ByteZero - 代理服务评测

专为卓越的网页数据收集而设计

ByteZero 是一个高级代理网络，提供专业化的解决方案，以卓越的可靠性和规模支持网页数据提取。凭借我们超过一亿个 IP 地址的庞大网络，我们的服务确保为您的所有操作提供安全、高性能的连接。

ByteZero 成立的愿景是革新代理技术，提供最先进的代理基础设施以满足全球需求。依托强大的技术和全天候响应的客户支持，我们致力于让您的网络爬虫和数据收集项目顺畅高效。

我们的品牌，ByteZero，体现了我们的基本承诺：通过先进的网络架构提供无妥协的性能。

我们的代理服务

住宅代理 – 起价 $3.5/GB 移动代理 - 起价 $4.5/GB ISP 代理 – 起价 $2.5/GB 数据中心代理 – 起价 $0.70/GB IPv6 住宅代理 – 起价 $0.9/GB IPv6 数据中心代理 – 起价 $0.45/GB

为什么选择ByteZero？

配备旨在实现最佳性能的功能：

广泛的全球覆盖

灵活的旋转/粘性选项

全天候专家支持

高成功率

用户友好的仪表板界面

探索我们的代理产品

1. 住宅代理

访问一个令人印象深刻的资源池，其中包含遍布 150 多个国家的 1 亿多个 IP。可轻松定位到特定位置，精确到邮政编码和 ASN，以实现精确的操作控制。

主要特点：

旋转 & 粘性会话（最长1天）

细化定位（国家/邮编/ASN）

无使用限制，流量不过期，价格从 $3.5/GB 起

新用户特别优惠：起步价仅为 $1/GB

2. 移动代理

利用我们广泛的网络，拥有超过 2500 万个**移动 IP 地址**，覆盖150多个国家。非常适合处理对安全敏感的任务、社交媒体管理和市场自动化，以卓越的可靠性而闻名。

关键特性：

旋转 & 粘性会话（最长 1 天）

精确定位（国家/邮政编码/ASN）

永不过期流量，起价 $4.5/GB

新用户优惠：仅需 $1/GB 起始

3. ISP代理

我们的**ISP代理**具有超过21,000个高质量连接，结合了卓越的性能和高度的合法性。

关键功能：

专业美国 AT&T 代理

轮换和粘性会话（最长 1 天）

灵活定价：每 GB 从 $2.5/GB（不过期）

每天无限使用从 $20/天起

即将推出扩展的 IP 池

4. 数据中心代理

对于优先考虑速度和成本效率的用户，我们的 数据中心解决方案 提供了卓越的价值。

关键特性

超过15,000个IP，按GB计费的套餐价格低至$0.70/GB

超过1,000个IP，提供无限每日套餐，价格从$8/天起

支持轮换和粘性选项

覆盖美国和英国

不断增长的IP池

5. IPv6住宅代理

下一代住宅 连接用于高级应用场景。

关键特性

几乎无限的 IP 地址

涵盖美国和英国市场

每 GB 价格从 $0.9/GB 起（永不过期）

无限制的每日计划从 $12/天 起

6. IPv6 数据中心代理

具有**IPv6协议 **优势的高性能。

主要特点

几乎无限的IP池

美国和英国位置

极具性价比，每GB仅需$0.45（不会过期）

每日无限选项，每天仅需$6

可信用例 ByteZero为各种应用程序提供优化，包括：

市场调研：从竞争格局中提取有价值的见解。

品牌保护：监控并防范知识产权威胁。

价格情报：跟踪多区域的定价策略。

广告验证：确保广告正确投放并检测潜在的欺诈行为。

SEO 监控：跟踪搜索排名和竞争对手策略。

我们的基础设施使企业能够以无与伦比的效率和可靠性执行复杂的数据收集任务。