ByteZero - обзор прокси сервиса

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Разработан для превосходного сбора веб-данных

ByteZero — это премиальная прокси-сеть, предоставляющая специализированные решения для извлечения веб-данных с исключительной надежностью и масштабируемостью. Благодаря обширной сети из более чем 100 миллионов IP-адресов, наш сервис обеспечивает безопасное высокопроизводительное подключение для всех ваших операций.

Основанный с целью революционизировать технологию прокси, ByteZero предлагает передовую прокси-инфраструктуру для удовлетворения глобальных потребностей. Поддерживаемый надежными технологиями и отзывчивой круглосуточной клиентской поддержкой, мы стремимся сделать ваши проекты по веб-скрапингу и сбору данных беспрепятственными и продуктивными.

Наш бренд, ByteZero, воплощает наше фундаментальное обязательство: производительность без компромиссов, обеспечиваемая передовой сетевой архитектурой.

Наши прокси-сервисы

  1. Резидентные прокси — от $3.5/ГБ
  2. Мобильные прокси — от $4.5/ГБ
  3. ISP прокси — от $2.5/ГБ
  4. Дата-центр прокси — от $0.70/ГБ
  5. IPv6 резидентные прокси — от $0.9/ГБ
  6. IPv6 дата-центр прокси — от $0.45/ГБ

Почему стоит выбрать ByteZero?

Оснащен возможностями, разработанными для максимальной производительности:

  • Обширное глобальное покрытие
  • Гибкие опции ротации/постоянного подключения
  • Круглосуточная экспертная поддержка
  • Высокий уровень успешных подключений
  • Удобный интерфейс панели управления

Изучите наши прокси-продукты

1. Резидентные прокси

Доступ к впечатляющему пулу из более чем 100 млн IP-адресов, распределенных по более чем 150 странам. Легко нацеливайтесь на конкретные местоположения вплоть до почтового индекса и ASN для точного контроля операций.

Ключевые особенности:

  • Ротационные и постоянные сессии (до 1 дня)
  • Детальное таргетирование (Страна/Почтовый индекс/ASN)
  • Без ограничений использования с неистекающим трафиком от $3.5/ГБ
  • Специальное предложение для новых пользователей: начните всего за $1/ГБ

2. Мобильные прокси

Используйте нашу обширную сеть из более чем 25 млн мобильных IP-адресов в более чем 150 странах. Идеально подходит для решения задач, требующих высокого уровня безопасности, управления социальными сетями и автоматизации работы с маркетплейсами с превосходной надежностью.

Ключевые особенности:

  • Ротационные и постоянные сессии (до 1 дня)
  • Точное таргетирование (Страна/Почтовый индекс/ASN)
  • Неистекающий трафик от $4.5/ГБ
  • Предложение для новых пользователей: начните всего за $1/ГБ

3. ISP прокси

Наши ISP прокси включают более 21 тыс. высококачественных соединений, сочетающих отличную производительность с высоким уровнем легитимности.

Ключевые особенности:

  • Специализированные прокси USA AT&T
  • Ротационные и постоянные сессии (до 1 дня)
  • Гибкое ценообразование: от $2.5/ГБ (без срока истечения)
  • Безлимитное ежедневное использование от $20/день
  • Скоро ожидается расширение пула IP-адресов

4. Дата-центр прокси

Для пользователей, которые ценят скорость и экономическую эффективность, наши решения для дата-центров обеспечивают исключительную ценность.

Ключевые особенности:

  • Более 15 тыс. IP с тарифами за ГБ от $0.70/ГБ
  • Более 1 тыс. IP с безлимитными дневными планами от $8/день
  • Доступны опции ротации и постоянного подключения
  • Покрытие US и UK
  • Растущий пул IP-адресов

5. IPv6 резидентные прокси

Резидентное подключение нового поколения для продвинутых сценариев использования.

Ключевые особенности:

  • Практически неограниченное количество IP-адресов
  • Покрытие рынков US и UK
  • Тарифы за ГБ от $0.9/ГБ (без срока истечения)
  • Безлимитные дневные планы от $12/день

6. IPv6 дата-центр прокси

Высокая производительность с преимуществами протокола IPv6.

Ключевые особенности:

  • Практически неограниченный пул IP-адресов
  • Локации US и UK
  • Невероятно доступная цена от $0.45/ГБ (без срока истечения)
  • Безлимитные дневные планы от $6/день

Проверенные варианты использования

ByteZero оптимизирован для различных приложений, включая:

  • Исследование рынка: Получение ценной информации из конкурентной среды
  • Защита бренда: Мониторинг и защита от угроз интеллектуальной собственности
  • Аналитика цен: Отслеживание ценовых стратегий в разных регионах
  • Проверка рекламы: Обеспечение правильного размещения рекламы и выявление потенциального мошенничества
  • SEO-мониторинг: Отслеживание позиций в поисковых системах и стратегий конкурентов

Наша инфраструктура позволяет бизнесу выполнять сложные задачи по сбору данных с непревзойденной эффективностью и надежностью.