CrazyFB.shop - №1 магазин аккаунтов для арбитража

CrazyFB.shop - №1 магазин аккаунтов для арбитражаПерейти на сайт партнёра
Рады представить вам CrazyFB.shop — профессиональный магазин расходников для арбитража трафика, где вы можете купить аккаунты Facebook для арбитража, запускать рекламу без банов и масштабировать свои связки.
Мы рекомендуем CrazyFB.shop как надёжного поставщика качественных аккаунтов и сопутствующих товаров для арбитражников всех уровней.
Всё необходимое для стабильной и эффективной работы с рекламой на Facebook и Instagram — в одном месте!
Ассортимент товаров CrazyFB.shop
Мы предлагаем полный ассортимент решений для запуска и масштабирования рекламы в Facebook Ads. Все продукты проходят тщательную подготовку: от фарма аккаунтов на реальных устройствах до проверки карт для первобила и мобильных прокси 4G.
Автореги Facebook — быстрый старт рекламы
Автореги Facebook — это идеальный выбор для быстрого тестирования офферов и масштабирования рабочих связок. На CrazyFB.shop доступны разные конфигурации:
- Автореги + селфи
- Автореги + Fan Page
- Автореги + Бизнес-Менеджер
- Автореги + профессиональный режим
Особенно популярны автореги Facebook с привязкой к БМ, которые позволяют быстро строить связки Facebook + Instagram и запускать первые кампании без дополнительных затрат времени.
Ручной фарм аккаунты Facebook — стабильность и антибан
Для тех, кто ценит надёжность и траст, доступны фарм аккаунты Facebook с отлежкой. Все аккаунты фармятся вручную на реальных устройствах, имеют активность, добавленных друзей и уникальные куки.
Эти аккаунты идеально подходят для:
- Антибана в Facebook
- Запуска рекламы с микроспендом
- Работы в серых нишах с минимальными рисками
Фарм обеспечивает максимальную живучесть аккаунтов и стабильность при прохождении модераций.
ПЗРД аккаунты Facebook — максимальная живучесть
Ищете решение для масштабного трафика без постоянных банов? ПЗРД аккаунты Facebook (прошедшие запрет рекламной деятельности) — ваш идеальный выбор.
Среди преимуществ:
- Высокий уровень траста
- Возможность работы с БМ
- Связка с авторегами для сложных проектов
- Лёгкий запуск рекламных кампаний в Facebook Ads без ограничений
ПЗРД — must-have для крупных команд и агентств.
Бизнес-менеджеры Facebook (BM) — для масштабирования рекламы
На CrazyFB.shop можно купить бизнес менеджеры Facebook различных конфигураций:
- С лимитами $50–$250
- С лимитами $1500
- Безлимитные аккаунты для масштабных заливов
Бизнес-менеджеры Facebook купить стоит тем, кто планирует управлять множеством рекламных аккаунтов, пикселями, доменами и страницами в одной экосистеме.
Высоколимитные аккаунты Facebook — решения для больших бюджетов
Для профессионалов арбитража доступны:
- BM 250 — для работы с небольшими и средними бюджетами
- BM 1500 — для крупного залива
- Безлимитные рекламные аккаунты Facebook — премиум-решение без ограничений
Идеальный выбор для рекламы в нишах беттинга, нутры, товарки и белых вертикалей.
Fan Page Facebook — готовые страницы для рекламы
На CrazyFB.shop вы также можете приобрести готовые Fan Page под арбитраж. Каждая страница имеет:
- Историю постов
- Реальную активность
- Пройденную модерацию
Fan Page Facebook для рекламы помогают повышать доверие пользователей и снижать риск отклонения рекламных кампаний.
Instagram аккаунты — для расширения охвата
У нас доступны аккаунты Instagram для арбитража с возможностью привязки к Facebook:
- С активностью
- С отлежкой
- С интеграцией в Бизнес-Менеджер
Работа через Instagram даёт возможность охватывать дополнительную аудиторию и строить уникальные рекламные связки.
Карты для арбитража и первобила
Для эффективной открутки бюджета мы предлагаем:
- Карты под ПБ (первобил)
- Карты для привязки к аккаунтам
С нашими решениями первобил без отклонений обеспечен! Это позволит избежать лишних проверок и быстрее запускать рекламные кампании.
Мобильные прокси для Facebook — безопасная работа без банов
Мобильные прокси 4G для стабильной рекламы — ещё одно решение, которое мы предлагаем. Прокси обеспечивают:
- Высокий уровень анонимности
- Надёжную защиту от банов
- Безопасное фарминг-окружение
Прокси для фарма Facebook подходят как для начального фарма, так и для активного запуска рекламы.
Аренда аккаунтов Facebook — быстрый старт без покупки
Не хотите покупать аккаунты? Тогда воспользуйтесь услугой аренды трастовых аккаунтов для Facebook Ads.
Аренда включает:
- Прогретые аккаунты
- Полную готовность к запуску
- Индивидуальный подбор по нише
Аренда Facebook аккаунтов — отличная возможность быстро протестировать гипотезы и масштабировать рабочие связки.
Почему выбирают CrazyFB.shop?
- Полный ассортимент: автореги, Fan Page, БМ, карты под ПБ, прокси и аренда аккаунтов
- Моментальная выдача аккаунтов после оплаты
- Замена в случае нерабочих аккаунтов (при соблюдении условий)
- Поддержка 24/7 в Telegram
- Собственный отдел фарма и прогрева аккаунтов
- Работаем с командами, агентствами и крупными арбитражниками
С нами ваши проекты выходят на новый уровень — надёжно, стабильно и без лишних рисков.
Сотрудничество и партнёрство с CrazyFB.shop
Мы всегда открыты к сотрудничеству:
- Продавайте свои аккаунты через нашу платформу
- Рекламируйте наш магазин по партнёрской программе
- Заказывайте кастомные связки и аккаунты под ваши задачи
Масштабируйте свои рекламные кампании в Facebook Ads вместе с нами!
CrazyFB.shop — это гарантия качества и стабильности для арбитражников.
CrazyFB.shop — всё для успешного арбитража трафика в одном месте
Покупайте у профессионалов — автореги, фарм аккаунты, бизнес менеджеры, Fan Page, карты под ПБ и мобильные прокси для Facebook.