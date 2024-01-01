Belurk - 代理服务评测

Belurk: 快速、匿名且经济实惠的代理服务器

Belurk 是一家代理服务提供商，于 2024 年推出，由于其具有竞争力的定价、广泛的地域选择和高稳定性，迅速赢得了良好的声誉。它提供各种类型的代理，包括 IPv4、共享 IPv4、IPv6 和高级高速代理。

Belurk.ru 的一个关键特征是其灵活的定价政策。

IPv6代理起价仅为0.01美元，而IPv4代理起价为0.35美元。该平台提供多种类型：专用IPv4、共享IPv4、IPv6以及用于特殊用例的高速高级代理。

连接速度范围从 20 到 100 Mbps，适合用于抓取、自动化、社交网络和市场平台。支持的协议包括 HTTP(S) 和 SOCKS5。

Belurk 的 GEO 覆盖范围不断扩大，包括俄罗斯、美国、英国、土耳其、德国、哈萨克斯坦、芬兰、荷兰、瑞士、日本、意大利、西班牙、马来西亚、摩纳哥等国家——为不同任务提供灵活的目标定位。

功能包括：

IP 匿名性检查工具

IP 地址检测

支持IPv6站点

代理在支付后立即交付。 你可以购买只需一个 IP，最少仅为 3 天——非常适合测试。在你的个人控制面板中轻松续订。

账户注册是可选的 — 您可以无需注册直接购买代理。不过，注册账户能够提供便捷的代理管理功能。

支付选项包括：

快速支付系统 (SBP)

银行卡

加密货币 (USDT TRC20/ERC20, TRX, DASH, XMR, DOGE)

电子钱包

对于开发人员或转售商，Belurk 提供 API 集成 来建立您自己的代理服务。

支持通过 Telegram 机器人和电子邮件提供。

通过 Telegram bot 和邮件的回复通常很及时，专业人员随时准备帮助解决技术和组织问题。

Belurk - 代理是匿名的、快速的、干净的和安全的 — 非常适合抓取、测试、账户管理或投放广告。

促销代码： UNDETECTABLE10 — 任何代理包均享受 10% 折扣，无需最低消费。