ByteZero - обзор прокси сервиса

Разработан для превосходного сбора веб-данных

ByteZero — это премиальная прокси-сеть, предоставляющая специализированные решения для извлечения веб-данных с исключительной надежностью и масштабируемостью. Благодаря обширной сети из более чем 100 миллионов IP-адресов, наш сервис обеспечивает безопасное высокопроизводительное подключение для всех ваших операций.

Основанный с целью революционизировать технологию прокси, ByteZero предлагает передовую прокси-инфраструктуру для удовлетворения глобальных потребностей. Поддерживаемый надежными технологиями и отзывчивой круглосуточной клиентской поддержкой, мы стремимся сделать ваши проекты по веб-скрапингу и сбору данных беспрепятственными и продуктивными.

Наш бренд, ByteZero, воплощает наше фундаментальное обязательство: производительность без компромиссов, обеспечиваемая передовой сетевой архитектурой.

Наши прокси-сервисы

Резидентные прокси — от $3.5/ГБ Мобильные прокси — от $4.5/ГБ ISP прокси — от $2.5/ГБ Дата-центр прокси — от $0.70/ГБ IPv6 резидентные прокси — от $0.9/ГБ IPv6 дата-центр прокси — от $0.45/ГБ

Почему стоит выбрать ByteZero?

Оснащен возможностями, разработанными для максимальной производительности:

Обширное глобальное покрытие

Гибкие опции ротации/постоянного подключения

Круглосуточная экспертная поддержка

Высокий уровень успешных подключений

Удобный интерфейс панели управления

Изучите наши прокси-продукты

1. Резидентные прокси

Доступ к впечатляющему пулу из более чем 100 млн IP-адресов, распределенных по более чем 150 странам. Легко нацеливайтесь на конкретные местоположения вплоть до почтового индекса и ASN для точного контроля операций.

Ключевые особенности:

Ротационные и постоянные сессии (до 1 дня)

Детальное таргетирование (Страна/Почтовый индекс/ASN)

Без ограничений использования с неистекающим трафиком от $3.5/ГБ

Специальное предложение для новых пользователей: начните всего за $1/ГБ

2. Мобильные прокси

Используйте нашу обширную сеть из более чем 25 млн мобильных IP-адресов в более чем 150 странах. Идеально подходит для решения задач, требующих высокого уровня безопасности, управления социальными сетями и автоматизации работы с маркетплейсами с превосходной надежностью.

Ключевые особенности:

Ротационные и постоянные сессии (до 1 дня)

Точное таргетирование (Страна/Почтовый индекс/ASN)

Неистекающий трафик от $4.5/ГБ

Предложение для новых пользователей: начните всего за $1/ГБ

3. ISP прокси

Наши ISP прокси включают более 21 тыс. высококачественных соединений, сочетающих отличную производительность с высоким уровнем легитимности.

Ключевые особенности:

Специализированные прокси USA AT&T

Ротационные и постоянные сессии (до 1 дня)

Гибкое ценообразование: от $2.5/ГБ (без срока истечения)

Безлимитное ежедневное использование от $20/день

Скоро ожидается расширение пула IP-адресов

4. Дата-центр прокси

Для пользователей, которые ценят скорость и экономическую эффективность, наши решения для дата-центров обеспечивают исключительную ценность.

Ключевые особенности:

Более 15 тыс. IP с тарифами за ГБ от $0.70/ГБ

Более 1 тыс. IP с безлимитными дневными планами от $8/день

Доступны опции ротации и постоянного подключения

Покрытие US и UK

Растущий пул IP-адресов

5. IPv6 резидентные прокси

Резидентное подключение нового поколения для продвинутых сценариев использования.

Ключевые особенности:

Практически неограниченное количество IP-адресов

Покрытие рынков US и UK

Тарифы за ГБ от $0.9/ГБ (без срока истечения)

Безлимитные дневные планы от $12/день

6. IPv6 дата-центр прокси

Высокая производительность с преимуществами протокола IPv6.

Ключевые особенности:

Практически неограниченный пул IP-адресов

Локации US и UK

Невероятно доступная цена от $0.45/ГБ (без срока истечения)

Безлимитные дневные планы от $6/день

Проверенные варианты использования

ByteZero оптимизирован для различных приложений, включая:

Исследование рынка: Получение ценной информации из конкурентной среды

Защита бренда: Мониторинг и защита от угроз интеллектуальной собственности

Аналитика цен: Отслеживание ценовых стратегий в разных регионах

Проверка рекламы: Обеспечение правильного размещения рекламы и выявление потенциального мошенничества

SEO-мониторинг: Отслеживание позиций в поисковых системах и стратегий конкурентов

Наша инфраструктура позволяет бизнесу выполнять сложные задачи по сбору данных с непревзойденной эффективностью и надежностью.