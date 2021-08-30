Настройка ssh-туннелей в Windows и macOS

Как настроить SSH-туннели на Windows и macOS для улучшения безопасности

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Настройка ssh-туннеля в Windows

  1. Установка Putty
  2. Запуск
  3. Введите хост и порт из вашего SSH-туннеля.
  1. Настраиваем локальный порт, к которому будем подключаться из Undetectable (он может быть любым, главное, чтобы он был свободен). Введите динамический IPv4. Щелкните Добавить.
  1. После этого можно вернуться в Sessions и сохранить настройки, чтобы не вводить данные каждый раз.

  1. Нажимаем Открыть, открывается терминал, где нужно ввести логин и пароль от вашего SSH туннеля

  2. После этого вы можете открыть Undetectable. Там вы выбираете любой профиль и на вкладке Proxy настраиваете: тип прокси Socks5, Host 127.0.0.1 и порт, который вы выбрали на четвертом шаге. Нажмите Проверить, чтобы подтвердить.

Таким образом, вы можете запустить множество туннелей SSH, запустив несколько копий Putty, разместив их на разных портах и ​​подключившись к ним из разных профилей Undetectable.

Настройка ssh-туннеля в Mac OS

Запускаем терминал и вводим команду

ssh root@10.10.10.10 -D 1080

  1. Вместо root пропишите логин для вашего туннеля
  2. Вместо 10.10.10.10 введите IP вашего туннеля
  3. Вместо 1080 введите тот порт, который вы потом укажете в настройках программы
  4. Введите свой пароль

Вам нужно настроить новый прокси в программе

  • Выберите socks5
  • Введите локальный IP 127.0.0.1
  • Введите порт, который вы указали при настройке туннеля ssh

Когда появится туннель ssh, вы можете проверить, работает ли прокси.

Таким образом можно запустить множество SSH-туннелей, повесив их на разные порты и подключившись к ним с разных Undetectable-профилей.

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