CrazyFB.shop — №1 跨平台套利的Facebook账号商店

我们很高兴推出 CrazyFB.shop — 一个专为流量套利消耗品而设的专业商店，在这里您可以购买用于套利的Facebook账号，投放广告不被封禁，并扩大您的组合规模。我们自信地推荐CrazyFB.shop作为一个值得信赖的高质量账号及相关产品供应商，适合所有级别的套利专业人士。

您在 Facebook 和 Instagram 上进行稳定且有效广告所需的一切——尽在一个地方！

CrazyFB.shop 产品范围

我们提供完整的解决方案来启动和扩展 Facebook Ads 上的广告。每个产品都经过精心准备——从在真实设备上养号，到测试第一次计费的卡片，再到提供 4G 移动代理。

Facebook 自动注册账户 — 广告快速入门

Facebook 自动注册账户 是快速测试产品和扩展有效组合的理想选择。CrazyFB.shop 提供各种配置：

自动注册 + 自拍

自动调节 + 粉丝页面

Auto-reg + Business Manager

Auto-reg + Professional Mode

特别流行的是Facebook 自动注册账户链接到 BM，允许您快速建立Facebook + Instagram 套件并开始广告活动，而无需额外的延迟。

手工养殖的 Facebook 账户 — 稳定性和防封锁

对于看重可靠性和信任的人士，我们提供手动养号的Facebook账户并进行加热。所有账户均在真实设备上手动养成，具备活跃度、好友和独特的cookie。

这些账户非常适合：

Facebook 防封策略

用微额广告费投放广告

在灰色领域工作，风险最小化

手动养号可确保在审核期间最大程度地延长账户寿命和稳定性。

PZRD Facebook 账户 — 最大耐用性

寻找一种解决方案来运行大规模流量而不被频繁封禁？PZRD Facebook 账户（通过广告限制决策）是您的完美选择。

优点包括：

高信任水平

能够与业务经理合作

非常适合与自动注册账户捆绑使用

无限制轻松启动 Facebook Ads 广告活动

PARD 是大型团队和机构必备的工具。

Facebook Business Managers (BM) — 扩大广告的工具

在CrazyFB.shop，您可以购买各种配置的Facebook Business Managers：

限额从 $50 到 $250

限额高达 $1500

无限账户可实现大规模扩展

购买 Facebook Business Managers 对于在一个生态系统中管理多个广告账户、像素、域名和页面是必不可少的。

高限额 Facebook 账户 — 大预算的解决方案

对于专业媒体买家，我们提供：

BM 250 — 适合小型到中型预算

BM 1500 — 非常适合大规模广告活动

无限 Facebook 广告账户 — 无限制的高级账户

这些解决方案非常适合博彩、营养、电子商务和白色领域广告。

Facebook粉丝页面 — 可用于广告的现成页面

在 CrazyFB.shop，您还可以购买用于套利的现成粉丝专页。每个页面都具备：

发布历史

实际活动

通过 Facebook 审核

Facebook粉丝页面用于广告 有助于提升用户信任并降低广告被拒风险。

Instagram 账户 — 扩大您的影响力

我们提供用于套利的 Instagram 账户，并可选择将其连接到 Facebook：

具有真实活动

含热身

与 BM 集成

通过Instagram工作，可以让您针对更多的受众群体，并创建独特的广告套餐。

用于套利和首次账单 (PB) 的卡片

为了帮助您高效地支配广告预算，我们提供：

PB（首次计费）的卡片

用于账号绑定的卡片

通过我们的解决方案，您可以确保首次计费不被拒绝，从而无需不必要的验证即可更快启动广告活动。

移动代理用于Facebook — 安全工作无封禁风险

稳健广告的4G移动代理 是我们提供的另一种解决方案。我们的代理提供：

高级别的匿名性

可靠的禁令保护

安全的农业环境

用于养Facebook账户的代理非常适合用于初始养号和活跃广告投放。

Facebook 账户出租 — 无需购买的快速入门

不想购买账户？利用出租可信赖的 Facebook 账户进行 Facebook 广告。

租赁服务包括：

已经预热的账户

广告发布的完全准备

根据您的细分市场进行个性化选择

租用Facebook账户是快速测试假设和扩大有效组合的绝佳机会。

为什么选择CrazyFB.shop?

全面产品 ：自动注册账户、粉丝专页、BM账户、PB卡、代理服务器及账户租赁

即时账户交付 付款后

帐户更换 在不工作的情况下（根据条件）

24/7 Telegram 支持

自有养殖和预热部门

我们与团队、代理机构和主要套利专业人士合作

与我们合作，您的项目将达到一个新的水平——可靠、稳定，并且没有不必要的风险。

与 CrazyFB.shop 的合作与伙伴关系

我们始终欢迎合作：

通过我们的平台出售您的账户

通过联盟计划推广我们的商店

根据您的需求定制订单套餐和账户

通过Facebook广告扩大您的广告活动与我们携手共进！

CrazyFB.shop 为套利者保证质量和稳定性。

CrazyFB.shop — 一站式流量套利成功所需的一切

从专业人士处购买 — 自动注册账号、养号、商业管理账号、粉丝页、PB卡和用于Facebook的移动代理。