FleetProxy - 代理服务评测

FleetProxy 为 Undetectable.io 提供可扩展的代理选项

像 Undetectable.io 这样的反检测浏览器为每个账户提供了独立的容器。登录信息保持独立，Cookie 不会交叉，并且在会话中指纹保持一致。

接下来发生的事情取决于流量。平台会检查信号、来源、时间和路线。如果这些部分感觉不自然，账号就会摇摆不定。如果看起来像日常使用，会话将在活动进行中继续保持。

FleetProxy 提供该流量层。住宅、移动和数据中心选项决定了从外部看配置文件的方式。

目标很简单——让活动看起来自然，在负载下保持稳定，并使增长在没有不断重置的情况下进行。正确的代理将浏览器转变为工作的基础设施。

以下是每个 FleetProxy 选项如何适应 Undetectable.io。

静态住宅代理：长期账户的稳定性

静态住宅 分配一个来自真实ISP的单一IP并将其保持不变。在 Undetectable.io 内，这使得一个配置文件感觉像是一个始终从同一位置登录的可信用户。这种稳定性帮助账户建立历史记录并减少减慢工作速度的额外检查。

你可以期待的好处：

在商店、社交档案和广告管理中减少验证提示 。

。 在结账和支持期间为客户提供可靠的会话体验 。

。 更清晰的分析，因为信号不会在多个地址之间反弹。

价格：每个代理起价 $3.50，适用于静态住宅代理。非常适合需要长时间维持的少量高价值账户。

旋转住宅代理：规模的多样性

轮换住宅 通过定期或按需请求在家庭 IP 池中移动。在 Undetectable.io 中，配置文件保持独立，同时路由发生变化，这使得活动爆发看起来像来自某个地区的许多真实用户。

哪里表现出色：

优惠和创意的大规模测试 ，没有过时的痕迹。

，没有过时的痕迹。 并行店面 ，在同一个城市需要不同的路线。

，在同一个城市需要不同的路线。 更安全的数据收集，无需人工重置即可循环使用地址。

价格：旋转住宅每GB起价$2.30。这是当流量和探索重要性超过固定身份时的灵活选择。

数据中心 IPv4 代理：高频任务的速度

Datacenter IPv4 使用经过性能优化的服务器IP。一些平台可能会注意到它们不是住宅IP，但是这种权衡带来了速度和广泛的兼容性。在 Undetectable.io 内部，这些路由快速处理繁重任务。

理想选择包括：

大规模抓取 产品或广告数据。

产品或广告数据。 批量账户操作 需要快速响应以获得收益。

需要快速响应以获得收益。 快速 A/B 测试，其中周转时间是限制因素。

定价：每个IPv4数据中心代理起价$2.00。当您需要高吞吐量并且成本可预测时，这是一种极具价值的选择。

数据中心 IPv6 代理：满足超大型项目的需求

IPv6 数据中心 提供了广阔的地址空间。独特的路由很容易找到，重叠更容易避免，池可以随着工作负载增长而扩展。通过 Undetectable.io 容器保持身份隔离，IPv6 有助于广泛的部署保持独特性。

需要考虑的使用场景：

代理堆栈 ，具有多个区域登录，必须避免冲突。

，具有多个区域登录，必须避免冲突。 研究项目 ，在没有重复的情况下推动数千个请求。

，在没有重复的情况下推动数千个请求。 长时间抓取，新鲜的地址随着时间的推移减少摩擦。

定价：IPv6 数据中心的代理起价 $0.30。当广度是优先事项时，这是一条具有成本效益的路径。

移动 LTE 代理：真实性如同真实手机

Mobile LTE 通过实时4G和5G网络运行。平台将此流量视为日常行为，因为有数十亿人通过运营商连接。在Undetectable.io中，移动路线使个人资料看起来像是真正的手持设备用户。

实际优势：

社交活动获得可信度 当帖子和登录显示为移动端时。

当帖子和登录显示为移动端时。 广告网络对移动流量反应良好 在审查期间。

在审查期间。 自然的IP变换反映了塔的移动 并保持模式松散。

定价：每个移动 LTE 代理起价 $1.60。当信任和生存是首要考虑时，这是一个平衡的选择。

为什么 FleetProxy 补充了 Undetectable.io

FleetProxy 是一种工具，旨在增强和扩展您的 Undetectable.io 体验。它提供了一些关键功能，使其成为理想的补充。

提高效率 : FleetProxy 增强了数据传输速度，确保您无需等待。

先进的安全性 : 使用 FleetProxy 可以确保您的数据传输安全，并提供额外的加密保护。

用户友好的接口: FleetProxy 的简洁界面使您可以轻松管理连接。

借助 FleetProxy，您可以充分发挥 Undetectable.io 的潜力，使其成为您工作流程中不可或缺的部分。

Undetectable.io 处理身份。FleetProxy 处理信号。两者一起创造条件，使账户在长时间运行中保持活跃。根据意图选择，然后将代理映射到工作：

Static residential 用于 稳定性和信誉 。

用于 。 Rotating residential 用于 变化和市场测试 。

用于 。 Datacenter IPv4 用于 速度和自动化 。

用于 。 Datacenter IPv6 用于 规模和独特路径 。

用于 。 Mobile LTE 用于最接近 真人的足迹。

当操作员将代理与任务匹配时，会话停止崩溃，数据变得更清晰。团队花更少的时间重新登录，而有更多的时间来发布活动。

受益于真实工作流程

一个自由职业者可以在测试新的广告组时进行轮换的住宅探索，然后将获胜者转移到静态住宅以建立信任和长期表现。

一个代发商将移动LTE引入高风险阶段，使评论和帖子看起来像是来自手机，从而在发布期间增加可信度。

一家代理机构将IPv6堆叠以便在客户中达到广度，同时保留IPv4用于需快速刷新并无延迟返回结果的速度敏感任务。

透明定价入门

每个级别的定价符合其角色：

静态住宅代理起价为每个代理 $3.50 ，提供持久身份。

，提供持久身份。 旋转住宅代理起价为每GB $2.30 ，适用于广泛探索。

，适用于广泛探索。 数据中心 IPv4 起价为每个代理 $2.00 ，提供大批量速度。

，提供大批量速度。 数据中心 IPv6 起价为每个代理 $0.30 ，实现大规模覆盖。

，实现大规模覆盖。 移动 LTE 起价为每个代理 $1.60，在严格审查下保持真实性。

Undetectable.io 用户首次优惠

新用户可以使用30OFF 获得首张账单 30% 的折扣。这是一种简单的方法，将 FleetProxy 连接到 Undetectable.io，观测在真实流量下会话的保持情况，并选择适合您工作流程的组合。

从几个配置文件开始，测量提升，然后扩展到最有效果的路径，以确保在大规模下有信心。