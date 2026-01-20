GDT Agency - 广告账户租赁服务评测

GDT Agency是一家领先的广告合作伙伴，提供Facebook、Google和TikTok的代理广告账户租赁服务。我们的账户是Meta白名单账户或代理级账户，具有高消费能力、快速审批和较少的政策限制，最优租赁费用从约1.5%开始。

GDT Agency 如何通过提供代理账户访问来帮助全球广告主

GDT Agency 为全球广告商提供高级代理广告帐户，拥有更强的性能和即时支持，帮助您以个人账户无法提供的信心投放广告。

如果你想要一个稳定、灵活且具有高信任度的代理账户，GDT 是为数不多的真正能实现的选项之一。

这是它的实际工作原理：

账户基础设施

GDT 在 Facebook、Google 和 TikTok 上维护经过验证的代理账户。这些并不是为每个客户创建的新账户，而是拥有多年历史和良好记录的已建立账户。

这些账户的结构如同一个合法的机构基础设施，具有适当的商业实体、完整的文件，以及专业的管理。

租赁模式

GDT运行的是租赁模式，而不是直接出售账户。您租用的是已建立的基础设施的访问权限，而不是尝试自己构建或从不明来源购买可疑的账户。

该模型具有以下几个优点：

更低的前期投资： 您无需支付从头开始建立代理机构基础设施的费用，这需要数年时间和大量资本。

您无需支付从头开始建立代理机构基础设施的费用，这需要数年时间和大量资本。 灵活性： 您可以根据需求灵活调整使用量，而不必受限于可能不再适合您不断发展的业务的自有资产。

您可以根据需求灵活调整使用量，而不必受限于可能不再适合您不断发展的业务的自有资产。 专业管理： 账户仍由GDT拥有和管理，这意味着适当的维护和合规监管。

账户仍由GDT拥有和管理，这意味着适当的维护和合规监管。 降低个人风险： 这些账户不与您的个人商业实体相关联，从而提供了操作上的独立性。

这些账户不与您的个人商业实体相关联，从而提供了操作上的独立性。 获取专业知识： 您可以利用GDT的平台关系和合规知识，而无需在内部建立这些能力。

租赁模式本身提供了保障。因此，GDT 保持所有权，并有动力维持账户的良好信誉，而不是将其出售后继续前进。

为什么广告商应选择GDT Agency的代理账户？

运行广告现在已经经历了一场重大变革，无论您是通过 Facebook、Google 还是 TikTok 投放广告，都有严格的政策。这些压力促使广告商寻找解决方案，以帮助他们更好地投放广告。这正是 GDT 的代理账户脱颖而出的地方。

那么是什么让 GDT Agency 值得选择代理帐户呢？

1. 真实数字的真实记录

GDT Agency成立于2021年，是代理广告账户租赁服务的先驱之一。拥有超过5年的经验，GDT Agency为跨越18个国家的超过103个品牌的超过500家企业的成功故事做出了贡献。

在经过5年的优质验证后，GDT Agency每月在Facebook广告上花费超过1000万美元，并帮助我们的客户降低10-15%的CPA，获得广告支出回报率（ROAS）提升10倍，以及在使用代理账户后月收入增加300%。

2. 针对多元化行业的多平台代理账户

作为代理广告账号租赁行业的先驱，GDT Agency 提供了遍布多个主要社交媒体平台的可靠代理广告账号。无论您是在 Facebook、Instagram、Google 还是 TikTok 上投放广告，GDT 都拥有适合的代理广告账号，让您更轻松地处理不同类型的活动。

无论您身处哪个行业，电子商务、教育、服务业、房地产还是B2B，这些账户都已准备好应对各种行业需求。您将获得稳定的性能、灵活的使用以及适合现代企业广告投放方式的支持。

3. 最佳租赁价格

GDTs 提供市场上最具竞争力的费率，以及卓越的定价模式，无隐藏收费，条款也没有模糊之处。

不仅如此，GDT 代理机构还在网站上透明地发布所有条款、费用和政策，帮助营销人员和广告商准确了解他们正在注册的内容，并减少对支出要求或账户规则的疑惑。

凭借每月开设超过1,000个新账户的能力，GDT可以确保不断增长的广告客户始终有足够的容量来顺利扩展广告活动。

5. 快速设置和账户更换

启动新活动不应需要等待数天。通过 GDT，您的代理广告账户可以快速设置，以便您在 1-3 天后启动活动。如果出现任何问题，您不会被卡住。GDT 会为您提供新的账户替换，以确保您的活动不间断地运行，而不会有长时间的暂停或失去动力。

6. 低广告账户停用率

GDT 保持着较低的广告账户停用率，确保广告客户在活动营销期间操作更加顺畅，并减少突然关闭的风险。

根据GDT Agency内部绩效报告，GDT Agency管理了约1,250个活跃代理账户和总计3,800个广告账户，每月运行超过3,500个广告活动。其中，GDT Agency保持了显著较低的广告账户停用率，仅为5%，远低于行业平均的5% - 8%。

除此之外，平均广告审批时间不到 12 小时，确保活动能够快速启动且不会出现不必要的延迟。

7. 独家支持 24/7

许多租用 GDT 账户好几个月的用户指出，他们最欣赏的是在出现问题时能够得到快速响应和明确的指导。

当你运行付费流量时，每小时账户停用都会让你损失金钱。因此，拥有那些能够真正帮助你迅速解决问题的人是非常宝贵的。GDT 提供 24/7 全天候支持，因此当问题在非工作时间出现时，你不会感到无助。

8. 未用余额的明确退款政策

如果广告商计划停止使用该账户，决定暂停广告活动或要求退款，GDT将在7至10个工作日内退还任何剩余广告余额。这项政策将财务风险降至最低，并使营销人员更容易进行测试和有信心地扩大规模。

如何开始使用 GDT Agency?

获取GDT Agency服务的过程非常简单快捷。首先，您需要与我们的团队联系，并通过我们以下的官方渠道告知我们您的业务、广告目标、以及您将通过哪种平台运行的活动类型和平台：

热线电话: +84 352 368 898

电子邮件：agencygdt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gdtagency/

GDT 将评估您的情况和目标，并根据您的需求为您提供最佳的代理账户。我们的团队还将审查您的设置，以确保一切符合广告政策，无论是 Facebook、Google 还是 TikTok。

然后，您将获得账户的访问权限，并且会在1到3个工作日内向您明确传达入职步骤。之后，您可以在不必担心标准账户通常存在的限制或稳定性问题的情况下，扩展您的活动。

此外，GDT 团队还帮助检查您的资产，以确保一切符合平台的广告政策，从而降低限制风险。这就像为广告商添加了另一层安全保障。

结论

无论你需要 Facebook、Google 还是 TikTok 的代理账户，与 GDT Agency 合作时，你将获得一个不仅看起来值得信赖的代理账户，还具备灵活性和为严肃广告量身定制的特质。

与其苦苦应对带来数百个问题的不同供应商，不如选择一个值得信赖的合作伙伴，为您提供高质量的代理账户，减少中断并提供更清晰的指导。

如果您想要一个高质量的代理账户，以确保您的市场营销在所有主要平台上顺利运行，请立即联系GDT，享受最吸引人的广告代理账户租赁优惠计划！