Gambling Craft – обзор партнерской сети

Gambling Craft – обзор партнерской сетиПерейти на сайт партнёра
Gambling Craft представляет собой высокоэффективную партнерскую программу, ориентированную на монетизацию трафика в секторе iGaming. С момента своего основания в 2014 году, Gambling Craft успешно сотрудничает с лицензированными онлайн-казино, предлагая аффилиатам привлекательные условия сотрудничества, включая различные модели комиссионных, такие как Revenue Share, CPA и гибридные сделки.
Основные преимущества Gambling Craft
- Модели оплаты: Предлагает три основные модели оплаты: до 50% по модели RevShare, до 450 долларов за игрока по модели CPA и фиксированную оплату по гибридной модели.
- Поддержка различных платежных систем: Включая ecoPayz, QIWI, Yandex Money, WebMoney, кредитные карты, банковские переводы, Neteller, Skrill и даже криптовалюты.
- Вывод средств: Производится дважды в месяц, минимальная сумма выплаты составляет всего 10 долларов.
- Прозрачность и удобство работы: Партнерская программа предлагает детализированную статистику и инструменты для аналитики, позволяя отслеживать все ключевые показатели в режиме реального времени.
- Маркетинговые материалы и поддержка: Gambling Craft предоставляет широкий ассортимент промо-материалов и персонального менеджера для каждого партнера, что значительно облегчает процесс привлечения новых игроков.
Особенности работы и предложения
Gambling Craft работает с популярными брендами казино, такими как Play Fortuna, Booi и Jozz Casino, предлагая аффилиатам выгодные условия для привлечения игроков из России, СНГ и Европы. Сервис гарантирует отсутствие отрицательного баланса и предоставляет возможность работы по модели RevShare с динамической ставкой, которая может увеличиваться в зависимости от качества трафика.
Отзывы пользователей
Отзывы пользователей о Gambling Craft варьируются, но в целом подтверждают надежность и эффективность платформы. Партнеры отмечают удобство использования платформы, прозрачность отчетности, высокий уровень поддержки и стабильность выплат. Некоторые упоминают, что Gambling Craft особенно подходит для опытных партнеров, предлагая привлекательные условия для тех, кто готов к долгосрочному сотрудничеству.