Gambling Craft – обзор партнерской сети

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Gambling Craft представляет собой высокоэффективную партнерскую программу, ориентированную на монетизацию трафика в секторе iGaming. С момента своего основания в 2014 году, Gambling Craft успешно сотрудничает с лицензированными онлайн-казино, предлагая аффилиатам привлекательные условия сотрудничества, включая различные модели комиссионных, такие как Revenue Share, CPA и гибридные сделки.

Основные преимущества Gambling Craft

  • Модели оплаты: Предлагает три основные модели оплаты: до 50% по модели RevShare, до 450 долларов за игрока по модели CPA и фиксированную оплату по гибридной модели.
  • Поддержка различных платежных систем: Включая ecoPayz, QIWI, Yandex Money, WebMoney, кредитные карты, банковские переводы, Neteller, Skrill и даже криптовалюты.
  • Вывод средств: Производится дважды в месяц, минимальная сумма выплаты составляет всего 10 долларов.
  • Прозрачность и удобство работы: Партнерская программа предлагает детализированную статистику и инструменты для аналитики, позволяя отслеживать все ключевые показатели в режиме реального времени.
  • Маркетинговые материалы и поддержка: Gambling Craft предоставляет широкий ассортимент промо-материалов и персонального менеджера для каждого партнера, что значительно облегчает процесс привлечения новых игроков.

Особенности работы и предложения

Gambling Craft работает с популярными брендами казино, такими как Play Fortuna, Booi и Jozz Casino, предлагая аффилиатам выгодные условия для привлечения игроков из России, СНГ и Европы. Сервис гарантирует отсутствие отрицательного баланса и предоставляет возможность работы по модели RevShare с динамической ставкой, которая может увеличиваться в зависимости от качества трафика.

Отзывы пользователей

Отзывы пользователей о Gambling Craft варьируются, но в целом подтверждают надежность и эффективность платформы. Партнеры отмечают удобство использования платформы, прозрачность отчетности, высокий уровень поддержки и стабильность выплат. Некоторые упоминают, что Gambling Craft особенно подходит для опытных партнеров, предлагая привлекательные условия для тех, кто готов к долгосрочному сотрудничеству.