Click Storm Corporation - 代理账户服务评估

Click Storm Corporation —— 为什么联盟营销市场的未来在于代理账户？

你好，您好，这里是 CSC 经理 Falcone，我的任务是向您——本文的读者——介绍我们的代理账户内部部分，提供服务 Click Storm Corporation。

我们是谁？

Click Storm Corporation 是一家领先的服务公司，专门提供用于广告平台、市场和其他需要验证账户的服务的代理账户。 该公司为营销人员、套利专家、企业家和广告代理机构提供安全可靠的解决方案。

该服务早在2021年就已创建，但当时它是一个用于内部媒体采购的产品。在那个时候，代理账户在西方联盟营销市场上才刚刚开始流行，而无需创建农场部门或不断寻找可靠的箱子就能运行六位数预算的想法引起了我们的关注。

在2023年4月，我们进入了媒体市场：我们的Telegram频道创建了，信息来源的种类得到了扩充——在Facebook的基础上，我们增加了Google、Taboola、Bigo、TikTok和Bing，同时还测试了许多应用内的方向。

为什么代理账户是消耗品市场的未来？

我从公司成立之初就开始在这里工作，并见证了这个联盟营销子领域的所有发展阶段——从否定到完全接受。

过去网站管理员的态度

起初，对许多人来说，这是不可接受的——既要为账户支付，又要从充值中抽取佣金。

随着时间的推移有哪些变化

随着时间的推移，站长们明白了时间和精力更加宝贵。当账号在微支出或风险支付时被封，这会带来损失。而与提供服务的合作可以节省资源，并专注于假设检验。 现在一切都变得简单：写信给私人经理 → 抽根烟 → 收到“修复” → 返回工作。

结果

在3年内，有超过2,000个团队通过我们，而这种增长势头仍在稳步上升。

哪些来源在产品组合中？

目前，我们稳定地为三大广告来源提供服务：

Facebook

Taboola

谷歌

我们也会定期连接 Bing、TikTok、Outbrain，然而这些方向的稳定性取决于平台政策。

合作是如何开始的？

所有互动都在 Telegram 上进行：

客户写信给经理，了解实际的合作条件。 我们澄清背景：与信息来源一起工作的经验、数量、垂直领域、团队中的买家数量。 达成协议后，会创建一个与买家团队和我们的技术专家的聊天。 所有工作都在此聊天中进行：建议、账户发放、余额充值、申诉、通过验证和退款。

Click Storm 与竞争对手有何不同？

我们不是转售商

我们有自己的MCC，因此客户请求能够快速完成。对话开始后1.5小时您就可以开始使用账户。

经验

超过5年的与资源合作经验，使我们能够帮助解除账户禁令、通过审核并移除限制。

基础设施

每日电子表格，按账户记录开支。

解除禁令的脚本应具备高成功申诉率。

灵活的预算管理：在账户之间甚至不同来源之间进行转账。

方法

我们始终保持联系，我们重视每一位客户，并随时准备寻找个性化解决方案。

开发新阶段 — Click Storm Corporation 网站

自2025年以来，我们推出了我们自己的Click Storm Corporation网站，这不仅成为了服务的展示平台，也是整个联盟行业的平台。

网站有哪些新变化？

服务和工具。 为网站管理员和团队提供有用的解决方案，以简化账户和流量的管理工作。

为网站管理员和团队提供有用的解决方案，以简化账户和流量的管理工作。 合作伙伴的分支。 信息公司、服务和联盟计划可以创建自己的主题和博客，展示他们的产品并直接与网站管理员交流。

信息公司、服务和联盟计划可以创建自己的主题和博客，展示他们的产品并直接与网站管理员交流。 文章和分析。 包含案例、见解、趋势分析和评论的定期材料。

因此，Click Storm 正在从一个账户提供商转变为一个全面的生态系统，专为联盟专家和合作伙伴计划而打造。

如何找到我们？

经理：@CSC_Falcone

Telegram 频道：Click Storm Corp

Instagram: @clickstormcorp

官方网站：ClickStormCorp.com