Croxy - обзор прокси сервиса

Croxy — разблокируйте данные по всему миру

Нужны высокопроизводительные, надежные прокси-серверы для веб-скрапинга, управления несколькими учетными записями или проверки рекламы?

Croxy вам поможет!

Преимущества Croxy.

Более 800 млн жилых IP-адресов

Более 195 стран

Статические прокси-серверы ISP и центров обработки данных для задач с фиксированной идентификацией

для задач с фиксированной идентификацией Неограниченный трафик для операций с интенсивным использованием данных

Виды прокси-сервисов у Croxy.

Croxy предлагает резидентные прокси-серверы, резидентные прокси-серверы с неограниченным трафиком, статические резидентные прокси-серверы, прокси-серверы центров обработки данных и долгосрочные прокси-серверы ISP, поддерживающие протоколы HTTP(S) и SOCKS5.

1. Сеть резидентных прокси-серверов Croxy

Краткое введение - резидентные прокси

Сеть Croxy Rotating Residential Proxy Network включает более 80 миллионов IP-адресов, полученных из реальных домашних сетей, охватывающих более 195 стран и регионов по всему миру. Эта сеть поддерживает интеллектуальную ротацию IP-адресов, обеспечивая непрерывное, высококачественное подключение для широкого спектра случаев использования, включая доступ к данным, исследование соответствия и веб-скрейпинг.

Все IP-адреса получены из реальных жилых источников, обеспечивая естественный и надежный сетевой отпечаток, который позволяет пользователям воссоздавать локальный пользовательский опыт при доступе в интернет.

Система позволяет устанавливать настраиваемую продолжительность сеансов, автоматически переключать узлы и предоставлять геолокацию на уровне страны/города, что позволяет предприятиям эффективно выполнять распределенный сбор данных, проверку рекламы и исследование рынков.

Рекомендуемые случаи использования:

Соответствующий требованиям сбор данных и исследование рынка

Мониторинг регионального контента и цен

Анализ онлайн-рекламы и рекламных кампаний

Проверка соответствия бренда и мониторинг настроений

Приложения, требующие симуляции пользовательских сред из различных географических регионов

Ключевые преимущества:

80M+ реальных жилых IP с высокой доступностью

Покрытие более 195 стран и регионов с гибкой геотаргетингом

Поддержка автоматической ротации IP и пользовательских параметров управления

Высокая конкурентоспособность, стабильные возможности подключения

Совместимость с основными фреймворками для скрейпинга, браузерами и сторонними инструментами

2. Неограниченный резидентный прокси-сервер Croxy

Краткое введение - безлимитный-резидентский-прокси

Сервис Croxy Unlimited Residential Proxy построен на глобальной сети из более чем 80 миллионов настоящих residential IP-адресов, охватывающих более 195 стран и регионов. Он предлагает надежные прокси-услуги с неограниченной шириной канала, идеально подходящие для высокочастотного доступа, одновременного выполнения задач и приложений, требующих больших объемов данных.

Эта услуга поддерживает надежность резидентного трафика, оптимизируя эффективность передачи и стабильность соединения, что делает ее подходящей для корпоративных сценариев, таких как анализ рынка, мониторинг контента и аудит соответствия бренда.

Рекомендуемые случаи использования:

Массовый сбор данных и агрегация информации с веб-сайтов

Высокочастотное отслеживание рекламы и маркетинговая аналитика

Мониторинг поисковых систем в большом масштабе и анализ настроений

Инструменты автоматизации, требующие постоянных или длительных запросов

Ключевые преимущества:

Неограниченная пропускная способность для крупномасштабных задач

Основано на реальных IP-адресах резидентов с высоким уровнем доверия

Охватывает более 195 стран и городов с возможностью выбора локации

Поддерживает протоколы HTTP/SOCKS5 для бесшовной интеграции с инструментами автоматизации

3. Долгосрочный прокси Croxy для ISP

Краткое введение - долгосрочный ISP-прокси

Croxy Long Acting ISP Proxies сочетают в себе аутентичность резидентских IP с надежностью сетей дата-центров. IP-адреса предоставляются реальными поставщиками интернет-услуг и поддерживают длительную сессию, что идеально подходит для задач, требующих стабильного подключения и высокой надежности сети.

Особенно подходит для приложений, связанных с фиксированными сетевыми идентификационными данными, постоянством браузера, управлением несколькими учетными записями и аналитикой рекламы.

Рекомендуемые случаи использования:

Управление аккаунтами в социальных сетях и обеспечение идентичности

Обзор контента для онлайн-рекламы и сравнение данных

Системы на основе сессий, требующие долгосрочного подключения

Анализ данных на корпоративном уровне и доступ, специфичный для региона

Ключевые преимущества:

Статические IP-адреса, назначаемые интернет-провайдерами, подходят для длительного использования

Сохранение сессии на час или день

Точное таргетирование в более чем 195 странах и регионах

Совместимость с инструментами автоматизированного тестирования и системами управления отпечатками браузеров

4. Статический резидентный прокси Croxy

Краткое введение - статический резидентный прокси-сервер

Croxy Static Residential Proxies предлагают долгосрочные стабильные резидентские IP-адреса, полученные из реальных домашних сетей. Идеально подходят для сценариев, требующих фиксированных сетевых идентификаторов, таких как множественные входы в учетные записи, управление социальными медиа или доступ к платформам электронной коммерции.

По сравнению с динамическими прокси, статические резидентные прокси сохраняют один и тот же IP в течение определенного периода, что снижает риск обнаружения из-за частых изменений, идеально подходит для предприятий, которым требуется постоянная сетевая идентичность.

Рекомендуемые варианты использования:

Множественный вход в аккаунт и симуляция личности

Управление контентом в разных регионах и постоянство сессий

Статические сетевые конфигурации для долгосрочных задач

Исследование поведения пользователей через симулированные пути доступа

Ключевые преимущества:

Стабильные резидентные IP с настраиваемой длительностью сеансов

Источники реальных домашних IP для повышения подлинности

Поддержка таргетинга на уровне страны, региона и города

Легкая интеграция с браузерами и инструментами прокси

5. Статический прокси-сервер дата-центра от Croxy

Краткое введение - статический прокси-сервер дата-центр

Высокопроизводительные прокси с фиксированным IP Croxy Static Datacenter Proxies обеспечивают высокую доступность и развернуты на нескольких глобальных узлах дата-центров. Они адаптированы для приложений, требующих быстрого доступа и стабильных соединений, таких как веб-сканирование, тестирование API и мониторинг производительности.

Этот продукт предлагает экономичное решение для предприятий, которым требуется быстрое развертывание и высокая способность к параллельной обработке.

Рекомендуемые случаи использования:

Сканирование структуры веб-сайта и тестирование конечных точек API

Симуляция пользовательского опыта из различных регионов

Скрипты автоматизации, тестирование программного обеспечения и обеспечение качества

Развертывание узлов доступа в нескольких регионах

Ключевые преимущества: