优化YouTube门户以吸引流量: 高级关键词策略和竞争对手分析

SEO-YouTube门户网站策略，适用于所有垂直领域的流量
YouTube-渗透是一种条件免费流量（UBT）来源。它适用于那些没有预算用于更昂贵的来源的仲裁者。YouTube-渗透主要用于赌博、约会、金融、商品、营养和订阅。
YouTube-渗透是一个由现成内容的视频频道网络。每个视频都经过了优化以进行搜索。
当感兴趣的用户观看视频时，他们可以通过链接转到报价页面。在使用白色报价时，最好将链接放在描述中，在使用灰色报价时，最好将链接放在第一个固定的评论中。
通过分析竞争对手和战略性地标记YouTube的关键字来提高您的渗透渠道的成功率
在启动渗透渠道之前，需要研究所需地理位置的竞争对手，了解他们如何推广类似的报价，以及什么会引起受众的积极反应。可以注意以下内容：
- 视频的持续时间；
- 创意和方法；
- 使用的标签；
- 标题结构；
- 视频的观看次数、点赞数、评论数；
- 封面设计；
- 整个漏斗-链接放在哪里，链接指向何处，使用了哪些推广材料。
还需要解析人们在YouTube上使用的关键字，以及他们搜索视频的关键字。例如，在赌博领域，这些关键字可能与流媒体、大赢家、老虎机、如何击败赌场等相关。
关键字需要分组，区分低频、中频和高频关键字。然后将这些关键字放在频道描述和所有文本中：视频标题和描述、标签、哈希标签、字幕、提示和片头。YouTube拥有人工智能，可以识别文本和帧中的语音。
创建有效的渗透视频：提示和工具
为了创建视频，需要以下工具：
- 无法检测的浏览器-用于绕过审核和扩展链接。无法检测的浏览器非常适合这个任务！
- Gmail邮箱地址。
- 被农场过的Google账号。手动农场比自动农场更好。
- 所需地理位置的代理。
- 所需地理位置的虚拟号码。
使用无法检测的浏览器可以创建多个渠道。这将有助于在禁止时减少流量损失。最好在每个渠道上上传多达1,000个视频。
有效的渗透原则：
- 高质量的画面和清晰的音频。视频不应与YouTube上的普通视频有任何区别。
- 有吸引力的封面预览。它会影响CTR，应该引人注目，引起观看视频的欲望。
- 处理评论和其他活动。需要跟踪和删除或回应负面和垃圾评论。可以使用频道网络和帐户进行相互推广。
- 对于一个报价，最好制作多个视频，采用不同的方法-评论、剪辑、结果、评论。这将扩大受众。
- 每个视频都应有自己的关键字变体。最好充分利用收集到的语义核心。
最好制作一些将持续几周或几个月的报价视频。这样，只要视频在YouTube上发布，它们就会带来利润。
用于处理YouTube渗透的软件
软件可以帮助自动化大规模创建视频和上传到帐户，通过搜索提示收集关键字：
- 用于收集关键字的软件可以使用BAS、Key Collector、Google关键字计划器。
- 用于创建视频和上传到帐户的软件-使用Zennoposter、Video Spin Blaster模板。
YouTube渗透的潜力：以低成本获得高流量
YouTube渗透允许以最低的投入获取流量。这个替代来源适用于许多垂直领域。它的一个优点是，只要视频发布，潜在客户就会不断涌入。要创建一个有效的渗透，需要分析竞争对手和趋势，选择关键字并建立内容生产。
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