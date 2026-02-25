Cloaking Master - 为您的流量提供防弹隐身服务！

基于机器学习和**ProteX™**技术的专业解决方案，用于灵活的流量过滤和来自机器人的内容保护。

到2026年，流量套利已经明确演变成了一场技术的较量。像Facebook、Google Ads和TikTok这样的广告平台每天都在优化他们的神经网络算法，以识别不需要的内容。

在这样的环境中，标准过滤方法不再有效。

进入Cloaking Master——这一下一代云服务正在改变游戏规则。

什么是Cloaking Master，为什么您的企业需要它？

Cloaking Master 不仅仅是一个重定向脚本。它是一个为专业媒体买家和广告代理机构设计的全面生态系统，旨在保护优惠页面免受不受欢迎的关注：机器人、审核员、间谍工具和竞争对手。

在项目的核心是我们的专有技术 ProteX™。不同于仅检查IP地址的传统过滤器，ProteX™ 在 PHP 和 JavaScript 层面利用深度指纹分析，在瞬间评估超过一百个参数。

高级地理数据库

无限点击

机器人及管理员保护

实时统计

城市级地理过滤

VPN/代理/托管过滤

用户代理及推荐人过滤

IPv6及ISP过滤

设备过滤

浏览器过滤

操作系统过滤

触屏过滤

屏幕尺寸过滤

电池支持过滤

WebRTC泄漏过滤

虚假reCaptcha

PHP/CMS/JS集成

各阶段支持

内置AI白页生成器

平台旨在消除复杂性，为初学者和资深广告商提供直观和无缝的体验。

Cloaking Master 支持任何流量来源

与流行平台的集成

**PHP：**通过将我们的 index.php 文件添加到您的网站根目录进行集成。

文件添加到您的网站根目录进行集成。 **WordPress：**安装Cloaking Master插件以保护您的广告页面。

**JavaScript：**简单连接我们的JS脚本到您的网站。

**Shopify & Wix：**基于平台特定建议的轻松集成。

价格计划

从5天试用期开始！