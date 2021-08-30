Как настроить SSH-туннели на Windows и macOS для улучшения безопасности

Настройка ssh-туннелей в Windows и macOS
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Настройка ssh-туннеля в Windows
- Установка Putty
- Запуск
- Введите хост и порт из вашего SSH-туннеля.
- Настраиваем локальный порт, к которому будем подключаться из Undetectable (он может быть любым, главное, чтобы он был свободен). Введите динамический IPv4. Щелкните Добавить.
- После этого можно вернуться в Sessions и сохранить настройки, чтобы не вводить данные каждый раз.
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Нажимаем Открыть, открывается терминал, где нужно ввести логин и пароль от вашего SSH туннеля
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После этого вы можете открыть Undetectable. Там вы выбираете любой профиль и на вкладке Proxy настраиваете: тип прокси Socks5, Host 127.0.0.1 и порт, который вы выбрали на четвертом шаге. Нажмите Проверить, чтобы подтвердить.
Таким образом, вы можете запустить множество туннелей SSH, запустив несколько копий Putty, разместив их на разных портах и подключившись к ним из разных профилей Undetectable.
Настройка ssh-туннеля в Mac OS
Запускаем терминал и вводим команду
ssh root@10.10.10.10 -D 1080
- Вместо
rootпропишите логин для вашего туннеля
- Вместо
10.10.10.10введите IP вашего туннеля
- Вместо
1080введите тот порт, который вы потом укажете в настройках программы
- Введите свой пароль
Вам нужно настроить новый прокси в программе
- Выберите
socks5
- Введите локальный IP
127.0.0.1
- Введите порт, который вы указали при настройке туннеля ssh
Когда появится туннель ssh, вы можете проверить, работает ли прокси.
Таким образом можно запустить множество SSH-туннелей, повесив их на разные порты и подключившись к ним с разных Undetectable-профилей.
Aug 30, 2021 2 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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