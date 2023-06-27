针对 M1/M2 芯片优化 macOS 上的 Undetectable

适用于搭载 M1/M2 处理器的 macOS 设备的 Undetectable 特殊版本
内部测试表明，现有的适用于 macOS 的 Undetectable 浏览器版本在搭载 Intel 处理器的 MacBook 上表现出色。而在 M1/M2 处理器上的性能和速度明显不及。
推出专门版本
为了满足用户对适用于 M1/M2 处理器的 macOS 版 Undetectable 浏览器的优化和高性能的需求，我们很高兴地宣布推出专门适配这些芯片的版本。
我们的开发团队仔细研究了 M1/M2 的架构，并进行了一系列内部测试，以确保新版本浏览器在这些芯片上以最大的性能和速度运行。测试结果超出了我们的预期，我们自豪地向您介绍这个更新版本。
重要提示：
- 如果您的 MacBook 是 Intel 架构，请继续使用现有版本。M1/M2 版本不适用于您；
- 如果您之前已经下载了适用于 M 系列处理器的专门版本，则无需进行额外更新。
下载专门版本
我们承诺继续开发和改进 Undetectable 浏览器，以便我们的用户可以在任何设备和任何处理器上享受到更好的网络浏览体验。
下载 适用于 macOS 上 M1/M2 处理器的专门版本的 Undetectable 浏览器，体验全新的性能和优化水平！
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