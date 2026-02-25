Cloaking Master - 为您的流量提供防弹隐身服务！
基于机器学习和**ProteX™**技术的专业解决方案，用于灵活的流量过滤和来自机器人的内容保护。
到2026年，流量套利已经明确演变成了一场技术的较量。像Facebook、Google Ads和TikTok这样的广告平台每天都在优化他们的神经网络算法，以识别不需要的内容。
在这样的环境中，标准过滤方法不再有效。
进入Cloaking Master——这一下一代云服务正在改变游戏规则。
什么是Cloaking Master，为什么您的企业需要它？
Cloaking Master 不仅仅是一个重定向脚本。它是一个为专业媒体买家和广告代理机构设计的全面生态系统，旨在保护优惠页面免受不受欢迎的关注：机器人、审核员、间谍工具和竞争对手。
在项目的核心是我们的专有技术 ProteX™。不同于仅检查IP地址的传统过滤器，ProteX™ 在 PHP 和 JavaScript 层面利用深度指纹分析，在瞬间评估超过一百个参数。
服务优势:
- 高级地理数据库
- 无限点击
- 机器人及管理员保护
- 实时统计
- 城市级地理过滤
- VPN/代理/托管过滤
- 用户代理及推荐人过滤
- IPv6及ISP过滤
- 设备过滤
- 浏览器过滤
- 操作系统过滤
- 触屏过滤
- 屏幕尺寸过滤
- 电池支持过滤
- WebRTC泄漏过滤
- 虚假reCaptcha
- PHP/CMS/JS集成
- 各阶段支持
- 内置AI白页生成器
平台旨在消除复杂性，为初学者和资深广告商提供直观和无缝的体验。
Cloaking Master 支持任何流量来源
与流行平台的集成
- **PHP：**通过将我们的
index.php文件添加到您的网站根目录进行集成。
- **WordPress：**安装Cloaking Master插件以保护您的广告页面。
- **JavaScript：**简单连接我们的JS脚本到您的网站。
- **Shopify & Wix：**基于平台特定建议的轻松集成。
价格计划
从5天试用期开始！