Croxy - обзор прокси сервиса

Croxy - обзор прокси сервисаПерейти на сайт партнёра
Croxy — разблокируйте данные по всему миру
Нужны высокопроизводительные, надежные прокси-серверы для веб-скрапинга, управления несколькими учетными записями или проверки рекламы?
Croxy вам поможет!
Преимущества Croxy.
- Более 800 млн жилых IP-адресов
- Более 195 стран
- Статические прокси-серверы ISP и центров обработки данных для задач с фиксированной идентификацией
- Неограниченный трафик для операций с интенсивным использованием данных
Виды прокси-сервисов у Croxy.
Croxy предлагает резидентные прокси-серверы, резидентные прокси-серверы с неограниченным трафиком, статические резидентные прокси-серверы, прокси-серверы центров обработки данных и долгосрочные прокси-серверы ISP, поддерживающие протоколы HTTP(S) и SOCKS5.
1. Сеть резидентных прокси-серверов Croxy
- Краткое введение - резидентные прокси
Сеть Croxy Rotating Residential Proxy Network включает более 80 миллионов IP-адресов, полученных из реальных домашних сетей, охватывающих более 195 стран и регионов по всему миру. Эта сеть поддерживает интеллектуальную ротацию IP-адресов, обеспечивая непрерывное, высококачественное подключение для широкого спектра случаев использования, включая доступ к данным, исследование соответствия и веб-скрейпинг.
Все IP-адреса получены из реальных жилых источников, обеспечивая естественный и надежный сетевой отпечаток, который позволяет пользователям воссоздавать локальный пользовательский опыт при доступе в интернет.
Система позволяет устанавливать настраиваемую продолжительность сеансов, автоматически переключать узлы и предоставлять геолокацию на уровне страны/города, что позволяет предприятиям эффективно выполнять распределенный сбор данных, проверку рекламы и исследование рынков.
Рекомендуемые случаи использования:
- Соответствующий требованиям сбор данных и исследование рынка
- Мониторинг регионального контента и цен
- Анализ онлайн-рекламы и рекламных кампаний
- Проверка соответствия бренда и мониторинг настроений
- Приложения, требующие симуляции пользовательских сред из различных географических регионов
Ключевые преимущества:
- 80M+ реальных жилых IP с высокой доступностью
- Покрытие более 195 стран и регионов с гибкой геотаргетингом
- Поддержка автоматической ротации IP и пользовательских параметров управления
- Высокая конкурентоспособность, стабильные возможности подключения
- Совместимость с основными фреймворками для скрейпинга, браузерами и сторонними инструментами
2. Неограниченный резидентный прокси-сервер Croxy
- Краткое введение - безлимитный-резидентский-прокси
Сервис Croxy Unlimited Residential Proxy построен на глобальной сети из более чем 80 миллионов настоящих residential IP-адресов, охватывающих более 195 стран и регионов. Он предлагает надежные прокси-услуги с неограниченной шириной канала, идеально подходящие для высокочастотного доступа, одновременного выполнения задач и приложений, требующих больших объемов данных.
Эта услуга поддерживает надежность резидентного трафика, оптимизируя эффективность передачи и стабильность соединения, что делает ее подходящей для корпоративных сценариев, таких как анализ рынка, мониторинг контента и аудит соответствия бренда.
Рекомендуемые случаи использования:
- Массовый сбор данных и агрегация информации с веб-сайтов
- Высокочастотное отслеживание рекламы и маркетинговая аналитика
- Мониторинг поисковых систем в большом масштабе и анализ настроений
- Инструменты автоматизации, требующие постоянных или длительных запросов
Ключевые преимущества:
- Неограниченная пропускная способность для крупномасштабных задач
- Основано на реальных IP-адресах резидентов с высоким уровнем доверия
- Охватывает более 195 стран и городов с возможностью выбора локации
- Поддерживает протоколы HTTP/SOCKS5 для бесшовной интеграции с инструментами автоматизации
3. Долгосрочный прокси Croxy для ISP
- Краткое введение - долгосрочный ISP-прокси
Croxy Long Acting ISP Proxies сочетают в себе аутентичность резидентских IP с надежностью сетей дата-центров. IP-адреса предоставляются реальными поставщиками интернет-услуг и поддерживают длительную сессию, что идеально подходит для задач, требующих стабильного подключения и высокой надежности сети.
Особенно подходит для приложений, связанных с фиксированными сетевыми идентификационными данными, постоянством браузера, управлением несколькими учетными записями и аналитикой рекламы.
Рекомендуемые случаи использования:
- Управление аккаунтами в социальных сетях и обеспечение идентичности
- Обзор контента для онлайн-рекламы и сравнение данных
- Системы на основе сессий, требующие долгосрочного подключения
- Анализ данных на корпоративном уровне и доступ, специфичный для региона
Ключевые преимущества:
- Статические IP-адреса, назначаемые интернет-провайдерами, подходят для длительного использования
- Сохранение сессии на час или день
- Точное таргетирование в более чем 195 странах и регионах
- Совместимость с инструментами автоматизированного тестирования и системами управления отпечатками браузеров
4. Статический резидентный прокси Croxy
- Краткое введение - статический резидентный прокси-сервер
Croxy Static Residential Proxies предлагают долгосрочные стабильные резидентские IP-адреса, полученные из реальных домашних сетей. Идеально подходят для сценариев, требующих фиксированных сетевых идентификаторов, таких как множественные входы в учетные записи, управление социальными медиа или доступ к платформам электронной коммерции.
По сравнению с динамическими прокси, статические резидентные прокси сохраняют один и тот же IP в течение определенного периода, что снижает риск обнаружения из-за частых изменений, идеально подходит для предприятий, которым требуется постоянная сетевая идентичность.
Рекомендуемые варианты использования:
- Множественный вход в аккаунт и симуляция личности
- Управление контентом в разных регионах и постоянство сессий
- Статические сетевые конфигурации для долгосрочных задач
- Исследование поведения пользователей через симулированные пути доступа
Ключевые преимущества:
- Стабильные резидентные IP с настраиваемой длительностью сеансов
- Источники реальных домашних IP для повышения подлинности
- Поддержка таргетинга на уровне страны, региона и города
- Легкая интеграция с браузерами и инструментами прокси
5. Статический прокси-сервер дата-центра от Croxy
- Краткое введение - статический прокси-сервер дата-центр
Высокопроизводительные прокси с фиксированным IP Croxy Static Datacenter Proxies обеспечивают высокую доступность и развернуты на нескольких глобальных узлах дата-центров. Они адаптированы для приложений, требующих быстрого доступа и стабильных соединений, таких как веб-сканирование, тестирование API и мониторинг производительности.
Этот продукт предлагает экономичное решение для предприятий, которым требуется быстрое развертывание и высокая способность к параллельной обработке.
Рекомендуемые случаи использования:
- Сканирование структуры веб-сайта и тестирование конечных точек API
- Симуляция пользовательского опыта из различных регионов
- Скрипты автоматизации, тестирование программного обеспечения и обеспечение качества
- Развертывание узлов доступа в нескольких регионах
Ключевые преимущества:
- Устойчивые IP-адреса дата-центров с поддержкой белого списка IP-адресов
- Высокоскоростные подключения с низкой задержкой из глобальных узлов
- Прозрачное ценообразование с масштабируемой конфигурацией
- Простая интеграция с фреймворками для сбора данных и системами мониторинга