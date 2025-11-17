验证码破解服务 GitHub 代码库比较

流行的 CAPTCHA 解决服务概述

自动验证码解决服务允许程序绕过网络抓取、测试和其他任务中的验证码。市场长期以来由诸如 2Captcha，SolveCaptcha，Anti-Captcha，Death By CAPTCHA 等解决方案主导。这些服务具有吸引力，因为它们承担了解决几乎任何类型验证码的复杂性——从经典的文本图片拼图到 reCAPTCHA 和 Cloudflare——通常借助于解决验证码的人类工作者或混合 AI 算法。所有这些服务都提供简单的 API 和开放集成库（Python、JS、PHP 等），这使得将验证码解决功能集成到您的脚本或应用程序中变得容易。

在本文中，我们将比较最著名的CAPTCHA解决服务在其开放库的质量和相关性方面的表现。

支持的验证码类型

关键标准是服务可以解决哪些类型的CAPTCHA。“覆盖范围”指的是对流行CAPTCHA类型的支持：Google reCAPTCHA（v2, v3，包括Invisible和Enterprise）、Cloudflare Turnstile和Cloudflare机器人挑战、hCaptcha（包括Enterprise）、FunCaptcha（Arkose Labs）、GeeTest（v3, v4），以及经典的图形和文字CAPTCHA。许多服务甚至学会了绕过更罕见的CAPTCHA类型：例如，Amazon WAF CAPTCHA、DataDome、Imperva/Incapsula、CyberSiara，以及其他类型。

为清晰起见，以下是比较中的服务所支持的 CAPTCHA 类型表：

如表所示，2Captcha/RuCaptcha 和 Anti-Captcha 提供了最广泛的覆盖——它们支持所有 reCAPTCHA 版本（包括企业版）、FunCaptcha、GeeTest，甚至像 Cloudflare Turnstile 这样较新的 CAPTCHA。CapMonster Cloud（由 ZennoLab 提供的服务）也很突出：除了标准的 CAPTCHA 外，它还宣称支持 Cloudflare 挑战、DataDome、Amazon、Tencent 等。然而，目前例如 CapMonster 无法处理 GeeTest v4，而像 2Captcha、Anti-Captcha、DBC 这些有手动解决的服务则可以，通过人力可以解决甚至是中国的 CAPTCHA。

SolveCaptcha 通过结合 AI 和人工工作者的混合方案支持所有主要类型（reCAPTCHA v2/v3、Arkose、GeeTest v4）。DeathByCaptcha 历史上支持多种类型（包括 Arkose、GeeTest、Turnstile），但不处理 Cloudflare JS 挑战或 Imperva。AZCaptcha 和类似的低预算服务仅限于基本功能：reCAPTCHA v2 和简单图像验证码——它们更便宜但无法解决复杂的验证码。

代码质量和社区活动

现在让我们来谈谈这些代码库本身。流行的服务不仅提供API，还维护官方开源库（SDK）以便于集成。这些GitHub代码库使得评估代码质量、更新频率和社区贡献成为可能。

2Captcha： 它拥有适用于Python、JavaScript、PHP、Java、C#、Go、Ruby等语言的官方客户端。所有这些客户端都在积极维护中。比如，Python包2captcha-python（≈700颗星）在2025年10月进行了更新，反映了对新CAPTCHA类型（如Cloudflare Turnstile）的及时支持。2Captcha的代码使用起来非常简单：您只需传递您的API密钥、任务类型（CAPTCHA）和所需参数；该服务会将任务分配给工作者并返回结果。2Captcha拥有庞大的社区—多年间该服务已经集成到众多项目中，有Selenium、Puppeteer等的使用例子。（2Captcha本身发布了使用Python + Selenium解决CAPTCHA的例子）。

SolveCaptcha： 一个相对较新的参与者，但从第一天起就专注于开发者。有一个GitHub组织solvercaptcha，提供官方SDK，支持Python，JS/TS，Go，C#，PHP，Ruby和Java——全部开源。在2025年9月，他们同步更新了所有客户端，增加了对新型CAPTCHA类型的支持。尽管其星数仍然不多（例如，solvecaptcha-python大约170颗星，相较于2Captcha的数百颗），但代码现代且简单。文档写得很好，还有适用于Selenium/Puppeteer的集成示例。

Anti-Captcha： 也提供官方库（例如，PyPI上的anticaptchaofficial包），支持Python 2/3及其他语言。Anti-Captcha自2007年以来一直在运营，并已确立了其作为可靠服务的地位。Anti-Captcha库在现代最佳实践中略显不足（每种CAPTCHA类型的显式类更多），但能够完成任务。到2025年，Anti-Captcha的GitHub组织有大约10个包含示例和包装器的仓库，尽管星数不多（该服务在GitHub之外更古老、更有名）。关键是，Anti-Captcha支持各种CAPTCHA，甚至提供非标准任务（FriendlyCaptcha、AltCaptcha、模板等）——换句话说，该团队紧跟潮流。虽然会有更新，但没有像2Captcha那样公开和频繁。

CapMonster Cloud： 提供官方库（例如，在 PyPI 上的 capmonstercloud-client-python）。这是来自 ZennoLab 开发人员的一项服务，他们在 RPA 和联盟营销方面有着强大的社区。客户端代码质量很高，最重要的是，CapMonster 可以模拟其他服务的 API。例如，您可以通过更改 URL 将请求指向 CapMonster，它将以 2Captcha/Anti-Captcha 格式接受请求，简化迁移。CapMonster 会根据新 CAPTCHA 类型的出现进行更新，并且团队反应迅速。社区主要基于联盟营销论坛；GitHub 活动适中（存在官方仓库，但由于产品是商业的，明星很少）。

其他： DeathByCaptcha 和较旧的服务（EndCaptcha、BestCaptchaSolver 等）拥有 API，但其官方客户端较不显眼。例如，DBC 在其网站上提供 Java/Python 示例，但其代码库很少更新。DBC 以激进的营销方式而闻名，也使用混合方法。对于提到的其他服务，代码库的情况更加复杂——维护不善。

结论：总的来说，所列服务的开放库均得到维护，并允许轻松集成CAPTCHA解决方案。2Captcha和Anti-Captcha经过时间考验，拥有庞大的用户社区。SolveCaptcha和CapMonster是新兴的参与者，拥有高质量的代码和积极的开发，快速添加新功能。在选择时，检查它们的代码库是有意义的：频繁的提交和最近的发布是该服务未被废弃并正在适应新CAPTCHA的良好标志。

在隔离配置文件中测试解决方案通过 Undetectable

在选择合适的存储库之前，需要对一切进行测试。因此，对于开发人员或测试人员来说，拥有一个安全的环境进行这些测试，而不必担心烧掉真实账户或导致主要工作设置被封禁是非常重要的。 [Undetectable anti-detect 浏览器](https://undetectable.io/) 是一个非常适合这个目的的工具。它允许您创建隔离的浏览器配置文件，每个配置文件都有自己独特的指纹、cookie 集和 IP 地址（通过代理）。网站将这些配置文件视为独立的真实用户，彼此之间没有联系。以下是一种通过 Undetectable 组织不同 CAPTCHA 解决方案测试的方法：

在 Undetectable 中为每个解决方案或场景创建单独的配置文件。 例如，Profile1 用于测试 2Captcha，Profile2 用于 SolveCaptcha，依此类推。用不同的配置初始化每个配置文件——这将设置不同的设备参数（User-Agent、时间、语言、WebGL 和其他浏览器特性）。即使使用通用的配置基础，Undetectable 也会添加随机变化，因此配置文件不会完全相同。 为每个配置文件分配一个代理。 Undetectable 具有内置的代理管理器：您可以将 HTTP(S)/SOCKS 代理附加到所需的配置文件。 这样，每个测试将从单独的 IP 地址运行。这可以保护您的真实 IP 和帐户免受因未能成功绕过 CAPTCHA 而导致的潜在封锁。 启动配置文件并通过 Undetectable API 自动化浏览器。 浏览器通过本地 HTTP API（默认为 localhost:25325）暴露用于配置文件控制的接口。您可以使用熟悉的工具—Selenium、Puppeteer、Playwright—并将它们连接到 Undetectable 作为远程浏览器。例如，您可以将 Selenium WebDriver 指向 Undetectable 的本地主机地址，指定所需的 profileID，然后所有命令（get(url)、查找元素、输入等）都将在选定的反检测配置文件的上下文中执行。 将验证码解决调用集成到您的场景中。 当脚本遇到验证码时（例如，一个页面包含reCAPTCHA v2），使用所选服务的适当库/API客户端。在Profile1（对于2Captcha），使用您的API密钥调用reCAPTCHA解决方法；在第二个profile中，同样使用SolveCaptcha SDK，等等。所有这些库的工作方式相似：它们将验证码发送到服务，并定期轮询结果。在Undetectable中，您甚至可以在并行的多个线程中运行多个profile，从而可以同时测试多个服务而不会发生冲突，因为每个profile都是隔离的（不同的cookie，不同的IP）。 获取答案并运行检查。 库将返回已解决的CAPTCHA文本或令牌。脚本将此答案提交到网站（例如，通过将g-recaptcha-response插入到一个隐藏字段并提交表单以用于reCAPTCHA，或通过在输入字段中键入解码文本以用于文本CAPTCHA）。继续自动化场景——如果CAPTCHA通过成功，账号可以登录或获取受保护资源的访问权限。 在不冒险生产数据的情况下分析结果。 如果解决方案失败（例如，服务返回无效令牌并且网站阻止访问），负面影响将仅限于测试配置文件 Undetectable。您可以删除它或更改其指纹并重试，无需担心真实账户会受到影响。所有累积的cookies和本地存储都保留在配置文件内。甚至可以在成功绕过后保留配置文件——例如，以便日后在相同账户下继续会话场景，或者导出cookies。Undetectable 支持导出/导入配置文件，这对于在机器之间传输会话或在团队内共享会话非常方便。

以这种方式使用Undetectable提供了几个优势。首先，您可以在现实环境中测试CAPTCHA解码器：每个配置文件模拟一个独特的真实浏览器，具有独特的“书写风格”。这意味着，如果某项服务声称可以绕过行为因素（例如，检查浏览器特征的reCAPTCHA v3或Enterprise），在Undetectable中进行测试将显示出真实效果——而不会出现由“显然是自动化”Selenium造成的虚假问题。其次，环境隔离允许公平比较服务：每个人的CAPTCHA都是相同的，您可以清楚地看到谁能更快或更准确地解码，而一个配置文件中的失败不会影响其他配置文件。第三，安全性：您无需暴露您的主要Cookies或账户。即使某项服务返回错误响应并引发网站怀疑，在最坏的情况下，被禁止的将是测试配置文件及其代理，而不是您真正使用的工作浏览器。

最后，Undetectable 也进一步简化了自动化过程。一旦您选择了最佳的 CAPTCHA 解决服务，您可以将其直接集成到您的生产场景中。例如，QA 工程师可以编写测试代码，在出现 CAPTCHA 时，会自动通过 API 请求解决方案，这一切都在相同的隔离环境中进行，并且是持续运行的。借助 Undetectable 的 API 和与测试框架的兼容性，您可以建立一个可扩展的 CAPTCHA 绕过系统，使其尽可能不被反机器人系统检测到。

结论

CAPTCHA 解决方案服务的 GitHub 仓库提供了宝贵的见解，展示了 2Captcha/RuCaptcha、Anti-Captcha 和市场上其他老牌公司如何继续提供广泛的覆盖（几乎任何 CAPTCHA，依靠人工解决来实现高准确性）。较新的服务——如 SolveCaptcha 和 CapMonster Cloud——在速度和价格上展开竞争，迅速增加对新类型的支持（例如 Cloudflare Turnstile、复杂拼图等），并提供方便的 SDK。这些代码的质量和 GitHub 上的频繁更新表明了其活跃的开发状态。还有一些以 AI 为重点的解决方案（NopeCHA，CaptchaAI）承诺在没有人工参与的情况下提供低成本服务，但目前它们仅适用于有限范围的任务（主要是标准图像 CAPTCHA 和 reCAPTCHA）。

为了在生产项目中安全测试和实际使用这些工具，类似 Undetectable 的环境是极其重要的。反检测浏览器使得在接近生产的条件下运行自动化脚本成为可能，同时保留完整的配置文件隔离。这意味着您可以并行试验不同的验证码解决服务、保留cookies、改变指纹、并为每个配置文件使用专用代理——这一切都不需要冒任何危及您的主要账户或IP的风险。Undetectable 结合验证码解决API为您提供了一个强大的工具：您只需按下“开始”，脚本就能自动绕过任何验证码，同时在反机器人系统面前仍然保持“不可见”。