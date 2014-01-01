Gambling Craft – 合作伙伴网络概述

Gambling Craft – 合作伙伴网络概述前往合作伙伴网站
Gambling Craft是一个高效的合作伙伴计划，专注于iGaming领域的流量变现。自2014年成立以来，Gambling Craft与持牌在线赌场成功合作，为合作伙伴提供有吸引力的合作条件，包括多种佣金模式，如收入分享（Revenue Share）、CPA和混合交易。
Gambling Craft的主要优势
- 付款模式：提供三种主要的付款模式：收入分享模式可达50％，CPA模式每位玩家最高可达450美元，混合模式则为固定付款。
- 支持多种支付系统：包括ecoPayz、QIWI、Yandex Money、WebMoney、信用卡、银行转账、Neteller、Skrill甚至加密货币。
- 提款：每月提款两次，最低提款金额仅为10美元。
- 透明度和便利性：合作伙伴计划提供详细的统计数据和分析工具，实时跟踪所有关键指标。
- 营销材料和支持：Gambling Craft提供广泛的推广材料和个人经理，大大简化了吸引新玩家的过程。
工作特点和优势
Gambling Craft与Play Fortuna、Booi和Jozz Casino等知名赌场品牌合作，为合作伙伴提供有利条件，以吸引来自俄罗斯、独联体和欧洲的玩家。该服务保证没有负余额，并提供根据流量质量而增加的动态收入分享模式。
用户评价
用户对Gambling Craft的评价各不相同，但总体上证实了该平台的可靠性和效率。合作伙伴们赞赏该平台的易用性、透明的报告、高水平的支持和稳定的付款。一些人提到，Gambling Craft特别适合有经验的合作伙伴，为那些愿意进行长期合作的人提供有吸引力的条件。