Croxy - 代理服务评测

Croxy - 全世界解锁数据

需要用于网络抓取、多账户管理或广告验证的高性能、可靠代理？

Croxy 满足您的需求！

Croxy 的优势。

800M+ 住宅 IP

195+ 国家

静态 ISP 和数据中心代理 用于固定身份任务

用于固定身份任务 不限流量 适用于数据密集型操作

Croxy 的代理服务类型。

Croxy 提供住宅代理、无限流量住宅代理、静态住宅代理、数据中心代理和长期 ISP 代理，支持 HTTP(S) 和 SOCKS5 协议。

1. Croxy 住宅代理网络

简要介绍 - residential-proxy

Croxy旋转住宅代理网络由超过8000万个IP地址组成，这些IP地址来自真实的家庭网络，覆盖全球195多个国家和地区。该网络支持智能IP轮换，为数据访问、合规研究和网络爬虫等广泛应用场景提供持续的高质量连接。

所有 IP 均来源于实际的住宅资源，确保了自然和可信的网络签名，使用户在进行互联网访问时能够复制本地用户的体验。

该系统支持自定义会话持续时间、自动节点切换以及国家/城市级地理定位，使企业能够高效地进行分布式数据收集、广告验证和市场研究。

推荐用例：

合规的数据抓取和市场研究

区域内容和价格监控

在线广告审查和活动分析

品牌合规性检查和情绪监控

需要模拟来自多个地理位置的用户环境的应用程序

主要优势：

80M+真实住宅IP，高可用性

覆盖195+国家和地区，支持灵活的地理定位

支持自动IP轮换和自定义控制参数

高并发，稳定连接能力

兼容主要的爬虫框架、浏览器和第三方工具

2. Croxy Unlimited Residential Proxy

简要介绍 - unlimited-residential-proxy

Croxy Unlimited Residential Proxy 服务基于一个覆盖195多个国家和地区的全球网络，拥有超过8000万个真实住宅IP。它提供带宽无限的可靠代理服务，非常适合高频访问、并发任务执行和数据密集型应用。

此服务在优化传输效率和连接稳定性的同时，保持了住宅流量的可信度，使其适用于企业场景，如市场分析、内容监控和品牌合规审计。

推荐使用案例：

大规模数据抓取和网站信息聚合

高频广告跟踪和营销分析

大规模搜索引擎监控和情感分析

需要持久或长期请求的自动化工具

主要优势：

无限带宽以满足大规模任务需求

基于具有高信任度的真实住宅IP

覆盖195多个国家和城市，支持位置定位

支持HTTP/SOCKS5协议，实现与自动化工具的无缝集成

3. Croxy 长效 ISP 代理

简要介绍 - long-acting-isp-proxy

Croxy Long Acting ISP Proxies 将住宅 IP 的真实性与数据中心网络的可靠性相结合。IP 地址由真实的 ISP 分配，并支持长时间的会话持久性，非常适合需要稳定连接和高网络信誉的任务。

特别适用于涉及固定网络身份、浏览器一致性、多账户管理和广告分析的应用程序。

推荐使用场景：

社交媒体账号管理和身份持久性

在线广告内容审核和数据比较

基于会话的系统需要长期连接

企业级数据分析和特定区域访问

关键优势：

由 ISP 分配的静态 IP，适合长期使用

按小时或天的会话持久性

精确定位覆盖195多个国家和地区

与自动化测试工具和浏览器指纹管理系统兼容

4. Croxy 静态住宅代理

简要介绍 - static-residential-proxy

Croxy Static Residential Proxies 提供长期稳定的住宅 IP，这些 IP 源自真实的家庭网络。非常适合需要固定网络身份的场景，例如多账户登录、社交媒体管理或访问电子商务平台。

与动态代理相比，静态住宅代理在定义的时间内保持相同的IP，降低了因频繁变化而被检测到的风险，非常适合需要一致网络身份的企业。

推荐的使用案例：

多账户登录和身份模拟

跨区域内容管理和会话持久性

长期任务的静态网络配置

通过模拟访问路径进行用户行为研究

主要优势：

支持配置会话时长的稳定住宅IP

真实的家庭IP来源增强了真实性

支持国家、地区和城市级别的定位

方便与浏览器和代理工具集成

5. Croxy 静态数据中心代理

简要介绍 - static-data-center-proxy

Croxy Static Datacenter Proxies 提供在多个全球数据中心节点部署的高性能、高可用性固定 IP。它们专为需要快速访问和稳定连接的应用而设计，例如网络爬虫、API 测试和性能监控。

该产品为企业提供了一种具有成本效益的解决方案，满足了对快速部署和高并发能力的需求。

推荐用例：

网站结构抓取和API端点测试

模拟来自不同地区的用户体验

自动化脚本、软件测试和质量保证

访问节点的多区域部署

主要优势：