CrazyFB.shop - №1 магазин аккаунтов для арбитража

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Рады представить вам CrazyFB.shop — профессиональный магазин расходников для арбитража трафика, где вы можете купить аккаунты Facebook для арбитража, запускать рекламу без банов и масштабировать свои связки.

Мы рекомендуем CrazyFB.shop как надёжного поставщика качественных аккаунтов и сопутствующих товаров для арбитражников всех уровней.

Всё необходимое для стабильной и эффективной работы с рекламой на Facebook и Instagram — в одном месте!

Ассортимент товаров CrazyFB.shop

Мы предлагаем полный ассортимент решений для запуска и масштабирования рекламы в Facebook Ads. Все продукты проходят тщательную подготовку: от фарма аккаунтов на реальных устройствах до проверки карт для первобила и мобильных прокси 4G.

Автореги Facebook — быстрый старт рекламы

Автореги Facebook — это идеальный выбор для быстрого тестирования офферов и масштабирования рабочих связок. На CrazyFB.shop доступны разные конфигурации:

  • Автореги + селфи
  • Автореги + Fan Page
  • Автореги + Бизнес-Менеджер
  • Автореги + профессиональный режим

Особенно популярны автореги Facebook с привязкой к БМ, которые позволяют быстро строить связки Facebook + Instagram и запускать первые кампании без дополнительных затрат времени.

Ручной фарм аккаунты Facebook — стабильность и антибан

Для тех, кто ценит надёжность и траст, доступны фарм аккаунты Facebook с отлежкой. Все аккаунты фармятся вручную на реальных устройствах, имеют активность, добавленных друзей и уникальные куки.

Эти аккаунты идеально подходят для:

  • Антибана в Facebook
  • Запуска рекламы с микроспендом
  • Работы в серых нишах с минимальными рисками

Фарм обеспечивает максимальную живучесть аккаунтов и стабильность при прохождении модераций.

ПЗРД аккаунты Facebook — максимальная живучесть

Ищете решение для масштабного трафика без постоянных банов? ПЗРД аккаунты Facebook (прошедшие запрет рекламной деятельности) — ваш идеальный выбор.

Среди преимуществ:

  • Высокий уровень траста
  • Возможность работы с БМ
  • Связка с авторегами для сложных проектов
  • Лёгкий запуск рекламных кампаний в Facebook Ads без ограничений

ПЗРД — must-have для крупных команд и агентств.

Бизнес-менеджеры Facebook (BM) — для масштабирования рекламы

На CrazyFB.shop можно купить бизнес менеджеры Facebook различных конфигураций:

  • С лимитами $50–$250
  • С лимитами $1500
  • Безлимитные аккаунты для масштабных заливов

Бизнес-менеджеры Facebook купить стоит тем, кто планирует управлять множеством рекламных аккаунтов, пикселями, доменами и страницами в одной экосистеме.

Высоколимитные аккаунты Facebook — решения для больших бюджетов

Для профессионалов арбитража доступны:

  • BM 250 — для работы с небольшими и средними бюджетами
  • BM 1500 — для крупного залива
  • Безлимитные рекламные аккаунты Facebook — премиум-решение без ограничений

Идеальный выбор для рекламы в нишах беттинга, нутры, товарки и белых вертикалей.

Fan Page Facebook — готовые страницы для рекламы

На CrazyFB.shop вы также можете приобрести готовые Fan Page под арбитраж. Каждая страница имеет:

  • Историю постов
  • Реальную активность
  • Пройденную модерацию

Fan Page Facebook для рекламы помогают повышать доверие пользователей и снижать риск отклонения рекламных кампаний.

Instagram аккаунты — для расширения охвата

У нас доступны аккаунты Instagram для арбитража с возможностью привязки к Facebook:

  • С активностью
  • С отлежкой
  • С интеграцией в Бизнес-Менеджер

Работа через Instagram даёт возможность охватывать дополнительную аудиторию и строить уникальные рекламные связки.

Карты для арбитража и первобила

Для эффективной открутки бюджета мы предлагаем:

  • Карты под ПБ (первобил)
  • Карты для привязки к аккаунтам

С нашими решениями первобил без отклонений обеспечен! Это позволит избежать лишних проверок и быстрее запускать рекламные кампании.

Мобильные прокси для Facebook — безопасная работа без банов

Мобильные прокси 4G для стабильной рекламы — ещё одно решение, которое мы предлагаем. Прокси обеспечивают:

  • Высокий уровень анонимности
  • Надёжную защиту от банов
  • Безопасное фарминг-окружение

Прокси для фарма Facebook подходят как для начального фарма, так и для активного запуска рекламы.

Аренда аккаунтов Facebook — быстрый старт без покупки

Не хотите покупать аккаунты? Тогда воспользуйтесь услугой аренды трастовых аккаунтов для Facebook Ads.

Аренда включает:

  • Прогретые аккаунты
  • Полную готовность к запуску
  • Индивидуальный подбор по нише

Аренда Facebook аккаунтов — отличная возможность быстро протестировать гипотезы и масштабировать рабочие связки.

Почему выбирают CrazyFB.shop?

  • Полный ассортимент: автореги, Fan Page, БМ, карты под ПБ, прокси и аренда аккаунтов
  • Моментальная выдача аккаунтов после оплаты
  • Замена в случае нерабочих аккаунтов (при соблюдении условий)
  • Поддержка 24/7 в Telegram
  • Собственный отдел фарма и прогрева аккаунтов
  • Работаем с командами, агентствами и крупными арбитражниками

С нами ваши проекты выходят на новый уровень — надёжно, стабильно и без лишних рисков.

Сотрудничество и партнёрство с CrazyFB.shop

Мы всегда открыты к сотрудничеству:

  • Продавайте свои аккаунты через нашу платформу
  • Рекламируйте наш магазин по партнёрской программе
  • Заказывайте кастомные связки и аккаунты под ваши задачи

Масштабируйте свои рекламные кампании в Facebook Ads вместе с нами!

CrazyFB.shop — это гарантия качества и стабильности для арбитражников.

CrazyFB.shop — всё для успешного арбитража трафика в одном месте

Покупайте у профессионалов — автореги, фарм аккаунты, бизнес менеджеры, Fan Page, карты под ПБ и мобильные прокси для Facebook.