Adheart – 广告监测服务概述

Adheart – 广告监测服务概述前往合作伙伴网站
Adheart已经成为一种领先的广告创意分析和跟踪工具，为仲裁员、SMM专家、设计师、企业家和目标受众提供独特的功能。该服务提供了近十亿个创意的访问权限，深入分析竞争广告，并帮助创建有效的广告活动。
计划和功能
Adheart提供灵活的定价策略，从每月53美元起，可选择五种不同的订阅计划，包括具有个性化条件的团队计划。支付系统支持各种货币和支付方式，如Fondy、Coinbase和Cryptomus，为支付提供方便和灵活性。
创意搜索和分析
Adheart的搜索功能特别突出，提供23个过滤器，用于详细分析广告，包括按文本、域名、地理位置和其他参数进行搜索。这使用户能够找到最相关的信息，并根据当前趋势调整其广告策略。
其他功能
Adheart还提供与各种服务和工具的集成，包括反检测浏览器、解析器、跟踪器和其他有用资源，简化了广告活动的启动和分析过程。该服务支持创建和保存主题创意集合，为用户提供有效的广告材料规划和管理工具。
推荐计划和支持
Adheart用户可以利用推荐计划，通过吸引新客户来赚取收益。该系统提供吸引用户支出的10％，并终身保留这些收益。客户支持团队随时准备回答任何问题，提供高水平的服务。
结论
Adheart是一种强大的广告创意分析工具，提供广泛的功能，用于研究竞争环境和创建有效的广告活动。该服务适用于新手和经验丰富的营销人员，提供灵活的定价计划、方便的分析工具和支持多种支付系统。