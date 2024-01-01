Belurk - обзор прокси сервиса

Belurk — сервис по продаже прокси-серверов с акцентом на скорость, анонимность и доступность.

Сайт начал свою работу в 2024 году, и несмотря на сравнительно недавний запуск, уже зарекомендовал себя среди пользователей благодаря низким ценам, широкому выбору гео и высокой стабильности прокси.

Отличительной особенностью Belurk.ru является гибкая ценовая политика.

Стоимость IPv6-прокси стартует всего с 0,29 рубля, а IPv4 — от 19 рублей. В продаже доступны несколько видов: индивидуальные IPv4, shared-IPv4, IPv6, а также высокоскоростные премиум-прокси для особых задач.

Скорость соединения варьируется от 20 до 100 мб/сек, чего вполне достаточно как для простого парсинга данных, так и для массовой автоматизации или работы с социальными сетями и маркетплейсами. Протоколы подключения — HTTP(S) и SOCKS5.

География IP-адресов разнообразна и постоянно расширяется. Уже сейчас доступны IP из таких стран, как Россия, США, Великобритания, Турция, Германия, Казахстан, Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Япония, Италия, Испания, Малайзия и Монако. Это позволяет выбрать наиболее подходящий регион для конкретных задач и сервисов.

Сайт предоставляет дополнительные инструменты:

сервис проверки анонимности;

определение IP-адреса;

поддержка сайтом IPv6.

Прокси можно приобрести буквально за минуту. Моментальная автоматическая выдача после оплаты, возможность покупки от одного IP, а срок аренды начинается с 3 дней — удобно, если нужно протестировать качество прокси. Прокси легко продлеваются через личный кабинет.

Регистрация на сайте — по желанию. Вы можете создать аккаунт и управлять всем списком своих прокси, а можете просто оформить заказ без лишних шагов. Это особенно удобно тем, кто ценит время. Если же вы регистрируете личный кабинет, Belurk предоставит удобный кабинет для управления вашими прокси.

Belurk.ru поддерживает множество способов оплаты, включая:

СБП (Система Быстрых Платежей);

банковские карты;

криптовалюты (USDT TRC20/ ERC20, TRX, DASH, XMR, DOGE); электронные кошельки.

Для тех кто желает создать свой сайт с прокси, существует API-интеграция.

Поддержка осуществляется через Telegram-бота и почту.

Ответы через Telegram-бота и почту, как правило, оперативные, и специалисты готовы помочь в решении технических и организационных вопросов.

Прокси от Belurk.ru — это анонимные, быстрые, чистые и безопасные IP-адреса, подходящие для любых задач: от сбора данных и тестирования до работы с аккаунтами и рекламными кабинетами.

Промокод UNDETECTABLE10 дает скидку 10% на покупки любых прокси от любой суммы.