2captcha - 一个可靠的服务，用于解决任何类型的验证码

2captcha - 一个可靠的服务，用于解决任何类型的验证码前往合作伙伴网站
2Captcha - 是一项提供自动化验证码解决过程的服务。允许您以最高准确度解决任何类型的验证码。用户可以通过他们的API将验证码图像提交到2Captcha服务器，并收到图像的响应。该服务利用工人的手工劳动快速准确地识别验证码。
服务能做什么
- 任何类型验证码的快速大规模识别。
- 提供住宅代理。
用户条款和条件
- 识别验证码的价格低，从每1000个验证码起$1。
- 识别速度快。
- 技术支持在30分钟内回复。
- 推荐计划允许从吸引的合作伙伴那里赚取10%。
员工条件
每天都会有任务，每天至少有1,000,000个验证码进入系统进行识别。
- 快速自动提现，最低提现金额为$0.50。
- 推荐计划允许您从吸引的合作伙伴那里赚取10%。
延伸服务
2Captcha服务扩展提供了自动解决验证码的功能。服务扩展的完整列表：
- Chrome扩展程序: 这款Chrome浏览器扩展程序会在页面上找到验证码并自动填写。
- Firefox扩展程序: 用于自动解决验证码的Firefox浏览器扩展程序。
- Edge扩展程序: 适用于Edge浏览器的自动识别验证码扩展程序。
- 扩展程序使用：用户可以将扩展程序添加到他们的浏览器中，输入API密钥，然后开始使用它来绕过验证码。
- hCaptcha绕过扩展程序。
- reCAPTCHA绕过扩展程序。
支持的验证码类型：扩展允许自动绕过大多数类型的验证码，包括基于文本的、基于图像的、Google reCAPTCHA（包括隐形、V2、V3、企业版）、hCaptcha、Arkose Labs FunCaptcha、Geetest 等等。
这些扩展程序使解决验证码变得更容易，并提高了与需要确认您是人类的网站一起工作的效率。
博客: https://2captcha.com/ru/blog
所有文档: https://2captcha.com/ru/2captcha-api
Youtube: https://www.youtube.com/@2captcha_official
Github: https://github.com/2captcha
CAPTCHA解决技术的应用：
- 改善用户体验：CAPTCHA解决服务可用于有能力有限且难以解决CAPTCHA的用户，提供自动通过此类检查的帮助。
- 数据分析：为了自动化与从需要解决CAPTCHA的网站提取数据相关的任务，可以使用这类服务合法地收集信息。
- Web应用程序测试：开发人员可以利用这类服务对其应用程序进行自动化测试，以验证其与CAPTCHA系统的互动效果如何。
- 数据备份：在创建受CAPTCHA保护的网站数据备份时，解决服务可以帮助自动化该过程。
2Captcha - 是一项创新服务，为自动化验证码解决过程和图像识别提供了高效解决方案。借助它，用户可以绕过访问限制，改善自动化流程，并在处理网络资源时提高效率。由于支持的验证码和图像范围广泛，以及方便的API用于集成，2Captcha成为各种领域中需要文本和图像识别的不可或缺的工具。低价格、高准确性和快速处理使2Captcha成为开发人员和用户的理想选择，使他们能够轻松解决与验证码和图像相关的复杂任务。