2captcha - надёжный сервис для разгадывания капчи любого типа

2captcha - надёжный сервис для разгадывания капчи любого типаПерейти на сайт партнёра
2Captcha - это сервис, который предоставляет возможность автоматизировать процесс решения капчи. Позволяет решать любой вид капчи с самой высокой точностью. Пользователи могут отправлять изображения капчи на сервер 2Captcha через их API и получать ответы на изображения. Сервис использует ручной труд работников для быстрого и точного распознавания капч.
Что умеет сервис
- Быстрое массовое распознавание капч любого вида.
- Предоставление резидентских прокси.
Условия для пользователей
- Низкие цены на распознавание капч, от $1 за 1000 капч.
- Высокая скорость распознавания.
- Техническая поддержка отвечает в течение 30 минут.
- Реферальная программа позволяет зарабатывать 10% от привлеченных партнеров.
Условия для работников
Всегда есть задания, в систему ежедневно приходит не менее 1,000,000 капч на распознавание.
- Быстрый автоматизированный вывод средств, минимальная сумма вывода $0.50.
- Реферальная программа позволяет зарабатывать 10% от привлеченных партнеров.
Сервис расширения
Расширения сервиса 2Captcha предоставляют возможность автоматического решения капч. Полный список расширений сервиса:
- Chrome Extension: Расширение для браузера Chrome находит капчи на страницах и автоматически их заполняет.
- Firefox Extension: Расширение для браузера Firefox для автоматического решения капч.
- Edge Extension: Расширение для браузера Edge для распознавания капч.
- Использование расширения: Пользователи могут добавить расширение в браузер, ввести ключ API и начать использовать для обхода капчи.
- Расширение для обхода hCaptcha.
- Расширение для обхода reCAPTCHA.
Поддерживаемые типы капч: Расширения позволяют автоматически обходить большинство типов капч, включая текстовые, изображения, Google reCAPTCHA (включая invisible, V2, V3, enterprise), hCaptcha, Arkose Labs FunCaptcha, Geetest и другие.
Эти расширения облегчают процесс решения капч и повышают эффективность работы с сайтами, где требуется подтверждение того, что ты человек.
Блог: https://2captcha.com/ru/blog
All Документация: https://2captcha.com/ru/2captcha-api
Youtube: https://www.youtube.com/@2captcha_official
Github: https://github.com/2captcha
Применение технологии по разгадыванию капч:
- Улучшение пользовательского опыта: Сервисы по разгадыванию капч могут использоваться для пользователей с ограниченными возможностями, которым трудно разгадывать капчи, предоставляя им помощь в автоматическом прохождении таких проверок.
- Анализ данных: Для автоматизации задач, связанных с извлечением данных с веб-сайтов, которые требуют прохождения капч, такие сервисы могут использоваться, чтобы легально собирать информацию.
- Тестирование веб-приложений: Разработчики могут использовать такие сервисы для автоматического тестирования своих приложений, чтобы проверить, насколько хорошо они работают с системами капч.
- Резервное копирование данных: При создании резервных копий данных с веб-сайтов, которые защищены капчами, сервисы разгадывания могут помочь автоматизировать процесс.
2Captcha - это инновационный сервис, который предоставляет эффективное решение для автоматизации процесса решения капч и распознавания изображений. С его помощью пользователи могут обходить ограничения доступа, улучшать процессы автоматизации и повышать эффективность работы с веб-ресурсами. Благодаря широкому спектру поддерживаемых капч и изображений, а также удобному API для интеграции, 2Captcha становится незаменимым инструментом для различных областей, где требуется распознавание текста и изображений. Низкие цены, высокая точность и быстрая обработка делают 2Captcha привлекательным выбором как для разработчиков, так и для пользователей, и позволяют им с легкостью решать сложные задачи, связанные с капчами и изображениями.