在Windows和macOS上设置SSH隧道以增强安全性

在Windows和macOS上设置ssh隧道
在Windows上设置SSH隧道
- 安装Putty
- 启动Putty
- 输入您的SSH隧道的主机和端口。
- 配置要连接到Undetectable的本地端口（可以是任何空闲的端口）。输入动态IPv4地址。点击"Add"。
- 然后返回到"Sessions"并保存设置，以免每次都输入数据。
-
点击"Open"，打开一个终端，在终端中输入您的SSH隧道的用户名和密码。
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然后您可以打开Undetectable。在那里，您选择任何配置文件，并在"Proxy"选项卡中进行配置：代理类型为Socks5，主机为127.0.0.1，端口为您在第四步选择的端口。点击"Check"进行确认。
这样，您可以通过运行多个Putty副本并将它们放置在不同的端口上，并从不同的Undetectable配置文件连接到它们，从而启动多个SSH隧道。
在Mac OS上设置SSH隧道
打开终端并输入以下命令
ssh root@10.10.10.10 -D 1080
- 将
root替换为您的隧道用户名
- 将
10.10.10.10替换为您的隧道IP
- 将
1080替换为您在程序设置中指定的端口
- 输入您的密码
您需要在程序中配置新的代理
- 选择
socks5
- 输入本地IP
127.0.0.1
- 输入您在设置SSH隧道时指定的端口
当SSH隧道建立后，您可以检查代理是否正常工作。
这样，您可以通过将它们绑定到不同的端口并从不同的Undetectable配置文件连接到它们，启动多个SSH隧道。
Aug 30, 2021 1 min
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