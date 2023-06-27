Оптимизация Undetectable для macOS на чипах M1/M2

Специальная версия Undetectable для техники с macOS на процессорах M1/M2
Внутренние тесты показали, что существующая версия Undetectable browser для macOS отлично оптимизирована для macbook на процессорах от Intel. Работа на M1/M2 заметно уступала в скорости и производительности.
Встрейчате специальную версию
Понимая важность и потребность пользователей в оптимизированной и производительной версии Undetectable browser для macOS на процессорах M1/M2, мы с радостью объявляем о выпуске специальной версии, адаптированной для этих чипов.
Наша команда разработчиков тщательно изучила архитектуру M1/M2 и провела серию внутренних тестов, чтобы гарантировать, что новая версия браузера будет работать на них с максимальной производительностью и скоростью. Результаты тестов превзошли наши ожидания, и мы гордимся представить вам эту обновленную версию.
Важно:
- Если ваш macbook построен на Intel, продолжайте использовать существующую версию. Версия для M1/M2 вам не подойдет;
- Если вы ранее скачали специальную версию для M-процессоров, дополнительное обновление не требуется.
Скачать специальную версию
Мы оставляем за собой обязательство продолжать развивать и улучшать Undetectable browser, чтобы наши пользователи могли наслаждаться улучшенным веб-серфингом на любом устройстве и с любым процессором.
Скачайте специальную версию Undetectable browser для macOS на процессорах M1/M2 и испытайте новый уровень производительности и оптимизации!