Adheart – обзор сервиса по мониторингу рекламных объявлений

Adheart – обзор сервиса по мониторингу рекламных объявленийПерейти на сайт партнёра
Adheart зарекомендовал себя как один из ведущих инструментов для анализа и отслеживания рекламных креативов, предлагая уникальные возможности для арбитражников, SMM-специалистов, дизайнеров, предпринимателей и таргетологов. Сервис предоставляет доступ к почти миллиарду креативов, обеспечивая глубокий анализ конкурентной рекламы и помогая в создании эффективных рекламных кампаний.
Тарифные планы и функциональность
Adheart предлагает гибкую тарифную политику, начиная от 53$ в месяц, с возможностью выбора из пяти различных подписок, включая командный план с индивидуальными условиями. Система платежей поддерживает различные валюты и платежные системы, такие как Fondy, Coinbase и Cryptomus, обеспечивая удобство и гибкость в оплате услуг.
Поиск и анализ креативов
Особенно выделяется функционал поиска Adheart, предоставляющий 23 фильтра для детального анализа рекламных объявлений, включая поиск по тексту, домену, геолокации и многим другим параметрам. Это позволяет пользователям находить самую релевантную информацию и адаптировать свои рекламные стратегии под текущие тренды.
Дополнительные возможности
Adheart также предлагает интеграцию с различными сервисами и инструментами, включая анти-детект браузеры, парсеры, трекеры и другие полезные ресурсы, упрощая процесс запуска и анализа рекламных кампаний. Сервис поддерживает создание и сохранение тематических подборок креативов, предоставляя пользователям инструменты для эффективного планирования и управления рекламными материалами.
Реферальная программа и поддержка
Пользователи Adheart могут воспользоваться реферальной программой, зарабатывая на привлечении новых клиентов. Система предоставляет 10% от затрат привлеченных пользователей, сохраняя данный заработок пожизненно. Служба поддержки готова помочь с любыми вопросами, обеспечивая высокий уровень обслуживания.
Вывод
Adheart является мощным инструментом для анализа рекламных креативов, предлагая обширные возможности для изучения конкурентной среды и создания эффективных рекламных кампаний. Сервис подходит как для новичков, так и для опытных маркетологов, предлагая гибкие тарифные планы, удобные инструменты анализа и поддержку многочисленных платежных систем.