажмите на опцию «Save Proxy», чтобы завершить задачу.

Как видите, мы добавили новое прокси-соединение, которое вы можете использовать для Undetectable профилей. Имейте в виду, что мы также поддерживаем массовый импорт прокси для экономии времени с помощью опции «Импорт»!

Заключение

Во время нашего теста MarsProxies успешно подключился к прокси-серверу в США без каких-либо проблем. С множеством типов прокси на выбор и покрытием 195 стран, вы можете использовать его для обхода географических ограничений, парсинга веб-страниц или просто для частного просмотра. Помните, что их трафик резидентных прокси никогда не истекает, так что не стесняйтесь сохранить его и вернуться в удобное для вас время.