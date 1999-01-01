Boomlify - 电子邮件服务评测

在联盟营销、流量套利和多账户运营的世界里，你的基础设施的强度取决于最薄弱的环节。您使用 Undetectable.io 来保护您的浏览器指纹，并使用代理来隐藏您的位置，但您的电子邮件呢？

标准的临时电子邮件服务通常是瓶颈。它们过期得太快（10分钟很少足够进行适当的账户预热），并且常常被反欺诈系统标记，管理这些邮件需要切换几十个标签页。

进入 Boomlify —— 这是一款专为需要长久性、隐私性和自动化的专业人士设计的下一代临时电子邮件服务。

为什么标准临时邮件对专业人士来说失效

如果您正在为社交媒体、电子商务或SaaS平台注册账户，您知道这些难点：

寿命短： 如果一个账户在20分钟后请求重新验证，标准临时邮箱已经失效。您将失去该账户。 坏名声： 通用临时域名被主要服务列入黑名单。 无管理功能： 如果你需要打开50个不同的浏览器标签页，你将无法高效地管理50个账户。

Boomlify 通过将范式从“一次性”转变为“可管理且持久”来解决这些问题。

Boomlify 的核心差异化在于收件箱的有效期。与在浏览器会话结束后删除数据的竞争对手不同，Boomlify 提供无与伦比的持久性。

有效期超过 2 个月： 默认情况下，电子邮件的有效期为 60 到 150 天，具体取决于您的计划。这使您可以在数周内逐步激活账户、处理延迟的验证码，以及长期维护账户访问权限。

默认情况下，电子邮件的有效期为 60 到 150 天，具体取决于您的计划。这使您可以在数周内逐步激活账户、处理延迟的验证码，以及长期维护账户访问权限。 可延长的持续时间： 需要更长时间使用电子邮件？您可以手动延长任何收件箱的使用寿命。

需要更长时间使用电子邮件？您可以手动延长任何收件箱的使用寿命。 来宾到账户的灵活性： 你可以立即以访客身份开始。如果你生成了有价值的线索或账户，你可以稍后将该访客收件箱链接到注册账户，确保你不会丢失关键数据。

集中仪表板 & 智能收件箱预览

在反检测浏览器中管理数百个配置文件需要组织性。Boomlify 提供了一个集中式仪表板，作为所有数字身份的指挥中心。

智能收件箱预览

此功能对于高流量用户来说是一个极大的节省时间的工具。与其逐个点击每个邮箱以检查代码，智能收件箱预览会汇总传入的消息。您可以一目了然地看到来自多个收件箱的电子邮件的发件人和主题行。

跨设备同步

无论您是使用Undetectable.io在桌面上工作，还是在手机上查看状态更新，Boomlify都会将所有内容同步到云端。您可以随时随地访问您的收件箱、2FA代码和保存的密码。

高级隐私和自定义域名

要绕过复杂的反欺诈过滤器，电子邮件域的质量很重要。

基于Gmail的临时邮箱： Boomlify 提供基于Gmail的地址。与普通临时域相比，这些地址提供了显著更高的可靠性和信任评分，使其非常适合用于敏感注册。

Boomlify 提供基于Gmail的地址。与普通临时域相比，这些地址提供了显著更高的可靠性和信任评分，使其非常适合用于敏感注册。 自定义域名: 您可以将自己的域名附加到系统。根据您的计划，您可以最多添加20个自定义域名（在顶级计划中可以无限添加）。这允许完全的品牌控制，并有助于避免“临时邮箱”黑名单。

Telegram 推送通知 & 2FA 管理

Boomlify 不仅仅是接收文本。它将必备工具直接集成到仪表板中。

Telegram 集成

再也不会错过验证码。当启用邮件转发时，Boomlify 会通过推送通知将所有接收的消息直接发送到您的Telegram账户。这样非常适合在无需保持仪表板打开的情况下被动监控账户。

云 2FA 管理器

使用双因素身份验证保护您的帐户是标准做法。Boomlify 包含一个内置的 2FA Manager。您可以在仪表板中直接保存您的密钥并生成一次性密码 (OTP)。这消除了对外部身份验证应用程序的需求，并将您的登录凭据（电子邮件 + 密码 + 2FA）保持在一个统一的工作流程中。

开发者的强大工具：Temp Mail API

对于那些通过脚本或软件自动化账户创建的用户，Boomlify 提供了一个强大且对开发者友好的 API。

灵活信用系统： 定价基于信用，而不仅仅是月费。$1 等于 1,000 积分。

定价基于信用，而不仅仅是月费。$1 等于 1,000 积分。 成本控制： 1个积分 = 1封邮件创建。您只需为创建部分付费；获取、阅读和列出电子邮件是免费的。 ⦁ 每日免费积分： 每位 API 用户每天可免费获得 50 积分用于测试和开发。

1个积分 = 1封邮件创建。您只需为创建部分付费；获取、阅读和列出电子邮件是免费的。 ⦁ 每日免费积分： 每位 API 用户每天可免费获得 50 积分用于测试和开发。 高性能： 在Ultra Pro计划中，速率限制高达1,200 RPM（每分钟请求），您可以大规模扩展操作。

文档有多种语言版本，使其无缝集成到您的自动化堆栈中。

临时邮件定价。Boomlify 采用免费增值模式，确保为每个人提供合适的方案——从单独的联盟成员到大型团队。

免费计划 ($0/月)

理想用途： 测试和休闲使用。

测试和休闲使用。 限制： 总共150个邮箱，每天最多创建50个。

总共150个邮箱，每天最多创建50个。 储存期： 14 天。

14 天。 包含： 智能收件箱预览，2 个自定义域（创建有限）。

升级： 移除广告和验证码。

移除广告和验证码。 限制： 总邮箱数500，每日创建数200。

总邮箱数500，每日创建数200。 功能： 电报转发、优质域名、30天存储。

专业版 ($19.99/月)

理想用于： 专业营销人员。

专业营销人员。 限制： 最多2,500个邮箱和每天1,000个创建。

最多2,500个邮箱和每天1,000个创建。 储存： 最长 60 天。

最长 60 天。 API 奖金： 包括可观的一次性积分奖励（4,000 到 10,000 积分）。

超级专业版（每月 $39.99）& 无限

理想适用对象： 企业和代理机构。

企业和代理机构。 限制： 5,000+ 邮箱，1,200 RPM API 访问。

5,000+ 邮箱，1,200 RPM API 访问。 功能： 最多150天有效期，优先支持，25,000积分奖励。

结论

如果您正在使用 Undetectable.io 来保护您的浏览器身份，那么您需要一个与之相匹配的高级电子邮件服务。Boomlify 提供了必要的持久性、自动化和管理功能，以便在不担心数据丢失或账户被封的情况下扩展您的运营。

准备升级您的电子邮件基础设施了吗？

