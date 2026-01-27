Anonymous Proxies - 代理服务评测

Anonymous Proxies 是一家值得信赖的代理供应商，为您提供高质量的住宅、数据中心和移动代理，拥有灵活的计划、全球范围的地点以及由真人提供的支持服务。

无论您是管理多个账户、抓取数据还是进行广告验证，我们的网络都旨在保持快速、稳定并真正匿名。

Undetectable 用户的 15% 折扣码

为了方便与 Undetectable 一起测试匿名代理，我们为其用户创建了独享的15%折扣。更棒的是，这个促销码适用于我们所有的产品。只需在结账时输入“undetectable”，即可自动享受订单15%的折扣。

以下是索赔的方法：

访问 Anonymous Proxies 网站。 创建一个账户或登录到您现有的账户。 从仪表板中选择任意产品。 当您结账时，只需输入促销代码“undetectable”，即可享受15%的折扣。

住宅代理 使用来自真实互联网服务提供商和家庭的IP地址，因此您的流量看起来就像普通家庭用户。这些代理非常适合于网络抓取零售网站、检查广告、运行多个账户和市场研究，因为它们很好地融入环境，但成本更高且速度可能较慢。

数据中心代理 来自托管公司的服务器，而非家庭 ISP。它们通常是最便宜和最快的选择。此外，当您参与高流量的在线活动时，它们是非常出色的，例如搜索引擎抓取、大量检查和自动化操作，但请记住，网站很容易识别它们，因此您可能会遇到速率限制、封锁或验证码。

移动代理通过移动运营商的真实3G、4G或5G设备路由流量。这些IP通常是共享的，因此应用程序和网站对其信任度较高。它们在社交媒体、严格的应用和顽固的平台上表现出色，但它们也是最昂贵的选择。

匿名代理的好处

备受长期用户信赖 。Anonymous Proxies多年来一直为客户服务，成千上万的用户依靠我们的IP进行日常工作和多账户项目。

只为您使用的内容付费 。您可以按国家、城市或子网选择个别IP，而不是被迫使用固定的捆绑包，这样您的设置可以符合实际需求和预算。

灵活的协议和访问 。我们的代理支持HTTP、HTTPS和SOCKS5。您可以选择使用用户名和密码进行身份验证，或者通过IP白名单进行身份验证，具体取决于哪种方式最适合您的工具。

即时激活 。一旦您的付款得到确认，代理会立即激活。您可以将它们插入 Undetectable 并在几分钟内开始测试。

全球覆盖 。在100多个国家/地区设有地点，您几乎可以在世界上任何地方轻松访问本地内容、广告和搜索结果。

。在100多个国家/地区设有地点，您几乎可以在世界上任何地方轻松访问本地内容、广告和搜索结果。 需要时的人类支持。如果有任何功能未按预期工作，您可以通过在线聊天、工单和详细的知识库与我们联系，并获得真实设置的真实帮助。

如何使用 Undetectable 浏览器进行匿名操作