如何在Undetectable浏览器中使用Proxys.io：完整设置指南

在浏览器中使用Proxys.io代理租赁服务的指南！Undetectable
一款带有代理的反检测浏览器是最有效的匿名化工具之一。反检测浏览器会更改数字指纹，而代理会更改IP地址。网站根据这些参数跟踪用户在线操作，并识别规则违规行为。如果您想尽可能匿名化，保护自己免受黑客攻击，并避免因多账户而受到制裁，请同时使用这两个工具。在本文中，我们将介绍一个值得信赖的服务Proxys.io，您可以在该服务中租用安全和匿名的代理。此外，我们还将解释如何在浏览器中连接代理！Undetectable。
Proxys.io是什么
Proxys.io 是一个自2016年开始运营的代理租赁服务。代理是用户和互联网之间的中间服务器。它被用作匿名化在线活动的工具。它掩盖IP地址和地理位置。工作原理如下：代理服务器接收用户的请求，代表用户将其转发到网站，然后将接收到的信息重新定向回用户。这样，用户使用修改后的IP地址和地理位置访问互联网。网站和黑客无法识别用户的身份或确定用户的真实位置，因为数据被安全地掩盖。
Proxys.io的功能和优势
Proxys.io 是根据用户需求设计的。 该服务的主要优势是质量。 所有提供的代理都是匿名的、安全的和高速的。 使用它们不会导致个人数据泄露、网站制裁或连接中断。
一个直观的界面和方便的部分，即使是新手也可以轻松找到必要的信息：检查价格，查看可用国家，联系客户支持和下订单。
一个很大的优点是服务工作是自动化的。这意味着付款后，您不必等待几个小时才能收到代理数据以开始使用它们。付款后，代理服务器列表、IP地址和端口会立即显示在买家的个人帐户中 - 这个过程是完全自动化的。
使用哪个代理？Proxys.io 提供：
- 所有类型的代理：移动、住宅、服务器、IPv4、IPv6；
- 可选择的88个国家；
- 便捷的付款方式 - 您可以使用信用卡或加密货币支付订单；
- 平均速度 - 7 Mbps，足以满足任何在线活动的需求；
- 各种预算的费率；
- 响应迅速的客户支持随时可用，以帮助并回答您的所有问题。
SEO和SMM专家，套利者，加密交易员，游戏玩家，普通用户 - Proxys.io的最佳代理被专业人士和爱好者选择。借助它们，您可以在一个网站上创建数十个帐户，使用自动化程序而不会受到后果，以多线程模式运行解析，并匿名访问网络资源。
如何在 Proxys.io 上购买代理
购买代理非常简单 - 这是一个不到10分钟的简单过程。您可以在服务的几个部分下订单，但我们将考虑一个 - 通过主页。您需要做的是：
- 转到 Proxys.io 的主页。
- 在顶部，您会看到"购买代理"按钮，请点击它。
- 从代理服务器列表中选择您需要的特性。指定类型、国家、租期和其他细节。
- 输入您的电子邮件，选择付款方式。
- 付款。
订单已下单。您可以在个人账户中找到代理详情 - 支付后立即可用。
如何连接到代理服务器在 Undetectable?
在反检测浏览器中连接代理服务Undetectable只需几分钟，无需特殊技能。以下是如何操作的逐步算法：
- 通过点击“新建个人资料”创建新个人资料，或者登录现有个人资料。
- 找到“主要”选项卡，选择“新代理”。
- 填写代理服务器详细信息。指定地址、端口、类型。此外，您可以选择性地指定一个名称，然后代理信息将被保存，可以在将来使用而无需重新输入数据。
- 在填写完所有字段后，点击“检查代理”按钮以验证代理服务器是否正常工作。
代理设置已完成。现在您可以放心，知道您在互联网上的匿名性和安全性得到了保障！
如果您想提高隐私级别，自由地进行多账户操作而无需担心，并且不用担心个人数据泄露，从Proxys.io租用代理是一个绝佳选择！该服务为客户提供舒适的条件：灵活的费率、高质量的匿名代理、88个可选择的国家以及全天候的技术支持。